親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

日職／旅日3球員遭釋出 郭俊麟結束西武5年生涯

他升空軍少將一年多 言語、肢體騷擾部屬遭拔重懲

德國以價制量成功減塑 一次性塑膠袋明年掰掰

2019-10-03 16:01全球中央

分享
【文／林育立 （中央社駐柏林記者)】

最近，許多德國民眾走進超市購買蔬果，都發現塑膠包裝變少了，而且在櫃檯結帳時再也沒有塑膠袋可買。自從政府三年前實施限塑政策以來，德國的塑膠袋用量即明顯下降，明年起，德國將完全禁用一次性塑膠袋。

配合歐盟新限塑準則 全德掀起禁塑熱潮

德國人原本就有帶棉布袋或購物籃上街購物的習慣。為配合歐盟2015年實施的新限塑準則，德國政府與全國零售業者在2016年7月達成協議，施行新的限塑政策，許多商家再也不提供免費塑膠袋。

嚴格說來，愛爾蘭、丹麥和芬蘭等北歐國家才是歐洲限塑的模範生，這些國家的塑膠袋用量在收費後大幅減少，德國只是跟進。以愛爾蘭為例，2014年每人平均僅用16個塑膠袋，與15年前相比大幅減少近20倍。

時任聯邦環境部長的韓德瑞克斯（Barbara Hendricks）在宣布限塑政策時呼籲民眾，盡可能拿可重複使用的袋子取代塑膠袋，以節省資源的消耗，她相信這個新政策將刺激各界正視塑膠包裝和塑膠袋濫用的問題。

德國的限塑政策一開始並非強制，而是透過與零售商公會談判，鼓勵商家自願加入。政策實施後，全國從此掀起一股禁塑的熱潮。

塑膠袋收費後用量大減 明年加碼全面禁用

擁有超過3,000家分店的超市龍頭Rewe，在限塑政策實施的同時率先宣布店內完全停售塑膠袋。Rewe表示，德國光一年就用了61億個塑膠袋，Rewe停售可省下1億4,000萬個。

超市不再提供用過即丟的塑膠袋，那購物豈不很不方便？Rewe的做法是提供經森林管理委員會永續林業認證的紙袋和紙箱、有機紡織認證的棉袋、堅固耐用的黃麻袋或回收寶特瓶製作的購物袋，酌收一點費用，讓消費者自行選擇。

德國地處溫帶，許多蔬菜和水果來自溫暖的南歐國家。為避免在運送時碰壞，超市習慣先用塑膠容器包裝，或免費提供超薄的一次性塑膠袋，讓顧客自行挑選後包起來結帳。根據環境部統計，德國一年共使用30億個薄塑膠袋，等於每人每年平均使用37個。

為配合減塑政策，德國各大超市最近也開始減少這類薄塑膠袋的使用。以Rewe為例，特地選定去年8月的一個禮拜，在北部1,000家分店停止使用這種塑膠袋，改售可重複使用的網袋，測試消費者的意願。

在全國擁有逾4,000家分店的廉價超市龍頭Aldi今年6月宣布，9月起，蔬果用薄塑膠袋每個將酌收1歐分（約新台幣0.35元）的象徵性費用。另一家擁有近300家連鎖店的大型超市Real更宣布，明年起將完全廢除薄塑膠袋，全面改用紙袋。

德國的限塑政策實施以來成效顯著。原本每人每年使用68個塑膠袋，政策實施一年後，用量降到45個，去年更降到僅剩24個，成功達到以價制量。民眾也支持這樣的政策，根據民調機構輿觀（You Gov）的調查，逾半德國人支持完全禁止塑膠袋。

為了順應民應，去年上任的環境部長舒爾茲（Svenja Schulze）9月初正式宣布，明年起完全禁用一次性塑膠袋，為德國的限塑政策跨出一大步。（完）

【＊看單篇不過癮？中央社電子書城《全球中央》電子雜誌、紙本雜誌全面特價中。】

全球中央

《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。

相關新聞

英國撙節政策下的長照荒 賣房養老時有所聞

2019-10-03 16:01

照護不等於醫療 日本盼改變長照觀念

2019-10-03 16:01

擺脫過度包裝 日本力甩塑膠大國惡名

2019-10-03 16:01

自己賺錢自己花 日本女性不婚趨勢漸起

2019-10-03 16:01

老美瘋運動的背後 重視團隊精神建立自信

2019-09-03 10:04

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

美國大打子宮法律戰 墮胎合法性岌岌可危

2019-09-03 10:04

合法近40年 土耳其婦女墮胎竟越來越難

2019-09-03 10:04

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 09:00

浪漫情聖的另一面 義大利的媽寶男

2019-08-05 09:00

加州探索遊樂場 給小孩鋸子鐵錘玩出創意

2019-08-05 09:00

謊言的代價是什麼？《核爆家園》揭車諾比真相

2019-08-05 09:00

與工人漸行漸遠 中國打壓工運如黑色幽默

2019-08-05 09:00

學貸壓得喘不過氣 美國千禧族淪迷失世代

2019-07-03 13:40

英國新世代婚禮倡減廢 行善代替送禮正夯

2019-07-03 13:40

國家認同重要一環 新加坡小販文化申遺

2019-07-03 13:40

舌尖上的土耳其 揭密國民美食烤羊腸

2019-07-03 13:40

香料王國印度 不思議的街頭美味

2019-07-03 13:40

5G助攻產業革命 實現新生活藍圖

2019-06-04 11:05

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

高效率高產能 小國荷蘭打造農業奇蹟

2019-06-04 11:05

義大利青農新勢力 創意玩出亮眼產值

2019-06-04 11:05

新加坡小國大戰略 雙語躋身國際舞台

2019-05-02 15:35

菲律賓輸出英文師資 國際市場搶著要

2019-05-02 15:35

向世界開放的心 瑞典人英語頂尖的祕訣

2019-05-02 15:35

地球之肺快不能呼吸 亞馬遜森林草原化危機

2019-05-02 15:35

德國2038年全面棄煤 化石燃料時代走向終點

2019-05-02 15:35

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:37

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:24

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

3步驟選出主升段股票、連3年報酬率50% 他28歲滾出千萬資產

2019-09-25 13:55

柯文哲披橘袍戰藍綠？「柯宋會」先測風向

2019-09-26 08:35

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:37

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:14

飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

2019-09-27 13:27

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:38

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

謝金河：以慢代快 投資要大於投機的心！

2019-09-26 13:20

串起楊丞琳、網紅餐廳 PAZZO稱霸電商女裝狂戰術

2019-09-27 08:42

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08

「反著做」攜手中國山寨商 前進印度市場賣到40國

2019-09-27 08:45

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

不想操短線賭運氣！他投資美股ETF一年只做兩件事 5年獲利300萬元

2019-09-24 09:19

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 15:59

從去美化效應找Q4潛力股

2019-09-26 12:08

由A股黑馬找台股明星

2019-09-26 12:06

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top