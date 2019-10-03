親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

日職／旅日3球員遭釋出 郭俊麟結束西武5年生涯

他升空軍少將一年多 言語、肢體騷擾部屬遭拔重懲

擺脫過度包裝 日本力甩塑膠大國惡名

2019-10-03 16:01全球中央

分享
【文／黃名璽 （中央社編譯）】

聯合國環境規劃署（UNEP）數據指出，日本每人製造的包裝用塑膠垃圾僅次於美國，排名世界第二，多年來減塑成效不彰，甚至被媒體質疑是減塑「後進國」。面對這種尷尬局面，日本政府與民間逐漸意識到減塑的重要性，紛紛提出相關對策。

發展中國家拒當垃圾場 國際增列塑廢出口管制

日本每年約有150萬噸塑膠垃圾以資源回收名義出口，過去多送往中國。2017年，受到中國嚴格管制塑膠垃圾進口影響，日本的廢棄塑膠就轉送泰國、馬來西亞及台灣等地；不過，現在連東南亞等國也開始強化禁止廢棄塑膠進口。

規範有害廢棄物在國際間移動的《巴塞爾公約》締約國5月10日在一場會談上，通過把不適合資源回收的塑膠垃圾增列進管制對象的修正案。這項修正案由日本與挪威共同提案，是國際上首個與塑膠垃圾相關的法律規範。

根據修正案，被指定為有害廢棄物的塑膠垃圾，只要進口國不同意，出口國就不能出口。

包括日本在內的締約國，不僅要減少製造塑膠垃圾，也須強化國內的資源回收處理能力，在國內循環利用。

相對於各國都已展開因應塑膠垃圾對策，日本環境省制訂「塑膠資源循環戰略」，內容包括要求零售店有償提供塑膠購物袋等；經濟產業省則在5月7日制訂研發及引進海洋生物分解性塑膠的路徑圖，致力研發新的塑膠替代素材。

只限塑膠袋不禁寶特瓶 海洋塑膠垃圾問題無解

日本每年製造約305億個塑膠購物袋，幾乎每人每天都會使用一個，可說是塑膠袋使用大國。因此，日本環境省提出新法令，將禁止超市與便利商店免費提供塑膠袋給顧客，這項措施預計在2020年上路。

日本曾在2006年檢討對塑膠袋實施全面收費，但因業界強烈反對暫緩，這次的政策方向可謂向前跨出一步。

日本服裝品牌優衣庫（UNIQLO）也順應這股減塑風潮，預計到2020年在全球分店減少85%、約7,800噸的塑膠用量。具體而言，今年9月1日已將塑膠購物袋換成再生紙製購物袋，並販售環保購物袋；接著將從2020年1月14日起對塑膠購物袋收費。此外，商品包裝袋也將從今年秋冬季部分商品，開始不用塑膠袋。

雖然官方民間都動起來減塑，但如果只致力減少塑膠購物袋的話，以日本的情況來看，可能象徵意義大於實質意義，因為就算日本人都不使用塑膠購物袋，也不過占全體塑膠垃圾的2%左右，塑膠垃圾大宗還包括寶特瓶、免洗器具、包裝用紙等。

日本電視台報導，東京農工大學教授高田秀重說，海洋塑膠垃圾中最多的是寶特瓶，塑膠袋大約排在第10名，所以如果沒有提出減少寶特瓶的對策，就無法解決海洋塑膠垃圾問題。

高田說，日本政府有意從2020年4月開始針對塑膠購物袋收費，但同樣該減少的寶特瓶卻沒有被提出來，他感覺政府提出的對策讓塑膠袋成了「替罪羔羊」，反而保護了寶特瓶。

日本拒簽海洋塑膠憲章 挨批減塑「後進國」

不過，日本政府在減塑方面也有引發議論之處。日本《東洋經濟週刊》報導，2018年七大工業國集團（G7）峰會通過《海洋塑膠憲章》，敦促各國對海洋塑膠垃圾問題提出減量等具體對策，但美國與日本拒絕簽署。

