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自駕、共乘和零碳排 德國無人車的「無車」革命

2019-12-04 16:11全球中央

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【文／林育立 （中央社駐柏林記者）】

德國是第一輛汽車誕生的國家，對人類移動的方式比其他國家有更多的想像。德國汽車工業認為，自動駕駛、共享和電動車技術全面應用後，私人轎車的數量將大幅減少，城市空氣品質也隨之改善，對人類交通帶來革命。

專家相信，由於自動駕駛車毋須司機服務，可以提供相對傳統計程車更廉價的計程車服務，將降低人們擁有私家車的需求，若能結合共乘制，讓每一輛車得到更充分的利用，道路上的車輛及停車場都將減少。

電動車結合自駕技術 試解都會交通問題

《商報》（Handelsblatt）是一份在德國政界和業界具有廣泛影響力的報紙，每年9月舉辦汽車高峰會，邀請業界高層齊聚一堂，無人駕駛是2019年會議的重頭戲。

柏林夏里特醫院院區試營運的無人公車。（Charité ／Gudath提供）
柏林夏里特醫院院區試營運的無人公車。（Charité ／Gudath提供）
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高級車龍頭戴姆勒（Daimler）執行長康林松（Ola Källenius）坦言：「電動車的技術我們能掌握，可是自動駕駛才是真正改變遊戲規則的科技。」

曾為美商蘋果（Apple）研發無人電動車、目前在福斯汽車（Volkswagen）擔任自駕部門主管的希辛格（Alexander Hitzinger）也指出，讓駕駛在條件允許下完全不介入的等級四（Level 4）自駕技術已相當成熟，他預估2025年前後無人駕駛即可進入商業化應用。

德國汽車工業認為，結合電動車和自駕科技的零碳排交通，將可解決都會區的交通問題。專精汽車零件的大廠舍弗勒（Schaeffler），2019年9月在法蘭克福車展（IAA）上展示的自駕車Mover，尤其受到矚目。

Mover採用的是自家生產的馬達，移動時達到完全的零碳排和汙染，並利用攝影機和感應器偵測周圍環境，實現自動駕駛。這款無人車最特別的是可配合載人或物流的需要搭配不同車身，而且車輪可轉向90度，行動特別靈活，特別適合大都市的運輸需求。

智慧綠運輸 無人電動公車實驗啟動

事實上，零碳排的無人電動車已在德國街頭悄悄出現。柏林夏里特醫院（Charité）擁有廣大的院區，醫師、學生和患者移動不易。2017年夏天，該院開始試營運無人公車，兩輛可乘載6人和11人的小巴士，分別行駛在全長0.8公里和1.5公里的路線，沿路各停靠八個和九個站。兩年多來，造型可愛的小車在院區緩緩前進，幾乎沒有噪音，吸引不少好奇目光，負責營運的柏林捷運公司（BVG）正打算推廣到其他地區。

夏里特醫院的院區對外封閉，沒有複雜的交通，特別適合試驗無人公車的可行性。漢堡捷運公司（HHA）則更近一步，2019年8月起試營運無人電動巴士計畫HEAT (Hamburg Electric Autonomous Transportation）。未來兩年，漢堡打算將HEAT的時速從15公里提升到50公里，並將無人巴士完全融入現有的城市交通，在2021年主辦全球智慧運輸會議（World Congress on Intelligent Transport Systems）時，將研究成果公諸於世。

共享、共乘、電動車 畫出未來綠運輸藍圖

自動駕駛是軟硬體、高精密圖資、衛星定位、人工智慧和高速行動網路的結合，隨著自駕技術成熟，傳統以製造和銷售為主力的汽車工業，被迫轉型成提供服務的軟體廠商。

全球各大車廠當中，就屬福斯汽車最積極投入轉型。這家2018年賣出近1,100萬輛車的全球最大汽車製造商，四年前爆發柴油引擎造假的醜聞後，即全力擁抱自駕技術、共乘服務和電動車。

ID.3是福斯新一代的純電動車，2019年11月投入量產，2020年年中起交車。ID.3的特點是最低售價3萬歐元（約新台幣100萬元），價格與小轎車不相上下，有「國民電動車」之稱，而且完全使用再生能源生產，如果充的電也是綠電，一輛車整個生命週期的能耗就完全來自再生能源，實現零碳排的綠色交通願景。

Moia是福斯2016年成立、2018年率先在漢諾威（Hannover）實施的電動巴士共乘服務。用戶得先下載手機App，在地圖上鍵入目的地和人數後，即馬上顯示乘車時間和車資，訂位後約5到10分鐘後車子就來。

Moia座位寬敞，一輛車最多可坐六人，沿路可能有其他乘客上下車，不過收費僅比公共交通稍貴，因此問世以來使用的人愈來愈多。2019年4月，百萬人口大城漢堡也引進Moia，預計一年後車隊規模將擴充到500輛，可能對公共交通和計程車的地位造成威脅。

WeShare是福斯的電動車共享服務，2019年年中在柏林推出以來備受用戶喜愛，全城有1,500輛車停在路邊，只用綠電充電，用戶可隨開隨還。愈來愈多交通專家發現，在一個原本有完善大眾捷運系統的城市，只要共乘和共享的服務日漸普及，民眾根本沒必要買車，將可有效減少私人轎車的數量。

從ID.3、Moia和WeShare可以看到德國對人類未來移動的想像，尤其是Moia可說是無人計程車的前身。等到自動駕駛技術幾年後成熟，方向盤後面再也沒有駕駛員，甚至連方向盤都不需要了，車子自己會去找客人，與公共交通相輔相成，徹底改變人類移動的方式。（完）

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《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。

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