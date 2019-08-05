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謊言的代價是什麼？《核爆家園》揭車諾比真相

2019-08-05 09:00全球中央

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【文／童一寧 （本刊特約記者）】

1986年4月26日凌晨1時23分47秒，住在烏克蘭普里皮亞特附近的居民，在睡夢中感覺到一陣強烈晃動，還以為是地震。醒來的人往窗外一看，遠遠發現大片濃煙掩蓋了夜空，那是車諾比核能發電廠的方向。好奇的人們穿著睡衣、攜家帶眷，摸黑出門尋找真相。許多人停留在核電廠對面的一條橋上，像看電影一樣地，看著消防車進進出出，黑夜裡烈焰沖天；興奮的小孩在漫天飛舞有如雪花的灰燼裡蹦蹦跳跳。

幾天後，第一波衝進核電廠救災的消防隊員，幾乎無一倖免，全因放射性物質侵蝕身體而死去。當晚站在橋上好奇觀看火光的民眾，也都因嚴重暴露在放射線塵埃之下，數年之內幾乎全數死於癌症。而那座小橋，則被稱作「死亡之橋」。.

零負評神劇超強勘景 震撼還原車諾比事件

這是HBO話題影集《核爆家園》（Chernobyl）開場場景，幾乎忠實地還原了人類有史以來最嚴重的核能電廠災變「車諾比事件」現場。《核爆家園》是車諾比事件發生以來，第一部以此事件改編而成的影視作品，5月初世界首播之後，儘管只有短短五集的篇幅，卻也立刻造成全球轟動。不但再次使得車諾比事件成為網路熱門話題，甚至還有不少網紅「慕名」前往事件發生地，在車諾比電廠遺址附近拍攝性感照片，期望吸引粉絲目光，種種怪象超乎想像，也引起不少非議。

《核爆家園》能在短時間內引起全球轟動，甚至創下IMDB網站9.9分超高評價紀錄，首要因素當然是選材大膽。車諾比事件不但是人類歷史上最嚴重的核電事故，也是首例被國際核事件分級表評為最高第七級事件的特大事故。核電廠反應爐因人為疏失發生連續爆炸引發大火，並且釋放大量高能量放射線物質進入大氣層，受到放射性塵埃覆蓋的區域，除了烏克蘭周邊，更遠至西歐、北美、英國乃至於北歐。

車諾比所釋放出的放射線劑量，是第二次世界大戰末期廣島原子彈爆炸的400倍以上。被迫撤離家園的居民超過30萬人，經濟損失若以現值計算，估計高達2,000億美元（約新台幣6兆2,700億元）。如此慘痛的事件，發生至今30餘年，終於第一次被搬上螢幕，各方無不期待中帶著好奇，想看看製作單位將如何重現當年場景，抽絲剝繭重新講述事件真相。

所幸《核爆家園》不負眾望，製作品質精良。片中大量爆炸後核電廠廢墟場景以及舊式前蘇聯時代小鎮風貌，都極為逼真。劇組為了符合史實，特地把大隊拉到仍然保持著蘇式集合住宅建築風格的立陶宛小城維爾紐斯拍攝，用以重現事發地點普里皮亞特的小鎮風貌。劇中的車諾比核電廠場景，則在有「車諾比姐妹」之稱的立陶宛伊格納利納核電廠取景。有人將當年的新聞影片，與《核爆家園》片段放在一起對比，兩者竟然近乎複製，這不得不歸功於劇組的超強勘景能力。

謊言比核爆更可怕 殘酷真相昭然若揭

但最重要的一點是，《核爆家園》的扎實劇本，敘事條理分明，邏輯環環相扣，更首次揭開前蘇聯掩蓋多年的事件真相。直指在共產制度之下，蘇聯政府以維護所謂「國家利益（或安全）」之名，官官相護，層層掩蓋真相，導致無人在意事實，傲慢官僚無理要求凌駕專業，才是車諾比核爆的真正關鍵原因。

關於車諾比事件，蘇聯官方當年給出的答案是「基層人員操作失當」，但這只是果。以謊言粉飾太平，只注重表面功夫的官僚文化，才是背後的因。編劇藉由主角之一、科學家瓦列里列加索夫之口，在尾聲時的一句台詞，為整起慘劇做了總結：「謊言的代價是什麼？」

更有甚者，劇末字幕更引用戈巴契夫的話，將車諾比事件與冷戰結束、共產世界瓦解的大趨勢連結在一起。這個神來一筆，使得整部影集宛如末世預言、共產蘇聯垮台的前奏，完全是一個大廈將傾的隱喻。共產蘇聯這個以謊言維持的系統，早在1986年就已經面臨崩潰的前夕，但在其中賴以維生的人，個個掩耳盜鈴不願面對真相。每一個微不足道的謊言都像是一刀，不但炸掉了一個核電廠，終究也將蘇共政權自身凌遲致死。

諷刺的是，事隔30多年之後，許多人已經忘記車諾比事件讓人類付出的慘痛代價，以及應該從中記取的教訓，反而趁著《核爆家園》劇集當紅，許多網紅竟然只為了在社群網路上吸引粉絲注意，不遠千里跑到已經形同死城、被封鎖的車諾比廢墟，拍攝半裸性感照片。這些照片立刻引起許多網友憤怒反彈。連《核爆家園》編劇都忍不住跳出來呼籲，希望大家可以尊重在事件中犧牲的無辜生命。（完）

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