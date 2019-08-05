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加州探索遊樂場 給小孩鋸子鐵錘玩出創意

2019-08-05 09:00全球中央

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【文、攝影／張可衣 （中央社駐舊金山記者）】

孩子坐著滑索，開心地從堡壘滑下；工作檯上，一個小男生忙著鋸木條、釘釘子， 打造自己的木頭玩具；小女孩拿著油漆和刷子，把小木屋塗得五顏六色，忙得不亦樂乎。

這是一個充滿創意和挑戰的戶外遊戲場，在成人的陪伴下，孩子可以使用這裡的工具，動手玩創意。他們也可以學蜘蛛人，在塗鴉的堡壘和繩索中遊走玩耍，嘗試不同的體能遊戲。

這個名為「探索遊樂場」（Adventure Playground）的戶外遊戲場坐落於美國加州柏克萊市中風景優美的柏克萊海港 （Berkeley Marina），獨樹一格的遊樂體驗吸引來自全美各地的孩子們。

釘釘子、塗油漆 自己的遊樂園自己打造

這個獲得《國家地理》雜誌評選為十大遊戲場的「探索遊樂場」，沒有先進的遊樂設施和井然有序的環境，沒有盪鞦韆和旋轉式溜滑梯。反之，乍看就像一個隨意搭建在泥土和雜草上的廢棄遊樂場，一邊是木條搭建的塔台、堡壘、小船、桌椅，而另一邊，有讓孩子玩耍的滑索、繩子編織成的巨網、廢棄的遊艇、木製鋼琴、防水布及工作檯等設施。

位於加州柏克萊市的探索遊樂場有讓孩子玩耍的滑索，還有木條搭建的塔台、堡壘等設施。
位於加州柏克萊市的探索遊樂場有讓孩子玩耍的滑索，還有木條搭建的塔台、堡壘等設施。
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巴克萊市的媒體聯絡人夏庫（Matthai Chakko） 指出，這個獨特的遊樂場於1979年落成，設計理念來自一位丹麥愛護兒童的景觀設計師。

設計師認為，一般都市中水泥打造的遊樂場太過單調，限制孩子的想像空間。遊樂園的泥土、水、油漆、工具和材料都適合讓小孩慢慢探索，在這樣自然的互動環境中，孩子才能發揮想像力和創造力，打造自己的樂園。

夏庫接受《全球中央》訪問時表示，「探索遊樂場」非常特別，遊樂設施大多是大人和小孩用錘子和鋸子，一起製作完成。在美國，類似這樣的主題探索遊樂園並不多，所以特別受歡迎。他說，這裡非常適合7歲到12歲的孩子。他們在工作人員和家長的鼓勵與看顧下，可以使用這裡的木材、錘子、鋸子、釘子和油漆等材料完成個人或團體創作。

40年來，孩子在遊樂園製作出各式各樣的木製品，像是木槍、彈弓、小桌椅、書架和小木屋等。不過，他強調遊樂場非常注重安全，必須穿包著腳趾的硬底鞋，如球鞋，不能穿涼鞋或拖鞋，以免踩到地上的釘子。另外，因孩子的衣服可能會沾到油漆和泥巴，最好帶一套可替換的乾淨衣物。

想加入創作 「 探索」環境是第一步

「探索遊樂園」鼓勵孩子勇於嘗試、探索及保護周遭環境。想要使用這裡的工具和油漆，首先得檢視這裡的周遭環境。

之後，孩子只要在地上找到10根釘子、五件垃圾或是發現一個需要工作人員注意、可能發生危險的地方，就可以換取工具和油漆，開始動手創作。

為了讓遊客了解安全規則並對自己的行為負責，每人必須簽署遊樂園豁免表格。家長必須在園內陪同七歲以下的孩子，完工後，必須把工作台清理乾淨並歸還工具，孩子可以把完成的作品帶回家。

如果有孩子不當使用工具，為了避免危險，工作人員會把工具收回。

許多家長表示，很開心能夠帶孩子到一個另類的遊樂場，感覺像個小型的創客博覽會（Makers Fair）。看到孩子可以一邊玩，一邊動手創作，即使衣物弄得滿身是泥和油漆，他們也不介意。

在工作人員或家長的陪伴下，孩子們學會了如何安全地操作錘子、鋸子、釘子等工具，不但增加親子互動，也培養孩子動手的樂趣與技能。

一位選擇在這裡為孩子慶祝生日的父親表示，這是個難忘的體驗，和以前的舉辦生日派對不一樣。他的孩子除了和好友一起玩耍，還可以一起動手，學習如何用鋸木頭，用木條搭建堡壘、刷油漆。除了發揮團隊合作精神，每個人也都自豪地把自己創作的物品帶回家。

工作人員表示，雖然偶爾會看見一些父母不停地告訴孩子要玩什麼或是該怎麼做。不過，大部分的家長都給孩子們自我發揮的空間，認同這種反傳統的遊樂方式。

在這個有錘子、鋸子、釘子，看起來似乎並不安全的遊樂環境中，孩子反而有機會學習如何正確使用工具，在冒險中學習保護自己，增加自信心，有勇氣面對未來的挑戰。

這種以冒險和探索為主題的遊樂環境近年來似乎越來越受歡迎，紐約也有探索遊樂園在近年成立。

台灣未來的公園設計是否也會融入由孩子主導的互動觀念和環境探索？台灣一群熱心的家長正在和政府單位溝通，希望之後能在新北市和整個台灣陸續推出能讓孩子探索、發揮創意和想像力的遊樂場。（完）

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《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。
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