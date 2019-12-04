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預設默許制非萬靈丹 新加坡器捐率仍偏低

2019-12-04 16:11全球中央

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【文／黃自強 （中央社駐新加坡記者】

新加坡早在3 0 年前就立法通過《人體器官移植法令》（Human Organ Transplant Act），但相較於歐洲國家，落實比例偏低，究其原因不一而足。不過，死者家屬態度、宗教文化，以及民間社會認識不足，均對器官捐贈與否扮演舉足輕重的關鍵角色。

30年前即推預設默許制 捐贈率卻未顯著提升

全球對器官捐贈多半採「自願捐贈」（opt-in）或「預設默許」（opt-out）制，如採「預設默許」制，以推定同意為前提，只要當事人沒有另外提出反對意見，就視為同意身後捐贈器官。反之，「自願捐贈」則是在未獲當事人同意前，不得任意進行器官移植。

新加坡1987年通過《人體器官移植法令》，採「預設默許」制，這項法律於2004年修正，2008年再納入穆斯林。

新加坡雖曾有慈父聽從女兒遺願捐出器官、受贈家屬與捐贈者家屬見面相擁而泣等大愛故事見諸報端，但器官移植比率迄今仍偏低，這也顯示新加坡社會對器官捐贈的認識度依然不足。

根據新加坡衛生部統計，2018年，新加坡的死者器官捐贈移植數為504例，但高達88%屬於眼角膜捐贈，僅六例心臟移植、19例肝臟移植、38例腎臟移植。這項數據也比2017年的581例少了13%。

統計顯示，新加坡2017年的死者器官捐贈率，每百萬人僅6.6人，與10年前的2007年每百萬人近5人相較，增幅甚微。2004年到2007年，每年平均有174名器官移植受惠者；2008年到2016年，每年平均有224人受惠。

如單從法規面觀察，新加坡早在30年前就通過採「預設默許」制的《人體器官移植法令》，立法完備，有意捐贈器官的人數雖緩步增加，但整體比例仍偏低，截至2018年底仍有超過400名病患等待器官移植。

社會接受度偏低 器捐卡在家屬這關

從統計數字觀察，不難發現新加坡社會對器官捐贈觀念的接受度偏低，不乏有醫生坦承，死者家屬的意願，仍扮演舉足輕重的關鍵角色。

前新加坡中央醫院內科醫師李冠毅分析，各國民情不同，「預設默許」制或許並非能讓政策有效落實的萬靈丹，即使《人體器官移植法令》實施多年，目前看來仍有諸多挑戰待克服。

李冠毅表示，根據《人體器官移植法令》，凡21歲以上公民或永久居民即被納入並推定為同意器官捐贈，除非當事人提出反對，但實際情況並非如此，醫生多半會再詢問家屬是否同意器捐，而家屬在面對摰愛家人過世還得做出這麼重大的決定，心情的難過與複雜可以想見。

他指出，當病患被宣告腦死，根據《人體器官移植法令》能夠捐出死者的心臟、腎、肺、眼角膜等器官，但器官移植只有24到48小時的黃金救命時間，絲毫耽誤不得。但當下是否同意捐贈器官，的確讓家屬左右為難。

家屬之所以舉棋不定，除對腦死判定存疑之外，也不了解他們心愛的家人是否生前就決定捐出器官，家屬通常不願放棄最後一絲希望，希望醫師再全力救治。「無法接受心愛的家人死亡」是新加坡醫師最常碰到的情況之一。

另外，也有家屬基於傳統觀念，認為身後捐贈器官是一種忌諱，一旦醫師要與家屬討論是否器捐時，很容易受到家屬的反彈，進而引發糾紛。

新加坡另推MTERA 鼓勵民眾「主動登記」

如何提升器官捐贈率，透過教育與宣導才是標本兼治之道。當有更多的患者從器官移植中受惠，就能慢慢改變社會大多數人看法，對器捐抱持正面態度，抑或不再隨便改變家人生前的決定，相信能逐漸改善目前捐贈比率偏低的困境。

值得注意的是，鼓勵民眾簽署加入《醫藥（治療、教育與研究）法令》（MTERA）則是另一個努力推動的方向。這個法令採「主動登記」制，簽署者同意在身後捐贈器官，作為移植、教育或研究目的使用。

換句話說，徒法不能以自行，透過教育與宣導讓民眾建立起器官捐贈的意識，乃是當務之急，新加坡推動器官捐贈，仍有新加坡中央醫院院區內，有許多前往就醫的民眾。 很長的一段路要走。（完）

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