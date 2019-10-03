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英國撙節政策下的長照荒 賣房養老時有所聞

2019-10-03 16:01全球中央

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【文／戴雅真 (中央社駐倫敦記者)】

英國有著全世界歷史最悠久的單一出資醫療體系，國家醫療保健服務（NHS）是英國在1948年上路的公費醫療服務，原則是對公民一視同仁，不論是貧是富，都由稅金埋單。

然而，因為患者權益、醫護待遇，以及財政預算等問題，NHS近年來爭議不斷。由於公家醫療、長照資源不足，年長者為了得到照護只得轉求私人服務，甚至為此不得不變賣房產的案例也時有所聞。

政府長照資金左支右絀 上百萬人缺乏照護服務

在英國，養老院的費用因地區而異，部分地區的養老院耗資頗鉅，若沒有準備充足的養老金，還真的「老不起」。

根據調查，就私立養老院與有政府財政補助的盈利養老機構的費用平均來說，英格蘭地區的養老院每週費用高達876英鎊（約新台幣3萬4,505元），蘇格蘭823英鎊，威爾斯767英鎊，北愛爾蘭則是669英鎊（約新台幣2萬6,351元）；到府護工的費用較低，英格蘭每週621英鎊，蘇格蘭674英鎊，威爾斯574英鎊，北愛爾蘭519英鎊。

雖然從公家也可以得到服務，不過從2010年起，英國各地方政府的長照服務預算被砍了約80億英鎊，加上醫療資源分配是「醫」先於「護」，導致約有140萬人甚至連上廁所等簡單的日常照護服務都無法取得。大約有41%年長者是全額自付，一毛補助都拿不到。

不過，英國政府今年9月初宣布結束10年撙節時代，擴大支出。其中一項就是要增加15億英鎊（約新台幣575億元）預算，投入社福體系。然而，專家也警告，若是基本體制沒有改革，增加的預算只是杯水車薪。

智庫「國王基金」（King’s Fund）政策主任華倫指出（Sally Warren）：「成人社福確實是目前資金最緊迫的部分，當然歡迎政府增加預算。不過，現在的資金只夠填補下一年度的缺口，要用來改善體制根本不夠用。」

她指出：「迫切需要的是重大改革與長期資金，才能帶給民眾更公平、便民的服務體系。」

血汗職場嚇跑年輕護工 長照人力短缺

此外，雖然醫療人力不足是NHS常年面對的問題。不過，照服產業面臨的另一問題是，由於護工給人的印象是低薪、高壓、工時長，年輕人較不願意投入照護產業，導致員工的年長化。威爾斯地區約有三分之一的護工年齡在50歲以上，即將退休。

根據統計，英國目前約有11萬3,000人從事照服工作。不過，預料未來10年還需要增加約2萬名新血，才足以提供照護服務，包括到府護工，以及養老院等單位。

相關社福單位試圖扭轉護工給人的印象、增進民眾對於工作的認知，並宣傳擔任護工取得的滿足感，以吸引更多人投入產業。

除了醫療資源不足的NHS，以及高額並非人人住得起的養老院之外，在中間的過渡地帶，英國引進了中期照護（intermediate care）系統，提供在家的健康照護。

中期照護減少再入院率 也減輕照護機構負擔

中期照護其實並非新觀念，早在2000年就有相關計畫，但隨著人口高齡化，避免老人占用醫療資源的中期照護就越凸顯出其必要性。

根據統計，英國85歲以上人口未來10年將成長約三成，到了2025年，罹患失智症的人口預料將成長至130萬人。若是住院率也隨之增高，預料NHS在2022年之前必須增加1萬7,000個床位，才足以容納所有病人。

中期照護是由社區醫院、照護機構的專家協助提升自主能力，包括各項復建等，以避免不必要的住院；若必須住院，出院後也可銜接中期照護，縮短入院時間。根據統計，大約有70%病患出院後繼續使用了中期照護服務，當中92%的自主能力提升或維持水準未滑落，另有72%因此避免住進照護機構。

不過，英國的中期照護也有其困境，包括各地的服務品質不一，在較有效能的社區，成效較為明顯，以及各項照護服務之間的橫向聯繫、和醫院的縱向聯繫不足等，都是英國在邁向更高齡化社會的過程中，需要克服的課題。（完）

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