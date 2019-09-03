老美瘋運動的背後 重視團隊精神建立自信

台灣捕手林家正（圖）參加大聯盟選秀上榜，他所就讀的亞利桑那州立大學是傳統棒球勁旅，名將邦茲、佩卓亞都是校友。 分享 facebook 【文／林宏翰 （中央社駐洛杉磯記者）】

美國職棒大聯盟（MLB）、職業籃球聯盟（NBA）在台灣擁有廣大觀眾群，電視頻道固定轉播，網路上討論熱度也隨著戰局升溫，人人看球成精，都能說出一番球經。加上美式足球、冰球，美國四大職業運動賽季涵蓋一整年，總收入接近新台幣1兆元，職業球星與影視名人的地位相當，可見運動產業發展的高度成熟。

商機龐大的運動產業背後，包括了場館經營、媒體轉播、廣告行銷、跨產業合作、周邊商品、醫療防護等更廣泛的運動產業鏈的興盛。而作為比賽的核心人物，每年投入運動員的學生、業餘運動員更是數以上萬計。高收入、高名氣、高社會地位的運動明星身分，也為一代又一代的美國青少年提供了一個值得效法的英雄形象。

崇尚運動的校園文化 體育健將也是學霸

事實上，除了光鮮亮麗的職業賽場，從校園體育文化，一直到普羅大眾的業餘運動風氣，才是那金字塔頂端的明星運動員之外，讓美國成為一個全民運動國度的根基。

美國學校教育重視課外活動，中學下午3時下課後，多數是從事體育活動參加校隊的學生。從小學到大學，各校隊都有代表的吉祥物，無論什麼層級的校際對抗，總是社區與學校內的大事，透過比賽凝聚向心力，也是讓下一代學習面對挫折、鍛鍊抗壓性的最佳舞台。

在職業運動領域裡，經常可看到名校出身的高學歷明星球員，台裔球星林書豪在NBA闖出一片天就是最佳例證。在美國，「會念書」跟「會運動」的不只不衝突，而且還相輔相成。

相較於亞洲國家以考試為重的教育體系，在美國，能在一項運動中表現傑出，代表這個學生具有一定的優秀品格。美國人相信，運動可以幫助學生塑造品格、建立自信、累積成就感，讓孩童預習真實人生，最重要的是學會團隊合作，讓孩子脫去害羞的外衣，成為團隊中的一員，而不是孤單的個人。

每天透過電視轉播、媒體報導，除了最高端的職業比賽發生一場又一場的經典戰役，美國人更是高度關注學生運動，每年3月的NCAA大學籃球熱潮可見一斑。去年，芝加哥羅耀拉大學扮演黑馬，爆冷晉級NCAA四強，98歲的隨隊修女與20多歲學生球員並肩禱告的畫面紅遍全美，可見運動比賽不分地域、年齡與階層在每個人心中的分量。

今年初，加州大學洛杉磯分校（UCLA）的體操女將凱特琳．大橋（Katelyn Ohashi）一段滿分影片在網路上爆紅，點閱超過4,000萬次。大橋過去四度入選美國青少年體操國家隊，卻因背部及肩膀受傷，未走上職業選手之路，轉而念大學，但在校隊層級的比賽仍獲得全國關注。媒體大篇幅報導，她在體操路上的挫敗與領悟，反思體操選手在身體上所承受的壓力與目光。大橋後來把這樣的關注轉化成公益，參與對抗飲食失調的非營利組織。

MLB選秀台將第一人：在美打球氣氛一級棒

今年6月的美國職棒大聯盟選秀，21歲的林家正成為第一名透過選秀展開職業生涯的台灣球員。林家正從高中就留美打球，領獎學金加入一級棒球名校亞利桑那州立大學，在他身上可以一窺美國大學運動員的生活。早上上課，中午重訓，下午練球，晚上寫功課，這是林家正的日常，除了運動表現，課業上也要符合標準。

走進亞利桑那州立大學「太陽魔鬼隊」的主場，外野計分板旁邊，掛著傑出校友背號，包括邦茲（Barry Bonds）、佩卓亞（Dustin Pedroia）等大聯盟名將。球場各項設備幾乎都優於台灣的職棒場地，包括新落成的室內打擊場。

林家正受訪時提到，雖然高中畢業就已經選秀上榜，但選擇繼續升學是因為這裡的大學校隊有著「半職業」規格、媲美小聯盟的訓練場地，球隊供餐也供應球具。此外，從媒體團隊、行銷活動、周邊商品等凝聚了地方居民與校友，打球氣氛一級棒。

最令人印象深刻的是，這樣一場大學等級的棒球賽，擁有完整的記錄團隊，場邊裝著台灣職棒近兩年才引進的Trackman動態追蹤系統，把每位球員的每場表現透過科學化數據分析，做為對戰參考，同時也是媒體作文章的最佳材料。此外，每場比賽也有電視轉播，並且有社群媒體團隊第一時間把精華片段放上網路，凝聚話題。

一場大學比賽裡，除了場上的運動員是未來職業球隊的人才庫，場邊的轉播人員、記錄分析、運動防護、行銷管理人員也都是更廣泛的運動產業的一環。（完）

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