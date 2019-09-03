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加州富可敵國 活力四射的創新生態

2019-09-03 09:40全球中央

杏仁樹從開花到結果收成需六個月的時間。圖為2月杏仁樹開花，一片花海美不勝收。 （...
杏仁樹從開花到結果收成需六個月的時間。圖為2月杏仁樹開花，一片花海美不勝收。 （林猛雄提供）
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【文／張可衣 （中央社駐舊金山記者）】

有「黃金州」之稱的加利福尼亞州，經濟發展以2萬9,700億美元GDP居全美之冠。富可敵國的加州，經濟總量占全美14.5%，在全球也有舉足輕重的地位。若把加州當作一個國家，它位居全球第五大經濟體，超過英國的2萬8,100億美元。2018年全球前四大經濟體分別為美國、中國、日本和德國。

GDP總產值全美第一 矽谷好萊塢當潮流先鋒

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟表示，加州去年GDP總產值近3兆美元，平均個人所得6萬2,583美元，就業成長率與人均收入都高於全美平均。全美500大企業中，超過50家總部設在加州，包括谷歌、臉書和蘋果等科技巨頭。

先進的資訊技術、農業、能源、旅遊和生命科學等領域為加州帶來強大且多樣化的經濟發展，例如充滿活力的矽谷新創公司與明星雲集的好萊塢，常常引領全美文化新潮流。

除了有目共睹的經濟實力，加州也是全美人口最多的州。宜人的氣候吸引來自全球各地的移民，最新統計人口已超過3,900萬。

根據法美商會（French - American Chamber of Commerce）估計，舊金山灣區的生活水平高居加州之冠。而以聖荷西為主的矽谷科技產業，帶來的就業機會全美首屈一指，同時也帶動投資資金、專利、創意和人力等資源。

土壤肥沃的美國穀倉 農業產量一枝獨秀

農業方面，加州因地大物博土壤肥沃，農產量也居全美之冠。據統計，全美三分之二的水果、堅果以及三分之一的蔬菜都來自加州。

加州食品與農業局指出，加州可耕種土地約2,500萬英畝，盛產400多種農作物，包括葡萄、草莓、水蜜桃、櫻桃、堅果和蔬菜等。

自嘲為矽谷農夫的台裔小型企業創辦人林猛雄表示，他在加州中央山谷地帶種植杏仁豆已有20多年了。加州的農業之所以發達，除了土壤肥沃外，主要是聯邦及州政府花費巨款投資水壩、水庫、完整的灌溉渠道等水利工程建設。

加州中央山谷地帶有「美國穀倉」之稱，地中海型氣候非常適合生產葡萄、杏仁豆、稻米、棉花和蘭花等蔬菜水果與園藝花卉。中央山谷綿延不斷的高原地形，耕作面積約有三個台灣這麼大。白天溫度高，早晚低溫卻不結霜，不會把葡萄、草莓、櫻桃等水果凍傷。

林猛雄表示，許多人都知道杏仁豆營養價值高，卻不知全美只有加州生產杏仁豆，年產量更占全球總產量80%以上，除供應美國國內市場，還外銷到90多個國家，是加州極為重要的農作物。

另外，加州也是美國最大、最重要的葡萄酒產區，擁有近5,000家酒莊，葡萄酒產量占全美總產量81%，每年銷售量為2.41億箱，外銷金額約15.3億美元。

矽谷實質薪資倒退20年 高房價恐爆人才出走潮

在貿易上，加州的小型企業發展在經濟成長上帶來了正面和重要的影響。統計報告顯示，黃金州有高達390萬個小型企業，占加州商業市場的99.8%，為當地居民提供了700萬個工作機會。

加州眾議員羅達倫（Evan Low）表示，加州已成為全球重要的經濟體，在經濟貿易、科技產業、小型企業和風險投資產業上均蓬勃發展。

對於矽谷的高物價和高房價，羅達倫則表示擔心。雖然矽谷人均生產總值高於全國，在2001年到2017年增長了74%，但90%的矽谷員工在通貨膨脹下，收入卻低於20年前。只有10%的人，薪水實質上漲，而他們也是收入最高的一群，代表貧富差距愈來愈大。

拜科技巨頭之賜，創造了矽谷和舊金山灣區的經濟奇蹟，吸引各地人才湧進。不過，高消費和逐年攀升的房價帶來的住房危機、擁擠的交通也引發社會問題，許多居民因無法負擔而紛紛移居外地或是搬遷至其他州。

根據房地產網站Zillow，舊金山房價中位數為119萬美元（約新台幣5,700萬元）、洛杉磯約63萬美元，這兩個數字比全美平均房價中位數的23萬美元高出二到四倍。全加州的房價中位數則為55萬美元，可看出「住房危機」已成為矽谷居民最頭痛的問題。

在矽谷租一間一房一廳的公寓，每月需2,000美元（約新台幣6萬元）。因此愈來愈多上班族雖有收入，卻因無法負擔房租而無家可歸，或選擇住在汽車裡。

羅達倫說，雖然加州經濟欣欣向榮，有優秀的大學，理想的商業環境和全美著名的職業球隊，但若無法解決住房危機，很可能導致企業和人才流失。（完）

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