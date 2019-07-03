英國新世代婚禮倡減廢 行善代替送禮正夯

【文／戴雅真 （中央社駐倫敦記者）】

1980年後出生的千禧世代逐漸邁入適婚年齡，但他們對於婚禮、蜜月都有一套新主張，甚至在收禮方面也顛覆傳統。

謝絕多餘結婚賀禮 改請賓客捐款做公益

說到送給新婚夫婦的禮物，大概不外乎餐具、家飾等，但也因此常讓新人收到不合適或是重複的禮物，最終只得丟入櫥櫃深處。數十年後，在「回憶當年」的環節才會拿出，又或是在某年大掃除時被丟掉。換言之，這些禮品在被送出的當下，就註定了將來成為「廢品」的命運。

然而，千禧世代在成長過程中正逢環保意識萌芽，因此越來越重視「減廢」概念，也因為年輕人的居家空間不足，甚至可能是租屋族，家裡實在沒地方堆積這些「廢品」，既不需要，又沒地方擺，把別人的心意轉頭丟掉又不合適，乾脆心念一轉，讓賓客以「社會餽贈」代替婚禮祝福。

這並不代表千禧世代吝嗇，相反地，根據統計，千禧世代更懂得花錢，他們花在電子產品、享受美酒美食等方面比老一輩的人更多，不過，他們想要的是錢要花在刀口上，收禮則更講究要有「情感上的連結」。

婚禮業者指出，由於千禧世代多半晚婚且婚前同居，可能早就擁有廚具等用品，對於他們而言，在正式邁入婚姻的這一刻，有意義的餽贈，比起收到一套新床單、一台烤麵包機更加重要。

根據英國婚禮業者最新統計，目前最夯的婚禮潮流包括有羊駝等可愛動物參與、素食菜色的婚宴、用新人的名字捐款慈善機構，以及用社會餽贈替代禮品和禮金。

英國哈利王子和梅根馬克爾（Meghan Markle）去年結婚時，要求任何希望送給他們結婚禮物的人，考慮將禮物捐贈給指定慈善機構。他們也親自選出七個慈善團體，代表他們熱衷的各項議題，包括女性賦權、愛滋、遊民及環境等。婚宴策劃人羅斯保（Johnny Roxburgh）指出，越來越多人跟隨哈利王子和梅根的腳步，要求賓客捐款慈善機構。

結婚不忘關懷社會 你的善行就是最佳賀禮

另一項越來越受歡迎的送禮方式是客製化的「社會餽贈」，英國最大婚禮禮品網站Prezola統計，去年要求賓客從事社會餽贈的新人成長了125%。

社會餽贈的概念是讓親朋好友承諾去「做某些事」而非「購買某些物品」，新人可以自己打造「禮物清單」，像是到慈善機構做義工、去捐血、停下腳步去和街友說話、幫年長鄰居購物，或是淨灘，甚至領養被遺棄的動物等。

執行社會餽贈不花費一分錢，而是利用賓客的時間，替新人從事社會服務。Prezola執行長畢文（Dom Beavon）表示，社會餽贈受到30歲出頭新人的歡迎。

他說：「這些新人要求賓客改變某種行為，來慶賀他們結婚，像是去做慈善，或是不要替我買禮物，而是替你自己買一個可重複使用的咖啡杯。」

不過，賓客究竟有沒有執行任務，只能自由心證。Prezola表示，完成任務的承諾，建立於新人和他們賓客之間。

寧多花錢買永續商品 千禧世代自認更環保

千禧世代也可以說是講究循環經濟的「環保世代」，自認比上一代更重視環保。所謂「循環經濟」（circular economy）就是納入可永續發展、零浪費、讓能量循環的概念，達到減廢與減碳。

循環經濟的概念並非最近興起，早在1976年，經濟學者施特爾（Walter Stahel）就在歐盟會議中提出相關研究報告，但千禧世代正是採納這種概念的首批消費者。

根據環保機構調查，75%千禧世代願意多花一些錢購買可永續性商品，像是咖啡杯、永續性棕櫚油等，這也促使業者轉換思維，重新思考商品的材料、製造過程，以及對環境帶來的影響。當千禧世代漸漸成為社會消費主力後，環保概念也成為一種壓力，驅使商品隨之轉型，增加可永續性以提升競爭力。

除了環保外，「分享」也是千禧世代的特徵。根據統計，英國有40%的千禧世代直到30歲前都租房，甚至有三分之一千禧世代可能一輩子都不會買房子。

對於千禧世代而言，分享更有效益，不只是居住，分享的概念也延伸至其他消費性產品。應運而生的是各式各樣的「租賃」網站，租衣、租包，無奇不有。租賃體系讓物品可以盡量達到最大效益，而非在新奇感過去之後，成為衣櫃裡的化石。藉由共享經濟，達成物品的循環，減少浪費。（完）

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