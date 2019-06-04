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南韓發展戰略產業 邁入5G強國

2019-06-04 11:05全球中央

【文／姜遠珍 （中央社駐首爾記者）、廖禹揚 （中央社記者）】

南韓科學技術情報通信部與三大電信商（SK Telecom、KT與LG U+）4月3日晚間11時啟用5G網路服務，領先美國Verizon一小時，居住在首爾、首都圈及部分廣域市的消費者首先享受到這項服務。三大電信商爭取在年底建構覆蓋南韓全國85座城市的5G網路。

領先全球開通5G 覆蓋率不足差強人意

科學技術情報通信部長官俞英民表示，南韓率先推出5G服務，展現出資通訊技術強國的面貌，今後將集中一切力量向「5G強國」邁進。

針對5G資費較高的擔憂，俞英民說，隨著5G服務的普及與業者競爭加劇，將會有更多的資費套餐應運而生。

南韓三大電信推出的資費方案都是5萬5,000韓元起跳（約新台幣1,357元），SK Telecom與KT的最低資費方案皆提供8GB流量，LG U+則略多，達9GB；SKT與LG U+都有150GB方案可選，資費同是7萬5,000韓元。

若選擇吃到飽，SK Telecom提供8萬9,000元及12萬5,000元方案，KT提供8萬元、10萬元及13萬元方案，LG U+則有8萬5,000元及9萬5,000元方案可選，單就價格來看，LG U+的資費方案相較便宜。

南韓電信商野心勃勃，不過，剛上路的5G服務似乎還有待加強。根據消費者團體統計，從4月5日至26日收到的1,372件消費者投訴案件中，有131件是關於5G服務。其中，近九成表示不滿5G服務品質，主要是因為在使用時突然斷線，或是當地不支援5G服務等。

國家級5G+戰略成形 機會就在「異業結盟」

5G技術將有助於實現無人駕駛、機器人、全像圖等服務，還可與多個產業相融合創造出新的附加價值。

南韓總統文在寅4月8日出席由科學技術情報通信部主辦、10個跨部會部門參與的5G技術協調會（5G Tech-Concert）並發表「5G+戰略」，戰略選定10大核心產業及五大核心服務，預估至2026年生產額將達180兆韓元（約新台幣4兆8,491億元），出口達730億美元，並創造60萬個就業機會。南韓政府計劃2020年讓5G網路普及化，推動產業改革，藉此帶動更多市場發展機會。

事實上，5G的機會就在「異業結盟」，這點在去年的全球行動通訊大會（MWC）上可看出端倪，從設備商思科、諾基亞、愛立信，到晶片商高通、英特爾、華為，各國電信業者都積極透過「異業結盟」，展示5G的各種異業應用場景。

從國防到機器人咖啡店 5G應用無孔不入

南韓陸軍官校學生未來將在虛擬實境（VR）中接受軍事訓練，還將接受人工智慧（AI）助教的訓練日程管理，這些都是5G應用到軍事訓練後發生的變化。

南韓《中央日報》報導，SK Telecom和陸軍官校4月15日簽署了「智慧陸軍官校」合作計畫，這是南韓電信商首次針對特定軍事設施打造全面客製化的5G基礎設備。

陸軍官校去年自主研發的綜合戰鬥訓練系統將與5G網路相結合，今年正式投入使用。受訓者可在多媒體螢幕中使用武器進行零點射擊、實際距離射擊、移動標靶射擊、戰場環境射擊等各種訓練。

SK Telecom的B2B事業團長崔日圭（音譯）表示：「軍方正在推動的智慧國防改革，核心就是以5G為基礎構建的超聯結系統，SK Telecom將利用客製化5G服務和技術帶動陸軍官校引領第四次國防工業革命。」

另外，電信商KT去年底在首爾開設b;eat咖啡店，以機器人咖啡師接單和沖調咖啡，展示5G無線技術，這也是全球首家5G網路機器人咖啡店。

全球首家5G網路機器人咖啡店。
全球首家5G網路機器人咖啡店。
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客人利用電子裝置選擇飲品後，機器人咖啡師就會因應客人需求調製咖啡，店內的無線連線皆透過5G技術進行。

5G網路還會即時監控機器人咖啡師狀態，也會管理牛奶、咖啡等材料的保存期限、衛生狀態，提供原產地等資訊。KT未來還計劃為機器人增加語音識別和人工智慧等功能。（完）

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