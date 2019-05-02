德國2038年全面棄煤 化石燃料時代走向終點

分享 facebook 【文／林育立 （中央社駐柏林記者）】

日本福島核災發生後不久，德國即宣布在2022年全面停用核電，成為第一個推動能源轉型的主要工業國家。今年1月底，德國的產官學界代表達成共識，打算在2038年前淘汰煤電，消息傳出再度震驚全球能源業。

百年多來，蘊藏豐富的煤礦為德國帶來源源不絕的能源和繁榮的經濟。不過，隨著開採成本增加和國際的減碳壓力，近幾年煤礦的重要性已大不如前，最後一座煙煤礦場在去年熄燈，能源政策如今聚焦在褐煤礦場和燃煤火力發電廠何時退場。

德國為何決定廢煤？淘汰煤電難道不會影響供電？社會又將付出多少代價？

力推能源轉型節能減碳 2038年徹底終結燃煤

德國是最早投入再生能源的工業大國，綠能占發電量的比重在去年首次超越四成，煤電則逐年減少。儘管德國全力推動能源轉型，碳排量依然居高不下，相較於《京都議定書》基準年1990年，目前僅完成30%的減量，離2030年前減碳55%的承諾還有一大段距離。

一個國家的碳排主要來自電力、交通、建築、製造業等部門。其中，交通部門由於車輛數量持續增加，減碳難度特別高；透過隔熱的改善，可有效減少建築的碳排，但勢必得支出大筆經費，很難一蹴可幾；而占碳排量四成的電力部門，只需減少傳統的火力發電，即可達成減碳的效益。

德國身為歐盟龍頭，多年來在全球氣候談判扮演穿針引線的關鍵角色，2015年簽署《巴黎協定》後，及早關閉高碳排的燃煤電廠更是勢在必行。

然而，廢煤在德國備受爭議。首先，露天開採的褐煤發電成本低，同時坐擁礦場和電廠的傳統電力公司，不可能輕易放棄手中的金雞母。其次，礦場和電廠如果關閉，政府該如何協助工人轉業、減少礦區經濟受到的衝擊和賠償電力公司的損失？礦區的產業結構又該如何調整？任何選擇都要付出代價，追根究底問題癥結還是誰要買單。

不過，藉淘汰煤電達成節能減碳，履行對國際社會的承諾，在德國得到廣大民意的支持，環保人士更是經常上街抗議，施壓政府兌現承諾。隨著環保團體和仰賴火力發電的傳統電力公司雙方都寸步不讓，對立情勢節節升高。

眼看衝突隨時可能一觸即發，梅克爾主政的聯邦政府去年6月召集全國的學界菁英、環保團體、電力公司、地方政府和工會的代表成立「成長、結構轉型與就業委員會」，簡單說就是以廢煤為終極目標的圓桌會議，媒體一般稱之為「煤炭委員會」。

面對高度爭議性的決策，梅克爾的想法是與其放任利益團體透過媒體放話，讓衝突激化，不如讓各方定期坐下來談判，看有沒有可能找出共識。

結果，在全國熱衷期盼下，今年1月26日凌晨4點45分，歷經21小時的馬拉松談判，煤炭委員會總算達成共識，公布了一份總長336頁的結案報告，結論是2038年前停用煤電。

幾天後，總理梅克爾從委員會主席的手中收下這份報告，暗示將採納委員會的建議，在5月前提出法律草案，德國終於有清楚的淘汰煤電路徑圖。

三階段退場時間表出爐 年輕世代卻不願再等待

煤電目前仍是德國主要的電力來源，發電量約占四成，全國總裝置容量42.6GW。委員會的建議是分階段淘汰，在2022年前降到30GW，2030年前降到17GW，最遲在2038年完全停用煤電。

若供電穩定度和整體經濟狀況允許，環保團體甚至建議將廢煤期限提早到2035年。他們認為，隨著地球暖化速度加快，民眾日常生活受氣候變遷的影響愈來愈顯著，加上碳稅遲早實施，迫使煤電付出真實成本，廢煤的時程只會提前，不可能延後。

按照這個路徑圖，在接下來的四年，德國得先除役12.6GW的煤電，相當於24座大型煤電機組；到了2030年，煤電的裝置容量只剩下原來的一半不到。報告中未點名哪些機組必須先關閉，但強調聯邦政府得出面與電力公司談判並賠償損失，提早退休的58歲以上礦場和電廠員工還可獲得補償，總經費50億歐元也是由聯邦政府負擔。

一如擁有多座礦場和火力發電廠的萊茵集團（RWE）總裁施密茲（Rolf Martin Schmitz）所言，「化石燃料的時代即將走向終點，重點是要有尊嚴的告別」。

為協助礦場和電廠所在的地方政府改造經濟結構，聯邦政府未來20年也將大手筆出資400億歐元（約新台幣1兆4,000萬元），透過興建交通建設、減稅鼓勵民間投資、補助新創公司、政府機關進駐等措施創造就業，並協助傳統電業的員工轉業。

德國政府計畫用20年的時間來淘汰煤電，然而年輕世代已不願再等待，因為他們才是地球暖化真正的受害者。在16歲瑞典女孩桑柏格（Greta Thunberg）的號召下，最近每到星期五德國就有高中生和大學生罷課示威，響應她發起的「週五為未來而戰」氣候保護行動，單週參與的人數曾高達4萬人。

4月8日，行動的發起人更在柏林召開記者會，首次向政府喊話，提出年底前廢除化石燃料補貼、全面徵收碳稅、2030年以前廢煤、最遲在2035年電力100%來自再生能源等具體訴求。這個行動的影響力現在還難以判斷，但可以確定的是減碳的壓力未來將只增不減，政府淘汰煤電的腳步恐怕還得更快。（完）