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高效率高產能 小國荷蘭打造農業奇蹟

2019-06-04 11:05全球中央

【文／陳亦偉 (中央社編譯組組長)】

荷蘭面積約4萬1,500平方公里，只比台灣略大一些，人口更只有1,700萬出頭，如此的小國，卻是世界第二大糧食輸出國與全球最大的花卉出口國。荷蘭憑藉的是將科技與創新引入農業生產，追求單位成本極小化、產量極大化、農民賺大錢，犧牲的卻是美食文化等無形內涵。

根據荷蘭政府的資料，2017年荷蘭出口價值近920億美元的農產品，僅次於美國，遠多於德、法、義大利等鄰邦大國。

荷蘭有四分之一的土地低於海平面，先天良田不多，但靠填海造陸、發展科技溫室，如今可耕地面積達183萬公頃，全國約17萬農民。

勞動者變成管理者 創新科技追求最高產能

荷蘭之所以能達成這般成就，主要是全力找出如何在投入更少資源下增加產量的創新方法。以馬鈴薯為例，目前全球平均產能是每英畝九噸，但荷蘭許多農田的產量可以達每英畝20多噸。

其次，荷蘭種植穀物的平均用水量比一般國家少近90%，而在荷蘭的大型溫室裡，幾乎不用殺蟲劑；2009年荷蘭的家禽與家畜飼養者已降低六成的抗生素用量。

荷蘭農業的科技運用相當普遍，節省人力的科技溫室，通常只要手機一按，就可以管理溫室裡的所有環控設備，大概只有收成的時候，需要額外請一些移工幫忙採收和包裝。

《國家地理》雜誌2017年一篇探討荷蘭農業的專文，就生動地描述在一處鄰近比利時邊界的農場裡，農夫坐在一台先進的收割機駕駛座，監督著無人機測量馬鈴薯田的土壤濕度、養分含量等，駕駛座前的儀表板宛若星艦企業號般先進。

荷蘭人提高農業產能的其中一種方式，是透過超大型的產業溫室網絡栽種，有些溫室占地達175英畝以上，相當於99個足球場的面積，相當驚人。

相較於室外，這些溫室不只能讓作物保持溫暖（如此便能讓生長季擴大），還能仔細測量並控制生長環境，像是測量土壤水含量，確保植物最佳生長的供水。正因這些溫室的絕佳種植效率，讓荷蘭成為世界最大的番茄出口國，而種植番茄向來需要更溫暖的氣侯條件。

務農也能賺大錢 研究型大學做創新後盾

荷蘭在農業貿易上有最先進的創新，各種設計都敢大膽挑戰。這些創新研發工作大多來自以研究導向的農業技術樞紐－瓦荷寧罕大學（WUR），學校坐落於阿姆斯特丹東南方80公里。

瓦荷寧罕大學不光是供來自各地的人學習的研究型大學，還能開發新技術改善作物生產，並為眾多新創公司培養創業環境。

溫室等科技設備成本高，促使荷蘭農業需走大規模生產路線，靠產量來獲利，再回本投資科學設備上的費用。荷蘭的各農民銀行則是農民的最佳後盾，以Rabobank（荷蘭合作銀行）為例，它是1972年由原本類似農民的信用合作社轉型的銀行，至今仍非常活躍，2017年Rabobank提供給農業與食品類業者達980億歐元（約新台幣3.4兆）的貸款。

農業在荷蘭是一個賺錢的產業。根據歐盟農業收入資料，荷蘭農業年度勞動單位（AWU, Annual Work Unit）的平均所得為5萬9,657歐元，相當於每名荷蘭農民（或農家）的年平均收入約新台幣210萬。

一味追著產量利潤 犧牲珍貴飲食文化

荷蘭的農業生產也激起不同觀點，包括這種全賴科技導向、高度資本模式的農作方式是否適用所有國家？一面倒追求產能，是否會失去一些更珍貴的東西？部分德國人就認為，荷蘭農作的產能固然無庸置疑，但口感與品質的粗糙也是「另類口碑」。以番茄為例，屢屢聽到德國人打趣說，荷蘭番茄最適合的用法是拿去當網球打，荷蘭番茄的龐大出口量完全就是靠低價取勝。

瓦荷寧罕大學園藝系教授馬瑟利斯（Leo Marcelis）坦言：「口感的品質不穩定，這主要取決於種植者，很多人只顧追求產量，因為量大代表著利潤。」

鹿特丹伊拉斯莫斯大學（Erasmus University Rotterdam）社會學家裘西昆（ Pinar Coskun）直言，一味鼓勵追求產能的結果，就是「在荷蘭農產裡，我們看不到傳統或創造力的食物文化」，荷蘭料理從早年具備多元與勇於嘗試的特性，變成今日的索然無味著稱，幾乎只是平淡無奇的搗碎、攪拌的簡單料理方式。

裘西昆認為，各國固然能從荷蘭的創新農業裡學到很多，尤其是減少用水、殺蟲劑與碳排等方面，但也不必過度吹捧與欣羨荷蘭模式，因為有一得就必有一失，「在我們餵飽世界之前，應先滿足自身的內涵」。（完）

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