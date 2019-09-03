「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

【文／林宏翰 （中央社駐洛杉磯記者）】

俗話說：「健康就是最大的財富。」但在不同的國度，一個人維持健康所要付出的金錢卻是大不相同。

在台灣，全民健保制度讓每個人幾乎都能付得起醫療費用，生病看醫生，對台灣人是習以為常的一件事。然而，對照於美國的醫療及保險制度，小病盡量不去看醫生反而是常態，因為高額的醫療費用，一次重大疾病就有可能對平凡人家造成破產的經濟危機。一項調查指出，2018年美國人借了880億美元支付醫療保健費用，45%美國人擔心健康問題會導致破產。

韓人遊美看診帳單天價 台低廉醫藥費驚呆老美

最鮮明的例子是2018年7月《華盛頓郵報》報導，一對韓國夫婦2016年帶著八個月大的幼兒到舊金山旅遊，小寶寶在飯店裡不慎從床上摔下來，雖然沒有外傷但孩子哭個不停。著急的父母親叫了救護車，帶孩子到醫院檢查。醫生認為孩子並無大礙，僅額頭與鼻子有些瘀血，讓這個小嬰兒喝了一瓶配方奶，小睡片刻之後，一家人離開醫院繼續這趟旅行。

兩年後，這家人收到了帳單，那趟在醫院停留3小時22分鐘的檢查，費用高達1萬8,836美元（約新台幣60萬元），儘管他們有旅遊保險可以負擔5,000美元，但其餘的1萬多美元對這個小家庭來說仍是一筆鉅款。

父母親也不禁抱怨：「如果醫院有做什麼治療措施，那我們可以接受，問題是他們什麼也沒做，為什麼我們要付這筆錢？」報紙的標題正凸顯了這個現象「小嬰兒在醫院小睡、喝了一瓶配方奶要價1萬8,000美元」。

今年初，一名在台灣的美國人博凱文因急性腸胃炎上吐下瀉，到臺大醫院急診處就醫，就算沒有健保，費用也只要新台幣2,400元左右。這樣一則貼文在網路上引起超過20萬人分享。從這個例子可以看到，儘管美國醫療水準、富裕程度高於台灣，醫療上付出的代價對中產階級來說仍是很大的負擔。

《美國公共衛生雜誌》（American Journal of Public Health）一項調查指出，58.5%破產申請人表示破產主因是醫藥花費，44.3%是疾病導致的工作損失，多達66.5%的破產原因至少是上述兩項之一。主導這份調查的教授希梅斯坦（David Himmelstein）表示：「除非你是比爾蓋茲，否則距離破產只差一次重病。」

美國人年均花30萬看病 醫療支出占GDP 17.8%

根據哈佛大學公共衛生學院研究指出，2016年全美在醫療上的支出占國民生產總值（GDP）的17.8%，這個數字比其他11個高所得國家平均11.5%要高得多。此外，同一份報告指出，美國人每年的醫療花費平均為9,403美元（約新台幣30萬元），這個數字是其他國家的兩倍。

報告指出，美國的醫療人員薪資、製藥與行政成本是美國醫療費用居高不下的主因。舉例來說，2016年美國家庭醫生平均年薪為21萬8,173美元（約新台幣684萬元），是其他國家的兩倍，瑞典的家醫科醫師平均年薪為8萬6,607美元。據統計，22%的美國人曾因付不起醫藥費，而放棄到醫院就診。

保費太貴補助效果有限 川普喊廢「歐記健保」

民主黨籍前總統歐巴馬在2010年簽署的《患者保護與平價醫療法案》（Patient Protectionand Affordable Care Act）又稱「歐記健保」，要求所有美國公民強制購買醫療保險，否則就要繳納罰款。這項法案目的是要改善美國醫療覆蓋率低、醫療費用高昂等問題，讓全民都可享用可負擔的醫療服務。不過，共和黨籍的總統川普上任後，一再聲稱要廢除歐記健保。

歐記健保在2013年上路以來，確實提高了美國醫療保險的覆蓋率，造福約2,000萬美國人，許多低收入家庭也能享有價格合理的醫療服務。不過據統計，2016年美國仍有10%的人口沒有醫療保險；在同一份調查裡的10個高所得國家，醫療保險覆蓋率幾乎是100%。就算是因歐記健保政策受惠的低收入家庭，許多人也因保費日漸提高，改採自付額較高的方案，意味著要就醫達到一定的額度後，保險公司才會理賠，能享有的補助並不如預期。（完）

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