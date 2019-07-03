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香料王國印度 不思議的街頭美味

2019-07-03 13:40全球中央

【文、攝影／康世人 （中央社駐新德里記者）】

印度幅員遼闊、族群眾多，街頭小吃也琳瑯滿目，且南北各有特色。但無論怎麼變化，多數街頭小吃的材料不外乎豆類、馬鈴薯、優格、各種香料以及油炸的麵衣等等。

印度人鍾愛油炸小點 混合香料水的神祕滋味

其中，一種叫薩摩莎（Samosa）的小吃，在印度各地都可看到。這種用麵皮做成的三角形小吃，素的包有馬鈴薯泥、扁豆、洋蔥等餡料，葷的則增加了乳酪碎羊肉或碎雞肉，油炸後就成為印度勞工空檔時補充體力最愛的小吃。這種小吃甚至隨著印度移民，流行到馬來西亞、新加坡等東南亞國家，華人叫它咖哩餃。

還有一種叫香料水醬酥炸球（Pani Puri）的街頭小吃，更是印度人的最愛，總要在傍晚6、7時來上一小碟。這款小吃隨著地域不同，在北印度叫Golgappa，在中印度叫Gupchup，在西印度又叫Foochka，但指的都是同一種小吃。

橢圓形中空的Pani Puri，是以小麥粉做成，油炸後外表呈金黃色。客人點餐後，小吃攤老闆會先遞給客人一個小碟子，接著快速地在Pani Puri中空處塞入馬鈴薯泥、鷹嘴豆等餡料，然後舀入稱為馬薩拉（masala，意指各種香料混合）的綠色液體，再放入客人手上的小碟子，就成為印度獨特的街頭小吃。

賈拉比（Jalebi）或稱為伊瑪提（Imarti），是印度人最愛的街頭油炸甜食之...
賈拉比（Jalebi）或稱為伊瑪提（Imarti），是印度人最愛的街頭油炸甜食之一。
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不過，對外國人來說，由於綠色液體中實在有太多複雜的味道，可能不太習慣，但餅皮和餡料的香氣與美味，卻讓人難以忘懷。

還有一種印度街頭常見的小吃，稱為賈拉比（Jalebi）或伊瑪提（Imarti），兩者不同之處在於麵糊，但都是麵糊加上糖漿捏成圓形麻花狀後油炸，是印度人喜愛的街頭甜食。

此外，印度街頭還有藏人學自華人，並在流亡時帶到印度的饃饃（Momo），很像華人的蒸餃。印度街頭小攤販賣的饃饃都做得較圓較小，但也有餐廳和少數小吃攤做得較大較長。饃饃分為葷素兩種，素的餡料是馬鈴薯泥和其他蔬菜，葷的多為雞絞肉和薑末混合的餡料，但也有一些店家賣羊肉及豬肉餡。

印度人吃饃饃時，習慣蘸上濃郁的紅辣椒醬，這個來自藏人的小吃，也成為印度人喜愛的街頭小吃之一。

在孟買，還有一種混合西方麵包與印度炸物的小吃，叫做Vada Pav，攤販會給你兩片蓬鬆有彈性的麵包，再給你一個金黃色橢圓形炸物，內餡也是馬鈴薯泥和著香料，吃的時候要把兩片麵包夾著炸物一起吃，呈現了東西合璧的獨特味道。

貪汙橫行食安形同虛設 嘗印度美味腸胃要夠強

印度街頭小吃還有太多太多，介紹也介紹不完。這些街頭小吃最早都只是家庭中的小食，隨著印度城市化加快，農村人口到城市討生活，許多藍領階級在勞動空檔時，需要一些簡易食物補充體力，從家庭帶出來的各種街頭小吃就應運而生。

小吃攤愈來愈多後，城市必須有一定的管理，印度中央政府設立印度食品安全和標準局（FSSAI）管理食品安全並制定安全標準，各地小吃攤須向市政當局註冊，並接受抽驗。

此外，印度食品安全和標準局也在去年7月推出「清潔街頭小吃中心計畫」（clean street food hub program），確認全印度114個街頭小吃聚集地定期接受衛生檢查，並鼓勵這些小吃攤遵守相關食安規則，合格者就獲頒「清潔街頭小吃中心證書」，希望能藉此推動更乾淨安全的街頭小吃。

但印度最大的問題不在於是否有法律規範和機構主管，而是貪汙。各地官員和警察多以開單威脅小吃攤再行索賄，導致即便訂定再多法律，也無法保證印度街頭小吃的安全與衛生。

因此，多數外國人在印度都有這樣的經驗，在街頭小吃攤享受過獨特的印度美味後，往往得多跑幾次廁所，這也成為品嘗印度街頭美味的代價。（完）

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