美國人卡債飆1兆美元 政府出手救理財素養

分享 facebook 【文／林宏翰 （中央社駐洛杉磯記者）】

美國民族性崇尚勤奮自立，青少年階段人人學習自食其力、打工賺錢，早期旅美作家陳之藩著名的散文《哲學家皇帝》當中就有描述「高傲的眉毛下滴下汗珠，來賺取自己的衣食」。時至今日，在這消費文化為尊、高度資本主義化的美國社會裡，年輕人賺來的錢要怎麼用，卻變成了一大問題。

搶救學貸月光卡債族 理財素養月喚大眾意識

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學貸問題就是一例。身上的學貸從年輕一路背到老，這樣的例子不在少數，根據政府機構2017年統計，在2015年60歲以上的美國人共積欠667億美元學貸，平均每人2萬3,500美元，這數字比十年前多出一倍。值得注意的是，其中許多人是在為自己的兒孫輩還債。此外，美國人最習以為常的消費付款方式—信用卡，所衍生出的卡債問題也成了社會負擔，很多人無法安心退休享受晚年。凸顯了在這個高度崇尚物質的社會，如何管好手上的金錢，也是一門學問。

根據2017年一份調查，每五名美國勞工就有四人是靠月薪過活的月光族；四分之一受訪者沒有儲蓄的習慣；高達75%的人身上背著某些債務，而大部分的人都認為負債情況會持續下去。根據最新統計，美國人的信用卡總負債高達1兆美元。鑒於以上數字隱含著隨之而來的社會問題，來自政府、商業界及教育界的領導人物致力於提升美國人的理財素養（Financial Literacy）。

這樣的訴求在立法機構發酵。2003年，美國國會參眾議院分別通過決議，要求政府宣布每年4月為「理財素養月」（Financial Literacy Month）。2005年眾議院通過一項法案，用來支持「理財素養月」的目標與理想，呼籲聯邦政府、各州政府、學校及非營利組織以適當的方式參與，用來凸顯理財教育的重要，指導美國人建立並維持健康的理財習慣。

理財素養，簡單來說就是在金錢上做出明智決定的能力。素養這個詞，指的不只是關於金錢的數據及資料上的理解，更是基於這樣的知識，使人們能夠正確使用金錢並導向健康的財務狀況。

基於上述統計，大多數的美國人不知道怎麼管理手上的錢，然而情況有多嚴重呢？根據全美理財教育協會（NFEC）一項針對全美50州、1萬7,000人進行的理財能力測驗，30題測驗中，題目包括建立預算、支付帳單、設定財務目標與其他個人理財的主題，結果只有近半數（48%）受測者合格，所有答題者的正確率63%。

學校理財課程不足 近半Z世代憂財務難題

在學校體系內教授理財知識，成了美國政府與民間推動的方向。希望藉著理財課程的普及化，在學生成人以前傳授理財素養，能讓學生得到需要的知識，以在做出財務決定時，感到更有信心。不過這種課程仍未完全普遍，而理財專家說這是一大錯誤。

「我總是把理財教育跟學開車相提並論。」服務於一家消費者信用報告機構的專家烏澤默（John Ulzheimer）如此比喻：「任何心智正常的人都不會允許他們的孩子，在還沒學會開車就跳上車子、握方向盤。可是我們卻讓這些年輕人，在沒有受過正規訓練之下，就開始使用信用卡與金融帳戶。」

根據一項調查，目前20多歲的Z世代美國年輕人，近半數認為就算受過高中教育，仍然對於管理財務上有許多難題。另有逾半受訪者擔心，金錢問題會成為他們追求理想人生的阻礙。四分之三的年輕人認為，個人理財課程應該列入高中必修課。

理財教育向下扎根 建立全國標準分齡學習

非營利組織「經濟教育委員會」（Council for Economic Education）建議，針對理財素養應立下全國標準，用來建立從幼兒園到高中生的教學架構，包括管理收入、購買商品與服務、使用信用卡、儲蓄與投資、保險等。然而，全美目前僅有19個州採用了這一套標準。

隸屬於美國財政部的理財素養暨教育委員會（FLEC）近期建議，大專院校將理財課程列為必修。在大多數學校未將理財課程列為重點之下，師資來源可以從受過金融訓練的學生、校外專家等方向尋找。包括哈佛大學在內的多家高等教育學府，已經開設理財課程。

理財教育向下扎根，分齡學習是一重要原則，從幼兒園一路到高中，不同階段的學生將學到循序漸進的理財工具箱，為將來進入社會做好準備。例如，對小學四年級學生要教的是「為什麼要儲蓄」；對中學八年級學生則是教「如何在一筆重大消費之前收集必要資訊」：讓高中12年級學生學習「教育、技能與經驗會如何影響每個人的職業生涯」。（完）