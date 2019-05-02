菲律賓輸出英文師資 國際市場搶著要

分享 facebook 【文、攝影／林行健 （中央社編輯）】

「怎麼瑪麗亞變老師了？」高雄市長韓國瑜3月6日北上到台北市出席工商協進會活動時脫口而出的一句話，被解讀為歧視性語言，批評聲浪排山倒海，三天後高雄市政府發表聲明道歉，菲律賓駐台代表班納友希望「就此止住，成為過去」，事件緩緩落幕。

韓國瑜當天在回應業者提議引進菲律賓英語白領人才時認為，引進菲律賓人才恐怕會對高雄人、台灣人造成心理衝擊，他認為這是民眾必須克服的心理過程。 菲國生活環境處處是英語，就連書店裡賣的書也多是英文書。 分享 facebook

菲律賓作為天主教徒居多的國家，瑪麗亞（Maria）是一個普遍的女性名字，就連男性名字「馬利安諾」（Mariano）也是從「瑪麗亞」演化而來，都是為了表達對聖母瑪麗亞的尊崇之意。

但因為12萬名在台菲勞中有八成以上從事廠工、看護、家庭幫傭及危險產業的情況下，「瑪麗亞」這個稱呼在台灣被貼上帶有歧視色彩的標籤。

菲籍英語教師國際正夯 中國大批引進美國也招手

「怎麼瑪麗亞就不能當老師了？」許多替菲律賓人打抱不平的網友反問。

事實上，菲人在世界各地教書情況頗為普遍。勞工組織「公共服務勞工獨立聯盟」（PSLINK）2009年曾在一份調查指出，過去10年間已有大約4,000名菲國數學、科學、英語及特殊教育等科目的教師應聘到美國、日本及中東國家執教。

媒體近年也報導，美國不少州因為教師不堪薪資低微而轉行，許多學校必須透過文化交流名目從外國引進教師。2015年到2018年間，光是亞利桑那州鳳凰城的Pendergast初等教育學區就招募了超過50名菲籍教師。

對於教師的輸出，菲國政府目前沒有精準的數字，但根據菲律賓統計署（PSA）2017年的普查，234萬海外菲勞當中有8.7%是專業人員，相當於20萬3,580人，這包括教師在內。

另一方面，在美國紐約證券交易所上市的中國線上英語教育平台51Talk，旗下有1萬8,000名英語教師，其中1萬6,000名是菲律賓人。

51Talk創辦人兼總裁黃佳佳（Jack Huang）去年12月接受菲國ANC電視台訪問時說：「我們相信菲律賓教師是最好的英語教師，他們天性樂觀及友善，很適合在線教導中國孩童。」

在菲律賓總統杜特蒂的促成下，馬尼拉與北京去年簽署雙邊協定並已擬妥執行規範，未來兩年將陸續派遣2,000名菲國英語教師到中國教書，視實施及需求情況而定，人數還可能增加。

為什麼菲國英語教師突然變得這麼搶手？業界人士分析，全球化及國際化的趨勢，未來幾年市場對英語教師的需求只會增多不會減少，而菲律賓擁有極佳的先天及後天英語環境，學習成本相對低廉，自然是國際語言市場的優先選擇之一。

英文列第二官方語 多數學校以英語教學

美國於1898年至1946年間對菲律賓的統治，為英語環境奠下了基礎，菲律賓政府本身對外來語言的開放與接受態度，也是關鍵因素。菲律賓為7,000多座島嶼組成的國家，經確認的方言多達187種，因此政府選擇英語作為第二官方語言以利溝通，並投入大批資源推廣。

1974年馬可仕（Ferdinand Marcos）總統執政時代，菲律賓政府推出了雙語教育政策（BEP），把英語作為科學及數學等科目的傳授媒介，這項政策在1986年馬可仕倒台後獲得延續，並為1987年菲律賓新憲法所確認。

菲律賓黎剎科技大學（RTU）副校長曼尼塞斯（Julius Meneses）向《全球中央》介紹，就菲國的各級學校而言，除了偏遠公立學校的教師比較傾向以母語教學，城市地區大多數學校特別是私立學校，普遍使用英語作為教學媒介。

在校園裡，一般公立學校的學生多以菲語對話，私立學校則是菲、英語混搭著說，但教科書除了菲語科之外，其他幾乎都是以英文編寫，到了中學及大學，許多教科書更是直接從美國進口或授權翻印。

