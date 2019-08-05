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親上火線 林鄭月娥：玉石俱焚做法令香港上不歸路

浪漫情聖的另一面 義大利的媽寶男

2019-08-05 09:00全球中央

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【文／黃雅詩 （中央社駐羅馬記者）】

義大利男人充滿魅力，但交往後最常引發怨言的一點，是台灣兩性論壇也很熱門的話題：媽寶現象。義大利文媽寶「Mammone」一詞源自媽媽，原本只是形容較愛黏母親的幼兒，後來則被衍生形容那些即使已經成年，心理或實質生活作息仍高度依賴媽媽的人。

美國流行網路雜誌《話題》（Topic）今年5月刊登的文章中，訪問了許多與義大利男性交往的女生，其中一名說，當她剛開始跟男友交往，一直懷疑對方有外遇，因為男友每個週末都堅持獨自開90分鐘車程回老家。

女孩表示，後來證實男友在家鄉果然還有另一個「她」，只是那個「第三者」是男友的媽媽。男友媽媽至今還稱呼兒子「小貓咪」，每個週末男友會把自己的髒衣物運回家給媽媽洗，週一再穿著香噴噴、熨燙得服服貼貼的新衣服現身。

年輕人離不開原生家庭 經濟可能是原因之一

女孩遇到的情形不是個案。根據歐盟統計局（Eurostat）去年12月公布數據，義大利18歲到34歲的年輕男性，有高達72.7%還跟媽媽住在一起；義大利年輕女性與父母同住的比例略少一點，但也有59.8%。在歐盟內，青年繼續與父母同住的平均比率是50%。

數據進一步分析介於25歲到34歲的年齡層，這是應該開始工作、離家獨立的階段，但有近半（49.3%）義大利人此時仍住在家裡。相對在北歐，25歲以後還跟父母同住顯得相當罕見，丹麥的比率是3.2%，芬蘭是4.7%，在英國、法國的比率也不超過15%。

有些評論家認為，義大利的媽寶現象要歸咎於大環境，經濟不景氣使年輕人就業困難，大都市房價又貴，只好繼續窩在父母家中。

義大利2 019年的青年失業率高達31.9%， 像米蘭這樣的大都會雖有較多工作機會，但單人套房租金平均要1,000歐元，約相當於新台幣3萬5,000元。

義式媽媽服務太周到 媽寶難「斷奶」

不過義大利傳統文化裡無所不能的「超級媽媽」，也被認為是助長媽寶現象的重大因素。

某日和一位義大利媽媽談到兒童挑食問題，她很得意地說，幸好自己的兒子沒這種問題。「連蔬菜也照單全收嗎？」我好奇地問。她不疾不徐地列出了好長的清單，說孩子討厭青豆、紅蘿蔔、綠花椰菜、蘑菇等市面上常見的各種蔬菜，「但是只要熬成濃湯，或燉入義大利麵醬汁裡，孩子就不會發現了」！

另一次應義大利友人邀約到他鄉下的家玩，原以為要一起去餐廳用餐，沒想到他直接帶我們到他媽媽家，因為「媽媽煮的比外面還好吃」。

席間義大利友人指著自己念國中的兒子說，別看這孩子現在這麼高壯，小時候十分瘦弱。可能因為友人的妻子並非義大利人，在自家無法提供「義式媽媽」的無微不至服務，某個暑假，友人把孩子送到義大利奶奶家寄養了三個月，結果接回來時，孩子胖了至少六公斤。

義大利奶奶怎麼做到的？友人解釋，如果晚餐端上番茄海鮮麵，小孩說沒食慾，她就會馬上再去做另一種，不管小孩點什麼菜，傳統義式媽媽都能「使命必達」。

英國《衛報》（ The Guardian）曾刊登一篇有趣投書，一位英國女性說，她在嫁給義大利老公之前就該懷疑，獨居男性怎能把公寓維持得如此光潔整齊，但她到婚後才發現，原來她老公的母親就住在樓下，每天都會自己拿鑰匙到她家打掃房子，把她老公的衣服洗淨燙好，甚至繼續幫兒子添購內褲。

因為受不了義大利婆婆的無孔不入，那位英國女生跟先生的婚姻終於觸礁，她回到英國後，剛好鄰居又搬來一群義大利成年男性，這時候她才理解，她先生的媽寶特質不是特例，因為每晚她都會準時聽到隔牆電話響起，是那群義大利男性的媽媽致電來噓寒問暖，以及堅持要每天「跟寶貝說聲晚安」。

2010年，義大利政府甚至曾為此提出討論，是否要透過立法解決義大利年輕人的媽寶問題，例如提供獎助，鼓勵年輕人離家獨立生活。不過由奢入儉難，只要義大利超級媽媽們一直能提供無微不至的照顧，義大利男性的「斷奶」年齡，恐怕還會持續居高不下。（完）

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《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。
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