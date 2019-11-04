親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

劉嘉仁涉性騷學姐請辭獲准 再爆北市府內鬥疑雲

陳水扁保外就醫已4年10個月 再獲第20次展延

冷戰下的柏林圍牆 美蘇爭霸的最前線

2019-11-04 11:59全球中央

分享
【文／陳亦偉 （中央社編譯組組長）】

德國在第二次世界大戰戰敗後分裂為東西德，首都柏林也被分割為東、西柏林。為隔絕東德人民投向西德，東德1961年沿著東、西柏林邊境修築邊牆，直到1989年11月9日，屹立近30年的柏林圍牆才終於拆除，讓這道牆成為冷戰與美蘇爭霸的重要時代見證。

1945年二次大戰結束後，德國和柏林被當時的蘇聯、美國、英國和法國分成四個占領區。1949年，蘇聯占領區包括東柏林在內成立德意志民主共和國（俗稱東德），首都東柏林，而美英法占領區則成立德意志聯邦共和國（俗稱西德），首都波昂。西柏林則宛若孤島般完全被包圍在東德境內。

柏林危機 美蘇冷戰首波高峰

1948年美、英、法決定在三國占領區內實行單方的新貨幣，引起蘇聯報復，全面切斷美英法占領區與西柏林的水陸交通，只保留從西占區往柏林的三條空中走廊通道，史稱柏林危機，形成第一波美蘇冷戰高潮。

在將近一年時間裡，美國以大批飛機向西柏林大規模空運糧食及各種日用品，在一年間飛行次數達27萬7,000餘次，同時對蘇占區所缺的鋼、焦煤及電力等實行反封鎖。直到1949年東、西德政府分別成立後，柏林危機才告解除。

柏林圍牆修建之前，約有350萬居民逃離蘇占區及日後的東德和東柏林，約260萬人是在1949年到1961年間逃離，成千上萬東德人經西柏林轉投西方，流失的勞動力足以使東德經濟崩潰，東德於是在1961年8月起修築柏林圍牆，最初以鐵絲網和磚石為材料，後期加固為由瞭望塔、混凝土牆、開放地帶以及反車輛壕溝組成的複合型邊防設施。

全長超過150公里的柏林圍牆修建後，1961年至1989年間的逃亡數大幅下降。另據統計，這段期間為翻牆越界被槍殺的人數約在136人至245人之間。

「我是柏林人」 甘迺迪經典名句

甘迺迪（John F. Kennedy）1961年入主白宮，當時美國已逐漸扳回三年前蘇聯成功發射第一枚人造衛星而陷落後的軍事科技優勢。挾核子優勢而意氣風發的甘迺迪，在1962年10月到11月古巴飛彈危機時，寧可核戰也不對蘇聯讓步，被公認是世界上最接近核子戰爭的時刻，也是冷戰最驚心動魄的一刻。1963年6月26日，甘迺迪於遇刺前到訪西柏林並發表演講，當中一句「我是柏林人」（Ichbinein Berliner）贏得西柏林萬眾歡呼，永載史冊。

到了卡特時代，美國又出現軍力倒退，航艦從12艘減為10艘，核子武力又被蘇聯所駕凌。接任的總統雷根提出發展核子報復力量、星戰計畫（SDI）兩大戰略，並搭配他的振興經濟計畫，使美國當時因越戰、水門案等內外失策造成衰退的信心再次恢復，雄風重振，進而拖垮蘇聯國力。

雷根1987年呼籲拆除象徵東西方冷戰的柏林圍牆，當時他在柏林圍牆前發表一篇鏗鏘有力的演說，向當時蘇聯喊話：「戈巴契夫先生，拆掉這堵牆吧」；而蘇聯最高領導人戈巴契夫1989年6月發表談話，一席「東西分裂的最有力象徵－柏林圍牆，也有崩塌的一天，世上沒有任何東西能永垂不朽」，與雷根的喊話同列經典名言。

外交文件解密 兩德統一嚇壞英法

時光倒回1989年11月9日晚間，當時東德共黨政治局原本是想宣布，將開放東德人申請出境，沒想到發出的文字竟成了「決定開放每位東德公民都能穿過檢查哨離境」。

各國媒體馬上傳開「柏林圍牆倒了」，圍牆旁的檢查哨立刻擠滿大批東柏林人，讓邊防士兵手足無措。深夜11時許，人潮愈來愈多，現場又遲無上級指令，一名東德軍官於是自己作主下令開放檢查哨，東、西柏林間的檢查哨隨即像骨牌般一座接一座放行，當晚上萬東柏林人尖叫歡呼，象徵冷戰的柏林圍牆就這樣倒下了。

10年前柏林圍牆倒塌屆滿20週年時，英法兩國曾相繼解密一批外交文件，披露當年兩國對兩德統一非常害怕，甚至還要求蘇聯阻止德國統一的祕辛，因為當時的法國總統密特朗和英國首相佘契爾夫人都被東德共黨垮台和兩德統一的速度嚇壞。

根據法國公布的外交電報，佘契爾夫人1990年3月在倫敦告訴法國大使「法國和英國應同心協力面對德國威脅」。似乎深怕統一後的德國，再度成為凌駕英法的歐洲強權；而早在1990年1月，密特朗在巴黎晚宴就告訴佘契爾夫人，兩德統一可能產生「比希特勒更強大的勢力」。

