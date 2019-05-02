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向世界開放的心 瑞典人英語頂尖的祕訣

2019-05-02 15:35全球中央

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【文、攝影／黃齡儀 （旅居斯德哥爾摩）】

根據英孚國際文教機構（EF）2018年的報告，瑞典人的英語水準在非英語為母語的國家中排名世界第一，荷蘭與新加坡分居第二、三名，台灣排名48名。

不僅在正式考試名列前茅，瑞典人也非常樂意開口說英文。外國人來到瑞典，常會驚訝地發現，比起許多歐洲國家，瑞典人更願意用英語溝通，英語程度好到彷彿置身於英國。許多久居瑞典的外國移民還抱怨，因為瑞典人英語太好，日常生活都可以使用英語溝通，在這裡缺少學習瑞典語的動機。

同一語系學習占優勢 小三起英文課採全英語

瑞典語和英語同屬日耳曼語言，在4萬個常用瑞典字彙中，和英語共享1,558個字彙。除此之外，瑞典語和英語的文法組成同樣是「主詞－動詞－受詞」的句法，對瑞典人來說，因兩者同屬日耳曼語系，英語學習好上手。

瑞典的義務教育自七歲開始，小學由7至12歲分為六個年級。自1950年開始，英語成為義務教育一部分，小朋友自五年級就必須學習英語，1960年後，提前至三年級，到了1995年，更可提前自一年級，但各個學校可彈性決定於一、二或三年級開始英語教學。除了一、二年級之外，老師以全英語教授英文，一到九年紀（7到15歲）最低保證英語教學時數為480小時。

瑞典書局與玩具店到處可看到英語童書。
瑞典書局與玩具店到處可看到英語童書。
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至於學前教育並非義務教育，學校沒有特意強調英語教育，雖有越來越多全美語的私立日間托兒所或國際學校，但大多是為因應越來越多的移民人口而設置，大部分的瑞典父母沒有讓孩子贏在起跑點的思維，而是讓孩子盡力去玩、去體驗大自然和生活。但在瑞典多元文化的環境中，小朋友很容易見到外國人，父母也很樂意透過生活教育，教導小小朋友說英文。

不過，教育系統絕不是讓瑞典人能流利說英語的唯一因素，與英美文化的深度連結、英語影視媒體在瑞典的普遍、流行文化的影響，以及瑞典人熱愛旅行、與世界連結的渴望，更使得他們在日常生活也樂於開口說英文。

英美文化耳濡目染 提升英語學習成效

語言學習也是一種文化學習，當學習者的母語文化與目標學習語言的文化越相近，學習者對目標語言的學習效果也越好。早年的瑞典人因為貧窮以及不被社會認可等因素移民到美國，現今美國約有800萬人口的祖先來自瑞典，其中的450萬自認為瑞典美國人。許多瑞典家庭在製作家庭族譜時，發現自己祖先在美國的蹤跡，這加強了瑞典人與美國文化的連結，許多瑞典人在夏天休長假時，也非常喜愛到美國度假和探親。

在流行文化方面，在瑞典這樣的小國家，沒有足夠的人力製作本土影視節目和配音，所以相當依賴英美大國影視進口。瑞典的電視上播放許多英美電影和影劇節目，舉例來說，美劇《冰與火之歌：權力遊戲》（Game ofThrones）在瑞典公視（SVT）已經播放好幾季，下午較不熱門時段也幾乎天天播放美國的房屋裝修節目、英國的骨董拍賣會及尋找夢幻房屋等節目，若是需額外付費的商業電視台，更幾乎都是英美節目。

這些節目以原音播放（配瑞典文字幕），提升了民眾的英語聽力。卡通雖有瑞典配音，但也深受英國文化的影響，例如，英國卡通《奧莉薇亞》（Olivia）就非常受小朋友歡迎，書局與玩具店到處可見英語童書的身影，無形之中也提升了學齡前小小朋友學習英語的興趣。

此外，在筆者與瑞典朋友討論的過程中，他們提到，瑞典與擁有高度學業競爭壓力的亞洲國家文化不同，瑞典的文化容許青少年在不太清楚自己人生目標時，出國度假打工學習語言。幾十年前，就有許多瑞典年輕人出國打工度假，他們到英國擔任保母，或到百貨公司打工，藉機學習英文。對他們來說，沒有不斷升學的競爭壓力，人生由自己決定，有更多的時間透過旅行和工作去體驗人生和學習語言。

與世界連結的渴望 塑造開放的語言思維

瑞典提倡英語和全球化的重要性，瑞典人是否會擔心喪失瑞典語和本地文化呢？事實上，這樣的辯論不曾發生過。大部分瑞典人的共識是：身為一個小國，需要增加自身全球化的競爭力，英語學習是必要的。

瑞典一些大型企業的招聘廣告明訂以英語為企業溝通語言，以招攬優秀外國人才，尤其在首都斯德哥爾摩這樣一個充滿外來移民的文化大熔爐裡，人種不是問題、語言不是隔閡，英語到處都行得通。這樣開放的心態和與世界連結的渴望，樂於以英語溝通，或許就是瑞典人在英語非母語的國家中，英語能力世界第一的祕訣吧！（完）

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全球中央

《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。
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