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5G助攻產業革命 實現新生活藍圖

2019-06-04 11:05全球中央

【文／江明晏 （中央社記者盧映孜）】

想像一下，未來5G生活的場景：早晨起床，居家機器人自動奉上熱騰騰的咖啡，上班不見得要出門，在台北這頭滑著手機，就可監控高雄工廠的攝影機，輕鬆遠距操作機台，分析生產的大數據。

走在路上，眼前駛過的，是無人駕駛的自駕車；一旁的智慧路燈記錄車流，協助交通管制，甚至進行人臉辨識，加強警政維安。找不到巷子裡的人氣甜點店嗎？智慧眼鏡可以投射地圖，用語音指引正確方向；到便利商店買東西，不需要店員，「刷臉」就可以結帳。

5G讓自駕車應用成真，圖為中華電信園區內測試的自駕車。
5G讓自駕車應用成真，圖為中華電信園區內測試的自駕車。
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週末戴上虛擬實境（VR）眼鏡，來場身歷其境的電競冒險，看棒球也能透過VR來實現；而演唱會更能透過5G全像攝影，讓觀眾看到遠在天涯兩端的樂手，毫無延遲的同台合奏。

醫院也能隨時監控你的血壓狀況，醫生還能透過5G技術，遠端用機械手臂操作手術；而透過AI語音助理和VR，全新的社交關係也將建立。

以上這些場景，部分已經實現，部分還在實驗階段，5G技術「高速率」、「大連結」、「低延遲」的特性將扮演大力推手。舉例來說，VR/AR裝置，傳輸訊號稍有延遲，戴頭盔的人就會因影像失焦而有頭暈等不適感；5G低延遲的特性則能協助實現自駕車和遠距手術等。

5G三大特性扮推手 結合「大人物」應用廣

被稱為5G的第五代行動通訊技術擁有高速率（eMBB增強型行動寬頻）、大連結（mMTC巨量物聯網通訊）、低延遲（URLLC極低延遲的可靠通訊）三大特性。

5G速率究竟有多快，理論上，根據國際電信聯盟（ITU）的IMT-2020規範，5G峰值理論速率下載速度為20Gbps，上傳速度為10Gbps，比目前持續進化的4G通訊提高了20倍左右。但這必須是在理想無遮蔽的傳輸環境、全部基地台資源給單一用戶等嚴苛條件下，換言之，現實生活中很難達到理論值速率。

舉例來說，下載兩小時的4K影片，3G所需時間為3.4小時，傳統的4G需7.3分鐘，5G僅需2.4秒，傳輸速度大幅提升，但仍須注意外在環境，可能會影響使用者實際體驗的速率。

除了傳輸速度更快，5G還有低延遲與大連結的特性，有利於發展「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）等服務，包括工業4.0、智慧住宅、自駕車、智慧城市、智慧醫療、虛擬實境、擴增實境（AR）等等，應用層面不再侷限於通訊領域，各行各業都可能搭上5G浪潮，掀起史無前例的產業革命。

研調機構Gartner預估，2020年全球將有204億個連網裝置，其中，自動駕駛車、智慧工廠、智慧醫療等最被視為5G重要的成長領域。工研院也指出，5G將會加速更多應用服務的發展，例如AR/VR遊戲、購物、機器人智慧工廠、居家照護機器人、無人機安全監控、農作物勘查等。

研調機構IHS Markit估計，至2022年全球5G用戶數將達5.5億，台灣5G價值鏈在2035年的產值高達1,300多億美元，並帶動51萬個就業機會。

然而，5G雖然擘畫出新未來，法規制度也必須到位，舉例來說，5G技術將讓自駕車更穩定成熟，但出了事誰負責？還有道路安全要如何變革？隱私權是否面臨考驗？都將是未來可能面臨的難題。

各國搶先布局5G 台灣拚2020年商用

2018年6月，國際標準組織3GPP公布第一版5G標準Release15，全球陸續啟動5G布局。觀察各國在5G市場上的狀態，以韓國與美國最為積極，美國電信商Verizon、韓國三大電信商已在4月初對消費者開放5G商用；中國與日本則預計在2020年開放5G商用。

台灣政府也加快腳步，國內電信龍頭中華電信評估，如果釋照時間加快，將配合辦理，建置期約半年，力拚2020年5G商用。中華電信去年已結合經濟部技術處5G辦公室、工研院、資策會共同發起成立「台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊」，並與國內外產、官、學、研界逾40個機構及企業結盟，共同建構端到端的5G產業鏈，展現台灣的5G產業能量。

中華電信董事長謝繼茂表示，領航隊今年將把實驗室測試擴展到實際場域的驗證，朝2020年5G商用目標大步前進。目前規劃了台北南港展覽館二館、台北流行音樂中心、台北信義計畫區、新北市林口新創園、桃園高鐵青埔特區等地的5G驗證場域，目的在發展創新應用服務，這也是未來5G成功的關鍵。

美韓搶先5G開台 初期成果不及理想

值得注意的是，5G雖已來臨，初期仍有陣痛期。美國和韓國搶先5G開台，提供的5G體驗遠不及理想。產業人士指出，韓國三大電信業者提供的5G服務速度不如預期、訊號不穩定、室內沒訊號、延遲和4G相當；也有國外3C媒體笑稱「Verizon的5G快又穩，但前提是你能找到訊號」。

實測5G速率表現，韓國媒體實測三大電信商5G速度，最快下載速度僅可達511Mbps；根據The Verge記者的實測，美國Verizon提供的5G速度約在400Mbps至600Mbps，與理想上的5G速度仍有極大差距。

國內的電信高層提醒，任何一個行動通訊系統最關鍵的就是「涵蓋率」，沒有涵蓋率，5G就是場災難，意味著5G還需要一段建置陣痛期，且5G實際能展現的速率和理論值差距極大，研調機構也認為，應該還需要兩到三年的時間，5G才能成為主流。（完）

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