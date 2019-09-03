親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

史上最老宮鬥大戲 4個強咖搶演「70活跳跳」

洪秀柱勇闖台南能破鐵桿泛綠？創奇蹟要拿下這些搖擺里

老美瘋運動的背後 重視團隊精神建立自信

2019-09-03 10:04全球中央

台灣捕手林家正（圖）參加大聯盟選秀上榜，他所就讀的亞利桑那州立大學是傳統棒球勁旅...
台灣捕手林家正（圖）參加大聯盟選秀上榜，他所就讀的亞利桑那州立大學是傳統棒球勁旅，名將邦茲、佩卓亞都是校友。
分享
【文／林宏翰 （中央社駐洛杉磯記者）】

美國職棒大聯盟（MLB）、職業籃球聯盟（NBA）在台灣擁有廣大觀眾群，電視頻道固定轉播，網路上討論熱度也隨著戰局升溫，人人看球成精，都能說出一番球經。加上美式足球、冰球，美國四大職業運動賽季涵蓋一整年，總收入接近新台幣1兆元，職業球星與影視名人的地位相當，可見運動產業發展的高度成熟。

商機龐大的運動產業背後，包括了場館經營、媒體轉播、廣告行銷、跨產業合作、周邊商品、醫療防護等更廣泛的運動產業鏈的興盛。而作為比賽的核心人物，每年投入運動員的學生、業餘運動員更是數以上萬計。高收入、高名氣、高社會地位的運動明星身分，也為一代又一代的美國青少年提供了一個值得效法的英雄形象。

崇尚運動的校園文化 體育健將也是學霸

事實上，除了光鮮亮麗的職業賽場，從校園體育文化，一直到普羅大眾的業餘運動風氣，才是那金字塔頂端的明星運動員之外，讓美國成為一個全民運動國度的根基。

美國學校教育重視課外活動，中學下午3時下課後，多數是從事體育活動參加校隊的學生。從小學到大學，各校隊都有代表的吉祥物，無論什麼層級的校際對抗，總是社區與學校內的大事，透過比賽凝聚向心力，也是讓下一代學習面對挫折、鍛鍊抗壓性的最佳舞台。

在職業運動領域裡，經常可看到名校出身的高學歷明星球員，台裔球星林書豪在NBA闖出一片天就是最佳例證。在美國，「會念書」跟「會運動」的不只不衝突，而且還相輔相成。

相較於亞洲國家以考試為重的教育體系，在美國，能在一項運動中表現傑出，代表這個學生具有一定的優秀品格。美國人相信，運動可以幫助學生塑造品格、建立自信、累積成就感，讓孩童預習真實人生，最重要的是學會團隊合作，讓孩子脫去害羞的外衣，成為團隊中的一員，而不是孤單的個人。

每天透過電視轉播、媒體報導，除了最高端的職業比賽發生一場又一場的經典戰役，美國人更是高度關注學生運動，每年3月的NCAA大學籃球熱潮可見一斑。去年，芝加哥羅耀拉大學扮演黑馬，爆冷晉級NCAA四強，98歲的隨隊修女與20多歲學生球員並肩禱告的畫面紅遍全美，可見運動比賽不分地域、年齡與階層在每個人心中的分量。

今年初，加州大學洛杉磯分校（UCLA）的體操女將凱特琳．大橋（Katelyn Ohashi）一段滿分影片在網路上爆紅，點閱超過4,000萬次。大橋過去四度入選美國青少年體操國家隊，卻因背部及肩膀受傷，未走上職業選手之路，轉而念大學，但在校隊層級的比賽仍獲得全國關注。媒體大篇幅報導，她在體操路上的挫敗與領悟，反思體操選手在身體上所承受的壓力與目光。大橋後來把這樣的關注轉化成公益，參與對抗飲食失調的非營利組織。

