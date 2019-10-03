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照護不等於醫療 日本盼改變長照觀念

2019-10-03 16:01全球中央

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【文／楊明珠（中央社駐東京記者）】

日本少子高齡化情形嚴重，據9月最新推估，65歲以上人口約3,588萬人，占總人口約28.4%創新高，居世界之冠。為了讓社會保障制度持續實施，推動社區團體營造服務系統是當務之急。

在日本被稱為「團塊世代」的戰後嬰兒潮世代到了2025年將達75歲以上（日本稱後期高齡者），照護及醫療等社會保障費用將大增，日本政府為解決「2025年問題」正努力規劃。

日本厚生勞動省於2005年就提出社區團體營造服務系統，推動民眾在社區而非醫院接受看護或善終，讓老人活得有尊嚴，並支援高齡者自立生活，即使老人是需照護的狀態，也能在住慣的地區終老。

在地老化 營造社區照顧系統

厚勞省2018年3月公布「有關人生最終階段醫療的意識調查」顯示，日本民眾約七成希望在自家或照護設施善終。但現實上，逾七成日本人是在醫療院所臨終的。

日本政府希望各都道府縣（相當於縣市）或市町村（相當於鄉鎮）能建立符合地區特性的社區團體營造服務系統，以大約車程30分鐘內可提供照顧的日常生活圈（一個中學學區）為單位，提供符合各地情況的醫療、照護、預防、居住、生活支援等整體服務，利用照護保險制度與醫療保險制度在地支援老人。

意識改革 告別延命的無效醫療

東京女子醫科大學講師北原秀治7月在日本《朝日新聞》發表一篇以〈在家善終是世界潮流〉為題的文章指出，日本社會保障制度如果要持續實施的話，日本人就必須進行意識改革。

文中指出，在去年日本醫師會與美國哈佛大學合辦的一場研討會中，與會者都認為以2025年為期成立「社區團體營造服務系統」是當務之急。為此，日本人需改變既有觀念。

日本民眾通常認為「照護與醫療無法切割」，在面臨照護時大多尋求醫療支援，尤其是對不懂照護的年輕世代而言，大多認為醫院能解決問題。但正確的觀念應該是「照護不應仰賴醫療」。

在北歐，基本上，吞嚥困難的老人即使訓練吞嚥，情況也會惡化的話，就不勉強給予飲食或水分，讓他在自然情況下在自家善終；反觀在日本，如果老人無法吞嚥，就送到醫院或安養設施接鼻胃管注入營養或注射點滴使其延命，這在北歐的話，形同虐待。北歐的做法基本上是利用照顧服務員的服務，在家生活。

美國沒有類似日本所實施的照護保險制度，照護市場委由民間經營。但是，美國對於需受照護的高齡者有所謂的「長者護理全包計畫」（Programs of Allinclusive Care for the Elderly，PACE），是一種居家及社區整合照護系統，日本的社區團體營造服務系統與此類似。

居家照護 尊嚴地走完最後一哩路

《朝日新聞》曾報導一個利用社區團體營造服務系統的實例。一名94歲的女士田中春子在家接受51歲照顧服務員的照料。田中春子的長女是68歲的佐藤英子。

春子患有失智症，需插鼻胃管吸收營養，是需照護程度最嚴重的第五級。她原本被建議入住特別養護老人之家，但因人滿無法入住，只好入住每月需17萬日圓的照護老人保健設施。但入住一年後，罹患肺炎住院，之後臥床，常在病床上唸：「好想回家。」

長女英子經介紹拜訪住家附近的一間居家喘息照護診療院，院長建議她，可以接受由訪問看護、照顧服務員等構成的團隊服務。照顧服務員每天白天到春子家兩次，每次30分鐘，換尿布或做口腔清潔工作；每週三次有專人來進行沐浴等日間照護服務。春子家的客廳一角貼著24小時因應的護士聯絡方式，若有緊急狀況，護士會趕來。

英子的丈夫70歲，曾罹患腦梗塞而半身不遂，英子除需煮三餐給丈夫吃或協助沐浴外，也要幫母親早晚換尿布或插鼻管。但利用社區團體營造服務系統後，英子每週有三次可外出打工，每次當母親利用五天四夜的短期居留喘息照護時，英子和丈夫還可去旅行一下。

有了社區團體營造服務系統，讓英子認為「在家善終」的模式也不錯。

長照人力不足 科技輔助有必要性

日本受到少子高齡化影響，需緊急動手術的急性患者老人相對減少，但要支援慢性病患者老人的醫療與照護需求增加。醫療機構希望到2025年之前，以急性患者為主的住院病床能減少，在住家與照護設施接受照護服務的約30萬人份的療養基盤能擴大。

日本社區團體營造服務系統目前面臨一大課題，就是訪問診療或能進行照護的人才不足，24小時的因應體制也就難以完備。

一般社團法人全國照護事業者聯盟的代表野口哲秀認為，目前的情況很難實施社區團體營造服務系統，有必要早日建立運用資訊科技（IT）或人工智慧（AI）的新系統，進行自動問診、集體健康管理等。（完）

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