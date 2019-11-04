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反叛的搖滾樂聲 唱倒柏林圍牆的巨星

2019-11-04 11:59全球中央

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【文／童一寧 （本刊特約記者）】

《 聖經》〈約書亞記〉上有這樣一個故事：以色列人在曠野飄流長達40年，終於來到了耶利哥城。面對高聳入雲、堅不可摧的城牆，耶和華吩咐他們，必須抬著約櫃，吹著號角，每天繞城一圈，足足七天。「到第七天，你們要繞城七周。然後吹響號角，將角聲拖長，所有人民都要大聲呼喊，城牆就必定倒下來！」

光是大聲呼喊，就能使一座城池倒塌？這必定只能出現在《聖經》故事當中。但就在我們眼前，不過30年前，相同的事情確實發生過。一群年輕人聚在一起，隔著城牆彼此高聲吶喊歌唱，不久之後，城牆真的倒了下來。地點就在柏林，那倒下的圍牆，就是冷戰最前線：柏林圍牆。

始建於1961年的柏林圍牆，如同一道突兀的疤痕，橫亙在柏林市中心，切割出冷戰中共產蘇聯與西方民主國家兩大陣營的殘酷對峙。自從圍牆建成之後，每年都有東柏林市民冒著生命危險，試圖翻牆逃往西柏林，於是東柏林當局不斷在圍牆周邊升高裝備與警戒，嚴密的檢查哨、鐵絲網、探照燈，加上荷槍實彈、奉命隨時都可以對「叛徒」開槍的衛兵⋯⋯，僅僅三公尺高的柏林圍牆，變成了一道難以跨越的屏障，不僅區隔出極權與自由，更劃分著生與死。

然而圍牆能夠禁錮的只是人類的身體，人類的心靈與想像力以及空氣裡流動的收音機電波，卻是不可能被限制的。

吶喊無懼的青春愛情 大衛鮑伊譜出地下國歌

正如鄧麗君甜美溫柔的歌聲在1970年代隨著音波進入中國，俘虜了成千上萬鐵幕後嚮往自由的心靈，在層層高壓統治下的東德，同樣抵擋不住來自民主西方流行音樂的強力放送，這些鼓吹自由奔放、每個音符都在向權力挑戰的「糜糜之音」，成為新一代東德年輕人所僅有的、能夠呼吸自由空氣的小小天窗。當時東德官方還在字典中這樣定義：「搖滾樂，源自美國⋯⋯會誘惑年輕人踰越規矩；在西德，它被視為一種心戰武器，使年輕人忽視政治議題。」

歷史的進展往往與人所能預測的方向正好完全相反。在東德政府眼中「使年輕人忽視政治議題」的「心戰武器」，卻是最後促使柏林圍牆倒塌，東德體制徹底瓦解的其中一個難以忽視的因素。

1970 年代末期，來自英國的搖滾巨星大衛鮑伊（DavidBowie），逃離西方花花世界，來到西柏林尋求新開始。就在柏林圍牆附近的錄音室裡，他推出了「柏林三部曲」三張專輯，不但在西洋流行樂壇造成轟動，也深深打動了東德年輕人。其中的一首《英雄》（Heroes），歌詞中清楚描寫出以青春與愛情，消融柏林圍牆肅殺之氣的意象：「I, I can remember. Standing,by the wall. And the guns shotabove our head. And we kissed,as though nothing could fall…」更是被譽為東德地下國歌。

1987年6月6日，大衛鮑伊重回西柏林，參加慶祝柏林建城750週年的大型演唱會《為柏林而唱》，連唱三天。結果不只西柏林這邊擠進爆滿人潮，圍牆那邊的東柏林也湧進大量歌迷，主辦單位特地把全場四分之一的喇叭架設在牆邊，還擴音三倍（音量太大還被西柏林警方罰款天價，最後因此倒賠數萬美金）。當大衛鮑伊唱出《英雄》，震動了圍牆兩邊的空氣與人心，東柏林這邊的歌迷到了第三天仍舊不肯離去，東德當局只能出動軍警驅散人潮，結果有200多人被捕，數千人被打得抱頭鼠竄，就連現場記者也頭破血流。

這場演唱會可說是撼動柏林圍牆的第一槌，不但許多東德年輕人從此對於共產當局更加絕望，鐵了心嚮往西方自由世界。

當時的美國總統雷根，也在一星期後訪問柏林時，於演講時公開呼籲時任蘇共總書記戈巴契夫：「讓高牆倒下吧！」

沒有衝不破的障礙 史普林斯汀唱出自由

有了大衛鮑伊的例子，東德當局為了籠絡，也為了安撫年輕人，竟然出奇招，在第二年主動邀請美國搖滾巨星布魯斯．史普林斯汀（Bruce Springsteen）到東柏林演唱。儘管當天已經刻意選擇了一個大型戶外空間開唱，但現場依然被擠得水洩不通，湧進了超過發行門票數量兩到三倍的人潮，估計在30萬到50萬人之間（準確數字連官方都不敢公布）。

只是超出東德官方預期的是，當史普林斯汀以名曲《惡地》（Badlands）拉開演唱會序幕，大聲唱出「Badlands, yougotta live it everyday. Let thebroken hearts stand. As the priceyou’ve gotta pay. We’ll keeppushin’ till it’s understood. Andthese badlands start treating usgood…」，彷彿再一次喚醒了被壓抑在圍牆鐵幕之下的東德人心，向共產制度挑戰。他隨後更發言表示「希望有朝一日，所有的障礙都能被拆除」，以當時的眼光來看，這根本是踩在東德當局的臉上，既是禁忌，也是挑釁，但台下數十萬人的歡呼，以及被人群淹沒的售票亭、場地圍籬，也像是另一種形式的反抗，甚至是一種隱喻：這個世界上，沒有人心衝不破的障礙，總有些東西，是圍牆圈不住的。

又隔了一年，1989年11月，柏林圍牆被上萬市民自發動手拆毀。11個月後兩德統一，東德共產政權正式瓦解。（完）

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