MLB選秀台將第一人：在美打球氣氛一級棒

今年6月的美國職棒大聯盟選秀，21歲的林家正成為第一名透過選秀展開職業生涯的台灣球員。林家正從高中就留美打球，領獎學金加入一級棒球名校亞利桑那州立大學，在他身上可以一窺美國大學運動員的生活。早上上課，中午重訓，下午練球，晚上寫功課，這是林家正的日常，除了運動表現，課業上也要符合標準。

走進亞利桑那州立大學「太陽魔鬼隊」的主場，外野計分板旁邊，掛著傑出校友背號，包括邦茲（Barry Bonds）、佩卓亞（Dustin Pedroia）等大聯盟名將。球場各項設備幾乎都優於台灣的職棒場地，包括新落成的室內打擊場。

林家正受訪時提到，雖然高中畢業就已經選秀上榜，但選擇繼續升學是因為這裡的大學校隊有著「半職業」規格、媲美小聯盟的訓練場地，球隊供餐也供應球具。此外，從媒體團隊、行銷活動、周邊商品等凝聚了地方居民與校友，打球氣氛一級棒。

最令人印象深刻的是，這樣一場大學等級的棒球賽，擁有完整的記錄團隊，場邊裝著台灣職棒近兩年才引進的Trackman動態追蹤系統，把每位球員的每場表現透過科學化數據分析，做為對戰參考，同時也是媒體作文章的最佳材料。此外，每場比賽也有電視轉播，並且有社群媒體團隊第一時間把精華片段放上網路，凝聚話題。

一場大學比賽裡，除了場上的運動員是未來職業球隊的人才庫，場邊的轉播人員、記錄分析、運動防護、行銷管理人員也都是更廣泛的運動產業的一環。（完）

【＊看單篇不過癮？中央社電子書城《全球中央》電子雜誌、紙本雜誌全面特價中。】

分享

全球中央

《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。
<< 備好手帕衝戲院 >> 日本票房大好評 青春校園動畫電影票 免費送

