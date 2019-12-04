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瑞典發展單車城市 電動輔助自行車風行

2019-12-04 16:11全球中央

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【文、攝影／黃齡儀 （旅居斯德哥爾摩）】

斯德哥爾摩自2007年8月起，開車進城就要付費，這項收取汽車擁擠費的政策實施至今，並預計從2020年開始，費用將更高，免費天數更少，每天收取的時間將更長。

擁擠費效果佳 減少約1/5汽車入城

這項政策已有良好成效，經估計，政策實施後較先前減少了每年36萬車輛的通行，有效降低18%到20%的車輛。直至2017年，擁擠費總收入近15億瑞典克朗（約新台幣48億元），收入用於斯德哥爾摩地區的基礎設施項目，包括公路和公共交通。

汽車擁擠費目前僅在週一至週五的辦公時間收取，晚上、週末與節日時間免費通行，目的是透過收費，減少上下班時間交通堵塞的問題，且根據交通堵塞嚴重的程度計價，越是尖峰時刻越貴。

在早上9時30分到下午3時通過，每次收費11瑞典克朗（約新台幣35元）；清晨6時30分到7時和傍晚6時到6時30分每趟收費15瑞典克朗（約新台幣48元）；早上7時30分到8時30分及下午4時到5時30分，每趟收費35克朗（約新台幣112元）。7月初是完全免費的，假期前幾天亦免費。

單車道擴充 壓縮汽車行駛空間

隸屬綠黨、目前擔任斯德哥爾摩交通部長的海登（Daniel Helldén）2018年提出改善自行車道的構想，並獲得市政府支持，決定投入10億瑞典克朗，使騎乘自行車更加方便，相對地，壓縮汽車在城裡的駕駛空間。

海登多次在媒體訪問中展現了高度反汽車的態度。他想進一步在城裡發展自行車騎行，以及各種公共交通建設。他表示斯德哥爾摩將盡快實施「環境保護區」，意味著在市中心的某些地區僅允許環保汽車進入該地段，並收取更昂貴的汽車通行費、更高的停車費，留下更少的停車格，增加自行車車道路段，並加寬自行車車道。這些措施都旨在使汽車遠離市中心。

瑞典自行車文化盛行，小朋友也可坐在特別車廂和大人一起兜風。
瑞典自行車文化盛行，小朋友也可坐在特別車廂和大人一起兜風。
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在斯德哥爾摩街邊，可以同時看到人行道以及自行車道，行人與自行車分道，方便騎行，不需與行人和汽車爭道。自行車也不必煩惱停在哪裡的問題，可在不妨礙其他人騎行的範圍上停車，沒有嚴格規定必須停在哪裡。為了方便通勤居民，在非尖峰時間的通勤電車上（除了斯德哥爾摩總站和機場站兩站外），可允許攜帶自行車上車，不過一般的火車、捷運和公車上不允許攜帶自行車。

在自行車道建設上，尚有多項政策正在討論中，例如由郊區羅納（Solna）到城裡南島（Södermalm）建設自行車高速公路的構想。斯德哥爾摩在2017年開放多條連接郊區與城裡的電車路線，而當初在興建這些電車路線時，旁邊設有供工人運輸用的工作隧道，而羅納到南島沿線的工作隧道就被建議改建成4公里長、沒有紅燈及速限的自行車高速隧道，可以從郊區直達市區，以鼓勵郊區的人利用自行車通勤。但是，因為存在些許問題，此計畫尚未定案。

這些工作隧道有較大的傾斜度，需要將其調整為適合自行車使用。另外，也有人質疑這樣大工程的改造是否對社會有利，經估計改造工程成本將在3,000萬至1億克朗之間。

提供替代汽車的選擇 電動輔助單車盛行

2018年開始，在斯德哥爾摩城裡共享單車車站的數量增加一倍至300站，自行車數量增加兩倍至5,000輛，並可以選擇安裝電池，讓騎車更輕鬆，以延長行駛時間，傳統自行車逐漸被電動輔助自行車取代。瑞典綠黨的氣候部長伊莎貝拉．洛文（Isabella Lövin）表示，主要希望為通勤者提供「可替代汽車的選擇」。而且，不同於過去自行車僅在4月到10月的早上6 時到晚上10時前開放租借，現在則是24小時全天候開放。

在全國政策上，在2018年，所有瑞典人都可在購買電動輔助自行車時獲得25％的補貼，目的是減少二氧化碳排放量，更加環保，也更加健康。電動輔助自行車看起來像普通的自行車，但具有小型發動機，因此騎行不太累人，但騎手仍然必須踩踏板。這項補貼取得了巨大的成功，單2018年一年就有將近10萬人使用了這項補貼，尤其是老年人。但是由於巨大的補貼額，造成國庫財務吃緊，2019年已取消了這項政策。（完）

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《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。

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