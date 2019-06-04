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英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:05全球中央

【文／戴雅真 （中央社駐倫敦記者）】

英國近年來積極布局5G，不僅把5G運用到工廠，展開第一個5G智慧工廠實驗計畫，甚至不惜和備受爭議的中國華為公司合作，加快5G腳步。

提升產業競爭力 加速5G與全光纖鋪設

英國政府去年發布的《未來電信基礎設施評估報告》（FTIR）指出，雖然英國已在2017年12月達成境內超高速寬頻95%覆蓋率的預設目標，2020年前預計能達到97%，但是全光纖鋪設目前僅有4%覆蓋率，落後於主要競爭對手西班牙（71%）、葡萄牙（89%）、法國（雖只有28%，但成長迅速），更不用說是領頭羊的韓國99%，以及日本的97%。

報告指出，政府若不做改變，英國的全光纖覆蓋率最多只能達到75%，而且還需要超過20年時間。由於光纖網路的速度更快、穩定性更高，甚至比之前的銅纜網路更便宜，為提升產業競爭力，全光纖鋪設和5G行動通訊顯然不可少。

渥斯特博世在Worcestershire 5G Consortium計畫的技術支...
渥斯特博世在Worcestershire 5G Consortium計畫的技術支援下，成為測試5G傳輸的實驗 性智慧工廠。（擷自Worcestershire LEP YouTube頻道）
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因此，英國政府提出相當具有野心的追趕計畫，目標在2025年達成讓1,500萬戶使用全光纖網路，2033年推展至全國；5G行動通訊方面，規劃至2027年完成主要居住地區的訊號覆蓋。

英國文化媒體暨體育部大臣萊特（Jeremy Wright）表示：「我們希望英國的每一位民眾都可以享受到世界級的連網速度，無論他們居住在何處。」

5G智慧工廠實驗開始 英走向第四次工業革命

英國也在各個場域增加5G技術的運用。例如，位於英國渥斯特（Worcester）的鍋爐燃氣公司渥斯特博世（Worcester Bosch）今年2月導入5G，成為英國第一座使用5G的工廠。

渥斯特公司創立於1962年，是英國的鍋爐公司，於1992年加入德國博世集團。渥斯特博世在Worcestershire 5G Consortium計畫的技術支援下，成為測試5G傳輸的實驗性智慧工廠。

Worcestershire 5G Consortium計畫獲得英國政府480萬英鎊（約新台幣1.9億元）資助，由5G和產業4.0專家組成團隊，替英國產業提供實驗性的新世代革命技術。團隊成員包括英國莎麗大學（University of Surrey）、AWTG、華為、西班牙電信旗下的英國第二大電信公司O2、英國電信BT，以及渥斯特博世、日本Yamazaki Mazak和英國國防公司QinetiQ。

渥斯特博世在工廠導入5G技術，測試能否藉此提高工廠產量，同時也利用預測性維修和數據分析等，預先防止失誤發生。

QinetiQ為系統提供資安防護措施、Yamazaki Mazak則是藉由參與計畫，檢視如何利用5G提高工廠生產率，也能讓資深工程師遠端指揮現場工程師，進行機器維護與故障排除。

5G不只是速度更快，網路延遲（latency）更少，應變也更即時，這些都是前一代4G所做不到的。

《富比世》（Forbes）稱，繼水力、電力和電腦技術的三次重大生產變革後，導入智慧科技，將是讓英國走向「第四次工業革命」的契機。

攜手南韓5G創新競賽 不顧美反對開放華為5G

除了打造5G工廠，英國也要向技術強國借鏡。英國政府4月宣布了和南韓政府合作的5G競賽，勝出者將得到240萬英鎊（約新台幣9,800萬元）基金進行開發，並能把成果帶到南韓的地鐵實測。

競賽內容包括在人來人往的公共空間裡打造「擴增實境」（AR）體驗。這是一種把螢幕虛擬世界與現實世界結合互動的技術，把這種技術帶到地鐵，將帶給遊客和通勤族重新看待城市的嶄新體驗。

此外，還包括如何利用5G優化交通管理，讓通勤流動更有效率，減少壅塞，同時也提升乘客安全。

數位部門官員詹姆士（MargotJames）表示：「我們希望英國在5G服務方面能夠位居世界領導地位。與南韓合作能替英國企業在海外創造機會，同時也替英國帶進更多投資。英國有許多5G研究正在進行，也有技術，我鼓勵在這塊領域的所有企業都投入這一場創新競賽。」

為加快5G腳步，英國政府甚至不顧親密盟友美國的反對，做出極具爭議性的決定：允許華為參加英國5G網路建設。

事實是，華為是5G的龍頭，若去除這個選項，英國只剩下芬蘭諾基亞（Nokia）和瑞典愛立信（Ericsson）可以攜手。然而，華為的技術可能領先這些北歐競爭對手整整一年。

根據分析，5G一旦開始運用，手機下載速度將是目前的20倍，替其他產業帶來的成本節省更為巨大，像是醫療人員持續短缺的英國國家醫療保健服務（NHS）就可以藉由遠端看診，節省人力物力，更不用說替私人企業製造業帶來的生產加值。

歐洲在未來兵家必爭之地的5G服務已落後於中國、美國與南韓，接下來只能加速迎頭趕上。（完）

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