相關新聞

加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40

「一次重病就破產」 美國人嘆沒錢病不起

2019-09-03 10:04

美國大打子宮法律戰 墮胎合法性岌岌可危

2019-09-03 10:04

合法近40年 土耳其婦女墮胎竟越來越難

2019-09-03 10:04

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 09:00

浪漫情聖的另一面 義大利的媽寶男

2019-08-05 09:00

加州探索遊樂場 給小孩鋸子鐵錘玩出創意

2019-08-05 09:00

謊言的代價是什麼？《核爆家園》揭車諾比真相

2019-08-05 09:00

與工人漸行漸遠 中國打壓工運如黑色幽默

2019-08-05 09:00

學貸壓得喘不過氣 美國千禧族淪迷失世代

2019-07-03 13:40

英國新世代婚禮倡減廢 行善代替送禮正夯

2019-07-03 13:40

國家認同重要一環 新加坡小販文化申遺

2019-07-03 13:40

舌尖上的土耳其 揭密國民美食烤羊腸

2019-07-03 13:40

香料王國印度 不思議的街頭美味

2019-07-03 13:40

5G助攻產業革命 實現新生活藍圖

2019-06-04 11:05

南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05

高效率高產能 小國荷蘭打造農業奇蹟

2019-06-04 11:05

義大利青農新勢力 創意玩出亮眼產值

2019-06-04 11:05

新加坡小國大戰略 雙語躋身國際舞台

2019-05-02 15:35

菲律賓輸出英文師資 國際市場搶著要

2019-05-02 15:35

向世界開放的心 瑞典人英語頂尖的祕訣

2019-05-02 15:35

地球之肺快不能呼吸 亞馬遜森林草原化危機

2019-05-02 15:35

德國2038年全面棄煤 化石燃料時代走向終點

2019-05-02 15:35

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

法國激進素食者大戰肉商 力倡物種平權

2019-03-08 16:30

法國黃背心運動難解 成民粹勢力滋長沃土

2019-03-08 16:30

模範生的反叛 瑞典民粹崛起訴求「真相」

2019-03-08 16:30

英國蔬食尚當道 選擇豐富的素食天堂

2019-03-08 16:30

美國素食變速食 高科技素肉主攻肉食族

2019-03-08 16:30
看更多

熱門文章

美元定存高利飆近9％！錢存哪家銀行最划算？入手前先搞懂4大盲點

2019-08-30 10:36

大學倒第5間了 為什麼退場SOP還是一團亂？

2019-08-26 11:16

全系最後一名、差點被退學…這個學渣一畢業月薪破8萬 他如何打破低薪魔咒？

2019-09-02 13:22

習近平手中那張「稀土禁運」王牌 為何令川普害怕？

2019-08-28 12:58

選定了！郭台銘中秋起義

2019-08-29 08:42

友達 群創為何這麼熱？ 短線套利夯 中長線顛倒操作

2019-08-30 11:13

憂「韓總統」亡國感 他們走出網路入陣綠營

2019-08-29 08:42

北京「參選」 撥亂台灣大選的一池春水

2019-08-29 13:00

韓國瑜支持度直直落 藍營憂立委選情被壓垮

2019-08-29 08:42

南紡「祖產」搬新加坡 董座：世上沒有永遠的產業

2019-08-30 09:44

台北人搶著移居宜蘭好山好水 房仲卻指這個溫泉區房價已腰斬

2019-08-30 10:31

700萬去哪買房？台鐵這個車站10年人次成長50% 房價還有一字頭

2019-08-23 16:45

在台念高中 同時獲得國內外文憑？！北市5所高中已開辦

2019-08-29 16:27

大江生醫營收從1億到80億 「少年董仔」林詠翔如何做到？

2019-08-30 11:57

身在異邦 心向中華：中國裔移民的認同障礙

2019-08-29 11:50

靠人情味瞬間爆紅《用九柑仔店》喚起台灣人記憶

2019-08-28 12:58

民進黨艱困選區提名 羅文嘉學霸連線讓英系不開心

2019-08-29 08:42

郭董選總統欲迎還拒 政壇最大金主當定了

2019-08-15 08:38

別再殺進殺出了！工程師靠3招40歲年領股息60萬

2019-08-21 10:25

台廠撈大單 誰最占便宜？ 貿易戰好漢股

2019-08-30 11:13

金價漲多回檔 投資人該不該搶買？達人教你3招聰明買黃金

2019-08-27 11:50

國防產業「南非化」 台灣的「難飛」困境

2019-08-29 13:00

謝金河：南向起風了！30年又一次投資大轉折！

2019-08-28 11:24

香港這把火 燒出台灣對中國的三個誤判

2019-08-22 13:58

特勤揪團揪太兇 國安私菸案成公開的祕密

2019-08-29 08:42

不敵高房租又一起！東區紅豆餅名店10月搬家 專家：小本生意 夠厲害才能撐

2019-08-26 08:59

謝金河：內資回流尋找有價值的股票

2019-08-29 12:56

「政冷經熱」不再 政治深水區考驗台灣

2019-08-29 13:01

蔡衍明加入戰局 亂了柯P一盤好棋？

2019-08-22 13:58

對決！Gogoro尬Wemo首戰選桃園 能打出一片天？

2019-08-28 12:52

一生一次一世

2019-08-27 11:20

科學家找到方法區分 X、Y 精子 成功操縱小鼠後代性別

2019-08-27 13:41

是「照妖鏡」還是「護城河」？怪老子、雷浩斯教你挑對潛力股

2019-08-28 12:50

挑戰一斤4千元？「茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號復育成功

2019-08-28 12:58

「中共代理人」修法微妙軟化 「口頭善意」能讓台商買單？

2019-08-29 13:00

債息倒掛神預言？ 債市炒風不退比股災可怕！

2019-08-30 11:13

「貪吃的人」狼獾 是很頑強的倖存者

2019-08-26 13:17

氣候變遷帶來國際新衝突 北極資源爭奪戰

2019-09-02 13:47

女婿接班36年老店「早安美芝城」新店舖營收多55％

2019-08-21 13:13

揭密Netflix首部台劇 一次想190個市場的固樁法則

2019-08-30 09:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top