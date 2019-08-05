美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

分享 facebook 【文／林宏翰 （中央社駐洛杉磯記者）】

今年3月，美國爆發史上最大規模的大學入學醜聞，耶魯大學、哈佛大學、加州大學洛杉磯分校、南加州大學、喬治城大學等名校捲入舞弊事件。影視名人等富有上流社會家庭為了讓下一代能進入一流學府，這些富爸媽不惜花費百萬美元的賄賂金額，用考試作弊、偽造運動成績等方式，把子女送進名校窄門。

涉案父母當中，有影集《慾望師奶》（Desperate Housewives）女星費莉絲蒂荷夫曼（Felicity Huffman）、《俏皮老爸天才娃》（Full House）女星羅莉洛林（Lori Loughlin）。美國影視產業造就了這些家庭的富裕，諷刺的是，已有片商宣布，計畫把這件有錢人作弊被抓包的全國醜聞拍成電視影集。

為了孩子好？ 還是滿足自己？

因為這起醜聞吃上官司的多達50人，涉案的前史丹佛大學教練范德摩爾（John Vandemoer）今年6月遭判刑兩年，而多位社會名流、企業高層在內的學生家長都遭到起訴，已有22人認罪，但沒有學生在起訴之列。倫理學者對這則新聞事件發表評論說，子女在父母安排之下涉入弊案，就算知情，道德上所要背負的責任也相對減輕。

不過在舉國譁然之下，這些以不法手段進入校園的孩子，心理上承受了極度的難堪與恥辱。一方面他們承受外界眼光，人們認為他們不是憑自己的實力，而是靠財力才獲得名校入場券；一方面是當弊案細節公諸於世之後，這些孩子明瞭了一件事─就連自己的父母也不相信他們可以憑實力進名校讀書。

「就算是有錢人家的孩子，也應當得到父母的信任。」這件名流醜聞也引發教育學者的反思，包括存在於普羅大眾心中的對他人眼光與名牌的執著，讓孩子進入名校就讀變相成了一種身分地位的象徵。

另一方面，學者分析，這些行賄的父母試圖用錢來彌補自己在孩子成長過程中的缺席，究其原因還有一層更深的恐懼，擔心家裡的富二代無法繼承自己成功的經驗、打拚的精神，成為廢在家裡的公子或公主。父母把名校當成一種名額有限的俱樂部，期待下一代能在校園裡受到其他聰明學生的耳濡目染，而變得更有出息一點。

富小孩早贏在起跑點 抄捷徑反妨礙成長

事實上，有錢人家的孩子在申請入學的過程中，有許許多多合法管道可以贏在起跑點，包括針對考試找家教補習、聘請私人的申請入學顧問或專門教寫作的導師，甚至從事高爾夫、划船等貴族運動，聘請私人教練指導以進入運動校隊。

只是一旦想要抄捷徑、走後門，父母親等同於剝奪了孩子們成長的機會，偷走了孩子們在年輕歲月裡為人生做出重要決定的主動權，也讓孩子失去了靠自己進大學的成就感，也永遠無法體會遭到拒絕時所學到的成長經驗。很多父母認為，幫孩子進入一所好大學，等同是未來邁向成功的保證，然而這樣的想法卻否定了努力的過程。

問題不只在富爸媽 當代過度教養問題嚴重

對孩子過度操心的家長被稱為「直升機父母」（隨時盤旋在孩子周圍），或叫「掃雪機父母」、「除草機父母」（為孩子掃除一切障礙），《紐約時報》的一篇報導中，更將這群陷入名校弊案的家長稱之為「終極掃雪機」。

教育專家與心理學家來看，這些做法往往帶來負面效果，隨著父母一路上的過度保護以邁向成功，孩子無法在長大成人的過程中，發展出面對困境與挫折的韌性與創造力，就像有句話說：「熱情很常見，但毅力是很稀有。」

批評這些涉入醜聞的父母很容易，但事實上許多孩子年齡在30歲以下的父母，不知不覺間都犯了過度教養的毛病。根據一項對全美1,100名孩子年齡在18歲到28歲的父母所做的調查，父母過度保護的問題相當嚴重。

調查結果顯示，有四分之三的父母會提醒自己已成年的孩子作業或工作的截止日，同樣比例的父母仍替孩子向醫院掛號，有15%的父母會打電話提醒孩子考試或上課不要睡過頭，有8%的父母曾到學校找教授或行政人員討論孩子的課業表現或分數。無怪乎有的美國大學需特別配置人力、頒布政策來遏止家長過度干涉學生日常生活。

根據學者鮑爾（Kara Powell）的研究，遇上孩子做選擇的時候，父母知道怎麼放手，就是孩子提高自主性的第一步。她舉一名母親的例子說：「我的孩子一滿18歲，我就告訴他，你是大人了，從現在開始要自己做決定。」

這名母親告訴孩子：「我會在這裡支持你，我會提供意見、建議方向，也會當你的資料庫，我都在這裡，但做決定的是你自己。」她舉例，她會給孩子一些資料性質的建議，例如要怎麼報稅，或找工作要注意什麼，但是她會等到孩子開口尋求幫忙的時候才出手。（完）