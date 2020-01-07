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房價居高不下 催生英國另類「水居族」

2020-01-07 09:59全球中央

根據統計，英國約有1萬5,000名水居族。
根據統計，英國約有1萬5,000名水居族。
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【文、攝影／戴雅真 （中央社駐倫敦記者）】

在台北市，新台幣5萬元可以在市中心租到三房兩廳，但在物價世界數一數二高的英國倫敦僅能租到小套房，還不包水電稅金。

倫敦寸土寸金 房租連三年冠全歐

根據比較世界各地物價的網站Expatistan，住在倫敦比住在台北市貴上六成八，其中最貴的是交通費，整整貴上158%；其次就是居住，倫敦租屋價格貴了117%，是台北市的兩倍多。

根據Expatistan，在倫敦昂貴地段租房，25坪房子月租約2,459英鎊（約新台幣9.8萬元），普通地段也要2,110英鎊（約新台幣8.4萬元），若再加上水電瓦斯、網路、稅金等費用，每個月新台幣10萬元跑不掉。

就算不和台北比較，倫敦的房租在歐洲也是數一數二。根據2018年調查，倫敦的房租連續第三年登上全歐洲最貴榜首，三房公寓一個月的平均房租要價6,648美元（約新台幣19.6萬元），是巴黎（3,383美元）的近兩倍。

雖然脫歐帶來不確定性，但根據最新公布數據，由於供不應求，倫敦精華地段的租屋價格在過去一年不減反增。房地產業者指出，這是因為原本打算購屋的人都因為脫歐等因素而卻步，轉而擠入租屋市場。

週租250至500英鎊的物件，相較2018年同期上漲3.8%；週租500至700英鎊的物件則漲租2.7%。

房仲業者指出，雖然英國的政治不穩定性依舊，但相較於2015年5月和2017年6月的兩次大選，以及2016年6月的脫歐公投，2019年12月12日最新一次大選對買屋市場並沒有太大影響，在大選前三個月，房市依舊蓬勃交易，這顯示「部分買家對於政治不穩定性已經有了一些抵抗力」。

船屋成省錢另類選擇 1.5萬英人逐水而居

不論買屋市場是否蓬勃，買不起房的人只有租屋一途，而住不起陸地的人，船屋成為他們省錢的另類選擇，也因此誕生一群獨特的「水居族」。

根據統計，英國約有1萬5,000名水居族。而在倫敦，根據運河暨河流信託（Canal and River Trust）和內陸水路協會（IWA）統計，有登記的船屋從2012年至今幾乎翻倍，如今有大約5,000艘，預估到2022年還將成長35%至52%。部分新登記的船屋就和一般房屋一樣，也被放上租屋市場。

對於水居族而言，逐水道而居的原因可能有很多，有的人可能是一圓兒時夢想，有的是希望和家人居住在一個小空間裡，關係能更加緊密。這些水居族的日常對話也和一般人大不相同，可能會討論哪一牌子的煤燒起來比較沒有煙，又或是某條水道的船屋比起幾年前多了多少艘等。

不過，水居族也分低端和高端，一艘二手船屋可能只要3萬5,000英鎊，但是一艘在倫敦擁有永久停泊權的高檔船屋可能就要30萬英鎊。

而且，水居族雖然能比租屋省下不少錢，該花的還是不能省。對於倫敦水居族而言，最困難的是找一個停泊點，許多新手水居族會從「連續巡航」（continuous cruiser）執照開始。

運河暨河流信託提供船主兩種執照，第一種可以永久停泊，售價高昂。以倫敦的切爾西港（Chelsea Harbour）為例，一艘50英尺船隻一年的停泊費高達1萬英鎊。另一種是連續巡航執照，每年約1,000英鎊，可以到處停泊，但每14天就要找尋新的停泊點，部分熱門地區甚至只能停留24小時或48小時。

除此之外，支付停泊費的船隻可以使用陸地上的水電，但是連續巡航的船隻卻是「斷網狀態」，必須自給自足。這代表船主必須買燃油保暖、使用發電機或電池、仔細計算用水，意外吸引一批想要在都市中返璞歸真的人，過著極簡生活。

河上居不如想像浪漫 當心省小錢花大錢

然而，逐河而居也並非無憂無慮。部分過來人也提醒考慮成為水居族的人評估利弊，像是郵政、就醫、汽車保險，以及孩子就學等問題，否則雖然房租省了，但是某些花費說不定會倍增，得不償失。

而且，住在船上代表著必須和電視等電器說再見，排泄物的處理也得親力親為，住在船上可不見得如想像中浪漫。

另外，船主與河岸居民的「鄰居關係」也不一定融洽。在隔音不好的船屋上生活，噪音問題可能讓船主與鄰居關係失和。而且少了大門保護的船隻，安全問題也是一大隱憂，在船上的小空間用火，也得時時刻刻注意一氧化碳中毒問題。

此外，修繕是另一大重點。一般房屋有問題不修理或許還可勉強居住，船隻若不修可是會沉到河底，需要打理的瑣事眾多，「河上居」或許沒想像中容易。（完）

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《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。

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