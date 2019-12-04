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英格蘭推預設默許制 人人都是器官捐贈者

2019-12-04 16:11全球中央

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【文／戴雅真 （中央社駐倫敦記者）】

英國的器官捐贈制度因地區而異，以英格蘭而言，目前採「自願捐贈制」（opt-in），讓民眾自由選擇是否同意器官捐贈。

預設默許制提高器捐率 每年可多拯救700人

不過，英格蘭將在2020年起實施「預設默許制」（opt-out），除非生前簽立拒絕器官捐贈書，否則死亡後，身上的器官依法可以成為器官移植的來源。

威爾斯地區已從2015年12月施行「預設默許制」；蘇格蘭也將從2020年秋天改為「預設默許制」。

通常採用「預設默許制」的國家和地區，器官捐贈同意率較高。根據2018年的數據，威爾斯有全英國最高的器官捐贈同意率75%，相較下，英格蘭為67%，同樣採用「自願捐贈制」的北愛爾蘭為65%、蘇格蘭為64%。

研究發現，英國約有八成民眾贊成器官捐贈，但實際上簽署器官捐贈同意書的人僅38%，這導致家屬必須代為做出艱難的決定。根據統計，在不清楚死者遺願的狀況下，僅有不到半數家屬會願意捐出摯愛家人的器官。

英格蘭從2020年開始的制度變革，預料將可提高器官捐贈率，每年可以多拯救上看700條性命。這項法案也被稱為《馬克思與凱拉法案》（Max and Keira’s law），源自2017年女童凱拉（Keira Ball）捐贈心臟，拯救男童馬克思（Max Johnson）。

九歲女童遺愛人間 獲新生的他催生新法案

家住英國德翁（Devon）凱拉和媽媽、弟弟在布里斯托（Bristol）發生車禍時年僅九歲。當時器官捐贈小組人員告訴凱拉的爸爸，很遺憾無法挽救凱拉的性命。

凱拉的爸爸喬（Joe）說：「雖然我們從來沒有討論過器官捐贈，但我知道凱拉會希望這麼做，這是她的性格。」

凱拉的器官最後被用來拯救四個人的性命，她的腎臟捐給兩名成人、肝臟捐給一名嬰兒，心臟則是給了和她同樣是九歲的馬克思。

凱拉發生車禍時，馬克思正因病毒感染導致心臟衰竭在紐卡索（Newcastle）住院，只能仰賴人工心臟維持生命。他後來回憶說：「老實說，我已經準備面對死亡。我不認為我可以撐下去。我抱了抱媽媽和爸爸，心想這就是我最後一次擁抱我的爸媽。」

馬克思的心臟移植手術很成功，他現在已經11歲，雖然每天仍須吃抗排斥藥物，有時候會因此感到不舒服，但情況大致良好。

馬克思康復後，寄感謝信給凱拉的父母，雙方在2018年夏天碰面。

喬表示：「和馬克思及他的家人碰面帶給我們一些安慰，當你看到器官捐贈的成果，真的很有幫助。凱拉的生命由馬克思和其他人延續下去，我們非常為她感到驕傲。」

凱拉的雙親設立了一個慈善機構，凱拉的母親波爾（Loanna Ball）表示：「如果有家庭在悲慘的意外中失去了孩子，我們會給予支援。我們也完全支持並推崇器官捐贈。」

馬克思和他的家人則是開始推廣器官捐贈「預設默許制」。2018年，英國政府宣布這個法案將被稱為《馬克思法案》，以表彰馬克思和他家人付出的努力，但馬克思表示，他希望凱拉的名字也被加入。

《馬克思與凱拉法案》在2019年3月15日完成立法，將於2020年春天開始施行。

不過，新法不適用於18歲以下兒童，兒童的器官捐贈仍由監護人決定。無法理解器官捐贈規則的成人（例如失智症患者）也不適用。

家屬仍有權拒絕器捐 提升大眾認知更顯重要

英國目前有超過6,000人在等待器官移植，去年有超過400人因為等不到器官而身亡。引進新制後，民眾依舊被鼓勵登記器官捐贈，若沒有登記，身上的器官可自動依法成為器官移植的來源。

不過，由於家屬有權代為拒絕器官捐贈，因此家人之間互相討論對於器官捐贈的看法變得格外重要。

凱拉和馬克思的家人都非常支持教育大眾對於器官捐贈的知識。

波爾表示：「如果從小在學校就被教育器官捐贈的知識，孩子們會很樂意和朋友及家人討論，這將成為日常的對話。」

「預設默許制」在2020年上路的同時，政府也將展開推廣活動，提升大眾對於器官捐贈的認知。

根據器官捐贈中心統計，僅有約1%的人在死亡時適於捐贈器官，由於要移植的器官必須被迅速取出，通常只有加護病房的病人適合捐贈。可以被捐贈的包括腎臟、心臟、肝臟、肺、胰臟、小腸，以及眼角膜、心臟瓣膜、皮膚、骨骼等組織。

（完）

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