自己賺錢自己花 日本女性不婚趨勢漸起

分享 facebook 【整理／蔡佳敏 （中央社編譯）】

日本女性在愈來愈經濟自主、自我意識抬頭下，選擇不婚比例日增，這樣的趨勢也加深日本少子化和人口老化的問題。

人口老化女力大爆發 一肩擔家務讓她怕怕

根據日本總務省數據，6月分日本女性勞工人數較去年同期增加53萬人，來到3,003萬人，為1953年有統計以來首度突破3,000萬門檻，且15歲到64歲女性中，近七成有工作，堪稱前所未見。

女力大爆發的背後，與日本人口老化不無關係。人口老化造成勞動力嚴重短缺，長期下來，日本不得不做出若干改變，一是鼓勵長者續留職場，二是接受更多外國勞工，三則是敞開大門讓過去「主內」的國內女性有更多追求事業的機會。

然而，觀念卻跟不上社會變遷。一般來說，日本社會仍認定，不管有沒有工作，女人都該扛下家務、養育子女和照料長輩的責任，男女間這樣的雙重標準不僅阻礙已婚女性職場發展，也讓單身女性對婚姻裹足不前。

京都外國語大學社會學教授根本宮美子表示，「許多在職女性發現，很難找到一個可以幫忙分擔家務的男性」，減少她們對婚姻的憧憬。

1990年中期時，年過50還從未結婚的女性僅20分之一，但到了2015年，也是官方所發布最新數據，50歲前從未結婚女性人數暴增到約七分之一。

35歲到39歲女性族群數字更驚人，將近25%女性從未踏上紅毯，20 年前的數字僅約10%。

49歲單身女漫畫師益田佳代子說：「如果結了婚，我就得做更多家事。」她告訴記者說：「我熱愛我的工作，也希望能自由追求我的事業。」

婚姻等同犧牲自由獨立 經濟自主不需依賴男人

不意外地，這股不婚趨勢已經影響到日本生育率。日本厚生勞動省去年12月21日發布的統計顯示，2018年出生的日本新生兒為92.1萬人，為1899年有紀錄以來新低，是連續三年低於100萬大關，相較於1989年約125萬人，30年來減少近三成。

根本宮美子表示，對女性來說，踏入婚姻就代表犧牲某些東西，其中很多是自由和獨立性。

任職於東京一出版商的49歲女性松井美喜說：「女性選擇婚姻的原因之一是求經濟保障。」她說：「我在獨處上沒有困難，也沒有任何經濟壓力，因此沒有任何理由把自己逼進牆角，為了錢而走進婚姻。」

對許多單身女性來說，身邊友人和自己媽媽輩的經驗，讓她們更不嚮往婚姻生活。31歲的花岡早苗說，長大過程中，母親看起來一直悶悶不樂，長大以後，自己在幼兒園上班才發現，媽媽們「大多太過努力照顧小孩，卻忘了照顧自己」，這讓她擔心，一旦當了母親「就得依照日本社會的期待做出媽媽該有的樣子，而不是做自己」。

48歲、學前教育行政主管城田森子說：「女性被困在家裡當主婦實在太不公平了。雖說有子萬事足，但朋友們常形容丈夫跟大孩子沒兩樣，照顧起來很煩。」單身生活讓花岡和城田有機會旅行、做自己愛做的事情。城田甚至下班後去學珠寶設計、學跳舞。她說：「我們根本不需要依賴男人。」

女性不婚趨勢現商機 收入沒保障男性也懼婚

日本企業已嗅出這股不婚趨勢，陸續搶攻單身族群商機，尤其是單身女性市場。卡拉OK不但推出單人廂，還規劃女性專屬區；餐廳業者設計單人友善用餐環境；公寓住宅也主攻尋找自己租、買的女性客群；旅行社有專門開單身女遊客的團；就連婚紗業者也提供單身女性拍單人婚紗照的服務。

其實日本男性也對婚姻卻步。自日本1990年代初期股市和房市泡沫化以來，薪資就呈凍漲狀態，過去的僱傭關係（資遣幾乎不存在、工作保障一輩子）也逐漸瓦解。約五分之一男性勞工靠不穩定的臨時工過活，收入和升遷均沒有保障。

在日本社會期待男性擔任一家主要收入來源下，許多男人都擔心自己薪水養不了家，如今35歲到39歲族群男性中，僅略過三分之一的人有結婚經驗，高出20年前的略低於四分之一。

哈佛大學（Harvard University）專攻現代日本學的社會學教授布林頓（Mary C. Br inton）說：「要說日本人如今是因為想要孩子才結婚，一點也不誇張。」她說：「若沒有特別渴望子女，日本人沒什麼理由要走入婚姻。」（完）