曼尼塞斯說，英語是菲國的第二官方語言，在全國各地普遍流通，教育程度高以及富裕的家庭甚至在家也用英語對談，學者與上層社會人士的英語更為流暢。有人詬病菲人的英語腔調，但他相信這不是問題，許多跨國企業來菲設立客服中心即是很好的證明。

已在菲國退休的台灣前外交人員林秀國觀察，菲國英語教育競爭力在於天主教學校的系統。由於這些天主教學校在其他國家多有姐妹校或分校，因此學歷相互承認。此外，菲國英語教育務實，不做基礎理論研究，實用性極強。

英文提升競爭優勢 觀光商務都受惠

菲國英語人口普遍，不光是拜教育所賜。根據2016年的統計，8%的小學生無法讀完小學，18%的初級中學生無法升上高級中學，但沉浸在英語環境裡，讓他們很自然地也能說一些日常英語。

去過菲律賓的人會發現，英語就是民眾生活的一部分。馬路上的交通標語、商業招牌幾乎都是用英文標示；主流報紙、雜誌用英文撰寫；民眾看的體育轉播、電視影集、電影很多都是講英語，而且不打字幕，就連小朋友看的美國卡通也是原汁原味，沒有菲語配音。

環境使然，菲律賓人的英語能力想不好也難。根據菲律賓統計署2000年資料，菲國五歲以上民眾當中，每10人就有六人能說英語，以首都大馬尼拉地區的81.75%為最高。當然，不同社會階層的英語能力也不一樣。

根據英孚國際文教機構（EF）發布的2018年全球英語能力指標報告（EF English Proficiency Index），菲律賓以61.84的評分高居亞洲第二、全球第14，在亞洲僅次於新加坡的68.63。台灣則以51.88排名亞洲第10、全球第48。

英語能力在全球化時代為菲律賓帶來不少競爭優勢，受惠的產業包括觀光、退休、經貿投資以及勞工輸出等。

因為語言能通，菲律賓吸引了許多國際觀光客造訪，從2010年的352萬人次增加到2018年的713萬人次，八年來翻了一倍，而且年年都呈正增長；《國際生活》（International Living）雜誌也以生活開支低、民眾能說英語等理由，把菲國列為適合退休的地點。

勞工輸出方面，外勞與同事、主管之間的溝通能力極為重要，也是能否滿足產業及雇主要求的重要衡量標準，英語能力使菲人在海外的技術、專業及勞動產業都受到歡迎。此外，菲國商務外包及客服產業興旺，為國家賺進大把美金，也應歸功於菲國具有充沛的英語人口。

英語環境吸引國際學生 赴菲學英語正流行

菲國優良的英語環境引起外國學生的注意。菲律賓移民局2017年簽發了1萬8,713張特別求學簽證以及1萬4,848張學生簽證，遠高於2014年的6,258張和3,005張。這其中發給台灣學生的特別求學簽證從2014年的五張增至2017年的170張，學生簽證從24張增至55張。

來菲學習英語的模式基本上有兩種：正規學府和短期語言學校。

正在菲律賓亞太大學（UA&P）攻讀碩士的台灣學生黃澤翔向《全球中央》表示，菲國許多大學都跟國際接軌，

寒暑假期間與其他國家交換學生頻繁，而且教學相當扎實。以他的親身經驗，一個學期就繳交了40篇英文報告，雖然挑戰大，但收穫也更多。

黃澤翔還說：「很多教授曾經留美、留英，兼具了外國及本地的視野與經驗，因此講課時也很國際化。同校有很多學生是來自日、韓，他們打算以菲律賓為跳板，在讀完大學具備一定英語基礎之後，再到歐美深造。」

語言學校近年雨後春筍般林立，據業界人士估計，光是在宿霧就有300多家。這些學校的師資多是從菲國正規教育體系過來兼差，按照學生的需求提供客製化、速成教學，透過唱歌、吟詩與一對一交談等方式，在兩個星期到一個月內結業，並發給證書。

雖然這樣的學習方式不如正規學校扎實，但結業後也能進行自我介紹、點餐、購物等簡易日常對話，即使文法不全然正確，但已能表達意思。

菲律賓長期以來對英語的專注帶來了新的問題，民眾菲語能力逐漸下滑，學生看不懂早期文學作品中類似文言文的字詞，再加上研究發現幼童以母語學習的效果會更佳。因此，菲律賓政府又開始回頭推動母語，試圖在兩者之間取得平衡。（完）