日本環境省說，由於憲章中明訂達成目標且訂有期限，與產業界因應的時間不足；但有日本學者批評政府的說法只是藉口，因為2017年舉行的聯合國海洋會議等也都有類似提案。

在多數國家已針對塑膠垃圾展開具體行動之際，日本在這方面可說是「後進國」。

日本在內閣官房下設置的「關於推動海洋塑膠垃圾對策相關閣僚會議」，5月31日制定了「海洋塑膠垃圾對策行動計畫」，作為今年G20大阪峰會主辦國，在會前彙整因應方向。不過，這個行動計畫並沒有具體指出，為了實現循環經濟，如何有效活用回收的塑膠廢棄物。

根據環境省官網，行動計畫包括幾項工作。首先是依據廢棄物處理制度，進一步徹底執行塑膠垃圾的回收與處理，同時防止隨意丟棄、違法丟棄等可能流向海洋的行為。

再者是致力在陸地上回收日常製造的垃圾，同時回收不慎流入海洋的塑膠垃圾。

日本也將研發對海洋影響較輕微的材質，例如海洋生物分解性塑膠等，並善用日本的經驗技術，為發展中國家避免將塑膠垃圾排入大海做出貢獻。

雖然日本塑膠製造量大、減塑腳步緩慢，要力甩塑膠製造大國的名稱並不容易，但至少先從減少2%的塑膠購物袋著手，朝減塑這項大型工程邁進一步。（完）

【＊看單篇不過癮？中央社電子書城《全球中央》電子雜誌、紙本雜誌全面特價中。】

全球中央

《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。

相關新聞

英國撙節政策下的長照荒 賣房養老時有所聞

2019-10-03 16:01

照護不等於醫療 日本盼改變長照觀念

2019-10-03 16:01

德國以價制量成功減塑 一次性塑膠袋明年掰掰

2019-10-03 16:01

自己賺錢自己花 日本女性不婚趨勢漸起

2019-10-03 16:01

老美瘋運動的背後 重視團隊精神建立自信

2019-09-03 10:04

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

美國大打子宮法律戰 墮胎合法性岌岌可危

2019-09-03 10:04

合法近40年 土耳其婦女墮胎竟越來越難

2019-09-03 10:04

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 09:00

浪漫情聖的另一面 義大利的媽寶男

2019-08-05 09:00

加州探索遊樂場 給小孩鋸子鐵錘玩出創意

2019-08-05 09:00

謊言的代價是什麼？《核爆家園》揭車諾比真相

2019-08-05 09:00

與工人漸行漸遠 中國打壓工運如黑色幽默

2019-08-05 09:00

學貸壓得喘不過氣 美國千禧族淪迷失世代

2019-07-03 13:40

英國新世代婚禮倡減廢 行善代替送禮正夯

2019-07-03 13:40

國家認同重要一環 新加坡小販文化申遺

2019-07-03 13:40

舌尖上的土耳其 揭密國民美食烤羊腸

2019-07-03 13:40

香料王國印度 不思議的街頭美味

2019-07-03 13:40

5G助攻產業革命 實現新生活藍圖

2019-06-04 11:05

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

高效率高產能 小國荷蘭打造農業奇蹟

2019-06-04 11:05

義大利青農新勢力 創意玩出亮眼產值

2019-06-04 11:05

新加坡小國大戰略 雙語躋身國際舞台

2019-05-02 15:35

菲律賓輸出英文師資 國際市場搶著要

2019-05-02 15:35

向世界開放的心 瑞典人英語頂尖的祕訣

2019-05-02 15:35

地球之肺快不能呼吸 亞馬遜森林草原化危機

2019-05-02 15:35

德國2038年全面棄煤 化石燃料時代走向終點

2019-05-02 15:35

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:37

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:24

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55

柯文哲披橘袍戰藍綠？「柯宋會」先測風向

2019-09-26 08:35

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:37

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:14

飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

2019-09-27 13:27

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:38

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

謝金河：以慢代快 投資要大於投機的心！

2019-09-26 13:20

串起楊丞琳、網紅餐廳 PAZZO稱霸電商女裝狂戰術

2019-09-27 08:42

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08

「反著做」攜手中國山寨商 前進印度市場賣到40國

2019-09-27 08:45

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 15:59

從去美化效應找Q4潛力股

2019-09-26 12:08

由A股黑馬找台股明星

2019-09-26 12:06

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top