兼容並蓄躍升王道 品牌服飾傾聽消費需求

分享 facebook 【文／陳昱婷（中央社編譯）】

「兼容並蓄」是零售業現在最新的流行用詞，大部分零售業者和品牌試圖與時俱進，調整他們的風格和品項，跟上消費者對「兼容並蓄」這一詞不斷演變的定義。

有一件事是可以確定的，隨著一個國家越來越多樣化，迎合特定尺寸或身形的品牌只會被淘汰出局。消費者期待設計師的商品在尺碼、文化、性別和永續性上，能夠跳脫傳統框架限制。

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懂得聆聽消費者需求的零售業者和品牌就知道，對消費者而言「兼容並蓄」的定義是什麼。以下是傳統零售業所做出的四點改變：

買衣不愁尺寸

數十年來，大部分零售業者和品牌著重於傳統尺碼，大尺碼（12碼以上）選擇不多，通常囤放在倉庫後頭，但美國有67%女性卻要穿到14碼以上。根據美國《時代雜誌》（Time）最近一篇文章，成衣公司說製作和囤放較大尺碼衣服的困難在於，需要更多布料、版型和成本。

但當消費者開始要求面向大眾市場的連鎖店在店內提供更多尺碼時，擔心被貼上有偏見標籤的設計師和品牌，現在終於擴大他們的庫存。

舉例來說，H&M被批評尺碼比大部分美國品牌還小後，已經調整成更加符合美國民眾身形的尺碼，甚至推出大尺碼的產品線。美國平價時尚品牌J.Crew2014年因為推出超小尺碼000被罵得體無完膚後，已經將所有商品的尺碼都擴大到24碼。

加大尺碼不只局限於女裝，為了搶攻市占率，美國男裝品牌Bonobos槓上只針對女性提供多樣化尺碼的J.Crew，專門為男性推出更齊全的尺碼。

文化多樣性 和現代時尚潮流

隨著適度時尚（modest fashion）興起，設計師為了滿足不同背景、宗教和文化的男男女女需求，設計必須兼容並蓄。美國運動大廠耐吉（Nike）推出專為穆斯林女性設計的運動用頭巾「Nike Pro Hijab」；索馬利亞裔美籍模特兒亞登（Halima Aden）則穿戴穆斯林頭巾及布基尼登上《運動畫刊》（Sports Illustrated）2019年特輯。

適度時尚逐漸進入主流市場。貝恩策略顧問公司（Bain &Co.）在2018年一份研究中預估，四成女性奢侈時裝會被歸類為適度時尚。美國時尚雜誌《柯夢波丹》（Cosmopolitan）描述時尚品牌Dulce創辦人阿布達拉（Safiya Abdallah）是「戴穆斯林頭巾、讓人引以為傲的女性」，設計「令人耳目一新、勁爆且超級有型，同時維持適度時尚造型」，為穆斯林女性開啟通往世界潮流的大門。

根據《全球伊斯蘭經濟報告》（Global Islamic Economy），全球消費者2016年花費2,540億美元（約新台幣7.84兆元）購買穆斯林服飾，預測2022年市場價值可能達3,730億美元。許多時尚品牌開始打造行銷活動和絕無僅有的適度時尚設計，H&M甚至開發一整個符合適度時尚裙裝主題的設計系列。

性別流動時尚

性別流動時尚變得更加主流，伸展台反映出對跨性別者和非常規性別者的意識和敏感度日益提高，更不用說解構了性別刻板印象。有數據顯示，38%的Z世代「強烈同意」性別不再是對一個人的定義，27%的千禧世代也有相同感受。

以傳統標準來看，傑登史密斯（Jaden Smith）、女神卡卡（Lady Gaga）和非裔同志男星比利波特（Billy Porter）等名人所穿的設計造型，可能會被認為是「與性別不符」。

H&M、Gucci和Prada等品牌都相繼推出性別流動產品線，回應消費者的要求，Aéropostale和Zara也提供歸類為「男女皆宜」的服裝。獨立設計師也成功推出他們自己的性別流動產品線。

不是以性別將世界一分為二的新世代消費者購買力，促使店家開始改型。百貨公司為了拉近與消費者家中衣櫃的關係而進行調整，利用時尚前沿空間來實驗，反映更多性別交混的風格。巴黎拉法葉百貨公司去年春天在香榭麗舍大道開設新旗艦店，將男裝、女裝和中性區打散在各樓層。

永續性

根據「時裝商業評論」（Business of Fashion）的資深時尚評論家布蘭克斯（Tim Blanks）：「如果你認為自己責無旁貸，那麼你就有因果的概念，這會體現在任何你做的事情上。如果你是有容乃大的人，那麼你必須尊重環境。」

聯合國一份報告指出，時尚產業製造的溫室氣體排放量和廢水分別是10%和20%，消耗的能源比航空業和海運業總和還多。

全球策略和管理諮詢公司科爾尼（A.T. Kearney）負責人費利斯（Michael Felice）說：「現今注重透明度的消費者很快就能辨識出你有沒有誠信，所以零售商必須確保他們避免被貼上『假裝包容』的標籤。除了尺寸外，他們也必須接受不同的觀點、種族、性別認同、風格和社會聯繫。」（完）