另根據英國檔案，柏林圍牆倒塌前兩個月，佘契爾夫人告訴戈巴契夫「英國和西歐都不希望德國統一」，實際上，佘契爾夫人甚至要求冷戰時期的敵國蘇聯，助她阻撓西德的統一企圖。（完）

【＊看單篇不過癮？中央社電子書城《全球中央》電子雜誌、紙本雜誌全面特價中。】

全球中央

《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。

相關新聞

兼容並蓄躍升王道 品牌服飾傾聽消費需求

2019-11-04 11:59

美國人卡債飆1兆美元 政府出手救理財素養

2019-11-04 11:59

國家當最強經濟後盾 瑞典人儲蓄為樂活

2019-11-04 11:59

反叛的搖滾樂聲 唱倒柏林圍牆的巨星

2019-11-04 11:59

英國撙節政策下的長照荒 賣房養老時有所聞

2019-10-03 16:01

照護不等於醫療 日本盼改變長照觀念

2019-10-03 16:01

德國以價制量成功減塑 一次性塑膠袋明年掰掰

2019-10-03 16:01

擺脫過度包裝 日本力甩塑膠大國惡名

2019-10-03 16:01

自己賺錢自己花 日本女性不婚趨勢漸起

2019-10-03 16:01

老美瘋運動的背後 重視團隊精神建立自信

2019-09-03 10:04

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

美國大打子宮法律戰 墮胎合法性岌岌可危

2019-09-03 10:04

合法近40年 土耳其婦女墮胎竟越來越難

2019-09-03 10:04

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 09:00

浪漫情聖的另一面 義大利的媽寶男

2019-08-05 09:00

加州探索遊樂場 給小孩鋸子鐵錘玩出創意

2019-08-05 09:00

謊言的代價是什麼？《核爆家園》揭車諾比真相

2019-08-05 09:00

與工人漸行漸遠 中國打壓工運如黑色幽默

2019-08-05 09:00

學貸壓得喘不過氣 美國千禧族淪迷失世代

2019-07-03 13:40

英國新世代婚禮倡減廢 行善代替送禮正夯

2019-07-03 13:40

國家認同重要一環 新加坡小販文化申遺

2019-07-03 13:40

舌尖上的土耳其 揭密國民美食烤羊腸

2019-07-03 13:40

香料王國印度 不思議的街頭美味

2019-07-03 13:40

5G助攻產業革命 實現新生活藍圖

2019-06-04 11:05

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

高效率高產能 小國荷蘭打造農業奇蹟

2019-06-04 11:05

義大利青農新勢力 創意玩出亮眼產值

2019-06-04 11:05
看更多

熱門文章

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

勞保會破產嗎？5張圖告訴你退休金可以領多少

2019-11-04 08:04

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

獨家直擊》那一天 蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

2019-10-31 11:33

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:08

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:52

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

講錯了？「萬聖節」其實不是Halloween

2019-10-29 11:46

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

拒絕亡國 中華民國應主動提出「台灣方案」

2019-11-01 14:44

學測搭配語言證照也能出國留學！他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

2019-10-29 15:50

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

2019-10-28 11:59

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 12:54

iPhone11被譏「三眼怪」卻賣得好有3原因 13檔蘋概股至少旺到年底

2019-10-31 09:23

達人評比航空公司飛機餐！這間的「紅酒燉牛肉佐馬鈴薯泥」最讚

2019-11-01 09:47

「懷念胡錦濤」現象解讀

2019-11-04 08:49

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:56

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:36

全國危老第一案》建商3訣竅搞定50位地主 審查12天過關

2019-10-31 11:33

解放軍亮劍 台灣如何應付兩岸軍事風險

2019-11-04 08:49

只睜一隻眼 怎看得清美中虛實

2019-11-01 14:57

拋棄老闆》同事每週換、不再談忠誠度 「無雇主時代」生存守則

2019-11-01 09:05

共享機車大戰開打 Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

2019-11-01 09:02

共享經濟正在改變台灣的勞動與消費模式

2019-10-25 16:02

全球百大CEO評比 台灣企業家首度「從缺」為什麼？

2019-11-04 08:52

海外升學不是夢！ 申請學校、托福準備訣竅一次公開

2019-10-29 15:50

「聞到味道就想起爸爸」她用「台灣味」勾人回憶 營業額從零到七百萬

2019-10-30 11:17

台股族群輪漲慣性不變

2019-11-01 08:58

賈伯斯最愛飯店 新大倉東京酒店改建重現60年代日式風華

2019-10-30 14:13

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:45

臨海的伊斯蘭世界 不像非洲的非洲─尚吉巴島

2019-11-01 08:58

中國專利敲詐第一案：維權與敲詐的一線之隔

2019-10-25 16:02

善用生活化多益普及測驗迎戰雙語教學 國中、技職教師增能

2019-10-29 15:49

別再說英國沒美食！遠征英國人的胃 漢典把牛肉麵賣進去

2019-10-30 12:56

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-25 16:02

從佛珠賣到十字鏈 宏碁橫掃宗教市場秘訣

2019-10-25 09:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top