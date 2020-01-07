一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

停滿露營車的這條街，距離坐落山景城的Google總部不遠。 分享 facebook 【文、攝影／周世惠 （中央社駐舊金山記者）】

在科技公司谷歌（Google）總部不遠處的街上，夾道停了兩排露營車（Recreational Vehicle, RV），一側緊鄰公園，另一側是加州鐵路的鐵軌，尖峰時間不到半小時就有一列火車呼嘯而過，同樣的街道，偶有高級車經過。

舊金山無家可歸問題 聯合國官員稱人類災難

也叫休閒房車的露營車，原是美國公路旅行的一種方式，自駕到旅地，停在專屬的RV公園，以車上附設的小廚房炊煮、在臥鋪過夜，是體驗、也能節省旅費開銷；如今，卻變成舊金山灣區的流動房屋。

白色或米色的露營車，用遮陽板、百葉窗簾或床單封住車窗，以求隱私；擋風玻璃的雨刷上堆積著落葉和灰塵；得仰賴發電機和小瓦斯桶取得能源。

墨裔的維克特（Victor）告訴中央社記者，他住在RV車四年多，因為手受傷，再加上英文不太輪轉，無法工作，他秀出手機裡和家人歡聚的照片，也接受記者拜訪他的「家」。

在陰雨的天氣中，他捨不得點燈，但他感恩有個溫暖的被窩。

維克特的鄰居是40多歲的男子，他的RV車是租來的，母語也是西班牙文，比著腳，表達行動不太方便，身上帶了點酒味；不願具名的他略帶歉意地說：「這就是我的生活。」露營車上小廚房的瓦斯爐擺著沒吃完的雞肉，那是他和室友這天的三餐。

RV車的空間狹小，安全與衛生值得關注，住在其中的人，懷抱各自的心酸與苦衷。

警方統計，谷歌總部坐落的山景城（Mountain View）至少有300輛RV車流動戶；在舊金山灣區，北從舊金山市、柏克萊，南到聖荷西，因無法負擔房租或房價等理由，有數千人住在RV車，情況更嚴重者流落街頭。

聯合國住房權問題特別報告員法哈（Leilani Farha）對於舊金山無家可歸的社會問題，以「人類災難」來形容，並認定違反人權。

一邊是科技致富，一邊是露宿街頭；豪宅對比露營車，一個矽谷，兩種世界。

房物價與收入不成正比 「出矽谷記」真實上演

加州大學柏克萊分校哈斯公平和包容性協會（Haas Institute for aFair and Inclusive Society）估計，約有950萬的加州房客把30%收入貢獻給房租；除非擁有兩棟以上房子，房價的高漲對於自住者只是紙上富貴，中產階級的房貸、隨房價徵收的房地產稅、相關保險和維修費用，是不小的錢坑。

美國房地產訊息平台Zillow指出，2019年舊金山灣區獨戶住宅的平均房價為180萬美元，10年前為75萬美元。與一般收入不成比例的房、物價嚇跑了許多人，上演「出矽谷記」。

房地產媒體Curbed也報導，舊金山市區中價位的房租，於2019年夏天創下歷史新高，一房兩廳的公寓租金3,720美元。往南50分鐘車程的山景城，Trulia的數字顯示，中價位房租每月4,151美元，幾乎是全美平均房租的三倍。

山景城的地方報《山景之聲》（Mountain View Voice）2018年9月報導，在市政會議裡，有人陳述：「過去22年穩穩地租著房子，但房東以谷歌為名，突然一下子把月租調漲了700美元。」

加州通過房租漲幅限制 科技三巨頭建平價住宅

有人致富、有人流離失所，尋找住房的解方成為當地政府的頭號難題之一。

美國加州州議會2019年9月通過AB1482號法案，未來10年，多數房租的年漲幅必須限制在5%加上通膨率，最高不超過10%。

房東不能沒理由趕走房客，但房客繳不出房租只好走人，若離不開原本的生活圈，就可能選擇住在露營車。

谷歌、臉書（Facebook）和蘋果（Apple）於2019年分別宣布投資興建平價住宅，三大科技巨頭合計投入45億美元拯救住房問題，不過此舉引來批評，認為是留住年輕科技人才的私心，以及有避稅之嫌。

對科技公司而言，擁有總部設在矽谷的光環，在他處設分公司並不難，離開矽谷找人才，薪水不用付到像矽谷那麼高，且省掉員工的住房壓力。但留在此、非科技相關的人卻備受擠壓，《舊金山紀事報》（San FranciscoChronicle）報導，有教師為了避開舊金山房租，結果每天凌晨3時半開車進城教書。

錢不見得能解決社會居住正義，山景城市議員希克斯（Alison Hicks）曾對《山景之聲》表示：「如果老師、護士、清潔工都住不起這裡，社會底層結構會鬆動，只靠科技員工無法運作一個城市，也不會是人們想居住的環境。」（完）