冷戰下的柏林圍牆 美蘇爭霸的最前線

分享 facebook 【文／陳亦偉 （中央社編譯組組長）】

德國在第二次世界大戰戰敗後分裂為東西德，首都柏林也被分割為東、西柏林。為隔絕東德人民投向西德，東德1961年沿著東、西柏林邊境修築邊牆，直到1989年11月9日，屹立近30年的柏林圍牆才終於拆除，讓這道牆成為冷戰與美蘇爭霸的重要時代見證。

1945年二次大戰結束後，德國和柏林被當時的蘇聯、美國、英國和法國分成四個占領區。1949年，蘇聯占領區包括東柏林在內成立德意志民主共和國（俗稱東德），首都東柏林，而美英法占領區則成立德意志聯邦共和國（俗稱西德），首都波昂。西柏林則宛若孤島般完全被包圍在東德境內。

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柏林危機 美蘇冷戰首波高峰

1948年美、英、法決定在三國占領區內實行單方的新貨幣，引起蘇聯報復，全面切斷美英法占領區與西柏林的水陸交通，只保留從西占區往柏林的三條空中走廊通道，史稱柏林危機，形成第一波美蘇冷戰高潮。

在將近一年時間裡，美國以大批飛機向西柏林大規模空運糧食及各種日用品，在一年間飛行次數達27萬7,000餘次，同時對蘇占區所缺的鋼、焦煤及電力等實行反封鎖。直到1949年東、西德政府分別成立後，柏林危機才告解除。

柏林圍牆修建之前，約有350萬居民逃離蘇占區及日後的東德和東柏林，約260萬人是在1949年到1961年間逃離，成千上萬東德人經西柏林轉投西方，流失的勞動力足以使東德經濟崩潰，東德於是在1961年8月起修築柏林圍牆，最初以鐵絲網和磚石為材料，後期加固為由瞭望塔、混凝土牆、開放地帶以及反車輛壕溝組成的複合型邊防設施。

全長超過150公里的柏林圍牆修建後，1961年至1989年間的逃亡數大幅下降。另據統計，這段期間為翻牆越界被槍殺的人數約在136人至245人之間。

「我是柏林人」 甘迺迪經典名句

甘迺迪（John F. Kennedy）1961年入主白宮，當時美國已逐漸扳回三年前蘇聯成功發射第一枚人造衛星而陷落後的軍事科技優勢。挾核子優勢而意氣風發的甘迺迪，在1962年10月到11月古巴飛彈危機時，寧可核戰也不對蘇聯讓步，被公認是世界上最接近核子戰爭的時刻，也是冷戰最驚心動魄的一刻。1963年6月26日，甘迺迪於遇刺前到訪西柏林並發表演講，當中一句「我是柏林人」（Ichbinein Berliner）贏得西柏林萬眾歡呼，永載史冊。

到了卡特時代，美國又出現軍力倒退，航艦從12艘減為10艘，核子武力又被蘇聯所駕凌。接任的總統雷根提出發展核子報復力量、星戰計畫（SDI）兩大戰略，並搭配他的振興經濟計畫，使美國當時因越戰、水門案等內外失策造成衰退的信心再次恢復，雄風重振，進而拖垮蘇聯國力。

雷根1987年呼籲拆除象徵東西方冷戰的柏林圍牆，當時他在柏林圍牆前發表一篇鏗鏘有力的演說，向當時蘇聯喊話：「戈巴契夫先生，拆掉這堵牆吧」；而蘇聯最高領導人戈巴契夫1989年6月發表談話，一席「東西分裂的最有力象徵－柏林圍牆，也有崩塌的一天，世上沒有任何東西能永垂不朽」，與雷根的喊話同列經典名言。

外交文件解密 兩德統一嚇壞英法

時光倒回1989年11月9日晚間，當時東德共黨政治局原本是想宣布，將開放東德人申請出境，沒想到發出的文字竟成了「決定開放每位東德公民都能穿過檢查哨離境」。

各國媒體馬上傳開「柏林圍牆倒了」，圍牆旁的檢查哨立刻擠滿大批東柏林人，讓邊防士兵手足無措。深夜11時許，人潮愈來愈多，現場又遲無上級指令，一名東德軍官於是自己作主下令開放檢查哨，東、西柏林間的檢查哨隨即像骨牌般一座接一座放行，當晚上萬東柏林人尖叫歡呼，象徵冷戰的柏林圍牆就這樣倒下了。

10年前柏林圍牆倒塌屆滿20週年時，英法兩國曾相繼解密一批外交文件，披露當年兩國對兩德統一非常害怕，甚至還要求蘇聯阻止德國統一的祕辛，因為當時的法國總統密特朗和英國首相佘契爾夫人都被東德共黨垮台和兩德統一的速度嚇壞。

根據法國公布的外交電報，佘契爾夫人1990年3月在倫敦告訴法國大使「法國和英國應同心協力面對德國威脅」。似乎深怕統一後的德國，再度成為凌駕英法的歐洲強權；而早在1990年1月，密特朗在巴黎晚宴就告訴佘契爾夫人，兩德統一可能產生「比希特勒更強大的勢力」。

另根據英國檔案，柏林圍牆倒塌前兩個月，佘契爾夫人告訴戈巴契夫「英國和西歐都不希望德國統一」，實際上，佘契爾夫人甚至要求冷戰時期的敵國蘇聯，助她阻撓西德的統一企圖。（完）