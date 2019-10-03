德國以價制量成功減塑 一次性塑膠袋明年掰掰

分享 facebook 【文／林育立 （中央社駐柏林記者)】

最近，許多德國民眾走進超市購買蔬果，都發現塑膠包裝變少了，而且在櫃檯結帳時再也沒有塑膠袋可買。自從政府三年前實施限塑政策以來，德國的塑膠袋用量即明顯下降，明年起，德國將完全禁用一次性塑膠袋。

配合歐盟新限塑準則 全德掀起禁塑熱潮

德國人原本就有帶棉布袋或購物籃上街購物的習慣。為配合歐盟2015年實施的新限塑準則，德國政府與全國零售業者在2016年7月達成協議，施行新的限塑政策，許多商家再也不提供免費塑膠袋。

嚴格說來，愛爾蘭、丹麥和芬蘭等北歐國家才是歐洲限塑的模範生，這些國家的塑膠袋用量在收費後大幅減少，德國只是跟進。以愛爾蘭為例，2014年每人平均僅用16個塑膠袋，與15年前相比大幅減少近20倍。

時任聯邦環境部長的韓德瑞克斯（Barbara Hendricks）在宣布限塑政策時呼籲民眾，盡可能拿可重複使用的袋子取代塑膠袋，以節省資源的消耗，她相信這個新政策將刺激各界正視塑膠包裝和塑膠袋濫用的問題。

德國的限塑政策一開始並非強制，而是透過與零售商公會談判，鼓勵商家自願加入。政策實施後，全國從此掀起一股禁塑的熱潮。

塑膠袋收費後用量大減 明年加碼全面禁用

擁有超過3,000家分店的超市龍頭Rewe，在限塑政策實施的同時率先宣布店內完全停售塑膠袋。Rewe表示，德國光一年就用了61億個塑膠袋，Rewe停售可省下1億4,000萬個。

超市不再提供用過即丟的塑膠袋，那購物豈不很不方便？Rewe的做法是提供經森林管理委員會永續林業認證的紙袋和紙箱、有機紡織認證的棉袋、堅固耐用的黃麻袋或回收寶特瓶製作的購物袋，酌收一點費用，讓消費者自行選擇。

德國地處溫帶，許多蔬菜和水果來自溫暖的南歐國家。為避免在運送時碰壞，超市習慣先用塑膠容器包裝，或免費提供超薄的一次性塑膠袋，讓顧客自行挑選後包起來結帳。根據環境部統計，德國一年共使用30億個薄塑膠袋，等於每人每年平均使用37個。

為配合減塑政策，德國各大超市最近也開始減少這類薄塑膠袋的使用。以Rewe為例，特地選定去年8月的一個禮拜，在北部1,000家分店停止使用這種塑膠袋，改售可重複使用的網袋，測試消費者的意願。

在全國擁有逾4,000家分店的廉價超市龍頭Aldi今年6月宣布，9月起，蔬果用薄塑膠袋每個將酌收1歐分（約新台幣0.35元）的象徵性費用。另一家擁有近300家連鎖店的大型超市Real更宣布，明年起將完全廢除薄塑膠袋，全面改用紙袋。

德國的限塑政策實施以來成效顯著。原本每人每年使用68個塑膠袋，政策實施一年後，用量降到45個，去年更降到僅剩24個，成功達到以價制量。民眾也支持這樣的政策，根據民調機構輿觀（You Gov）的調查，逾半德國人支持完全禁止塑膠袋。

為了順應民應，去年上任的環境部長舒爾茲（Svenja Schulze）9月初正式宣布，明年起完全禁用一次性塑膠袋，為德國的限塑政策跨出一大步。（完）