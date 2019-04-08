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香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22全球中央

【文／張謙 （中央社駐香港記者）】

香港「占中」運動後移民台灣的人倍增，且近幾年人數一直保持穩定。初期「占中」這個政治因素是觸發移民的主因，但近幾年來，台灣較低的移民成本、較佳的生活環境和醫療制度等，都成為吸引港人移民的主因。

近幾年來，台灣成為港人移民的熱門地點之一。根據香港中文大學年初的一項調查，在港人的移民熱選地中，台灣排名第三，僅次於加拿大和澳洲。這項調查由中文大學亞太研究所進行，訪問了708名居民。調查結果顯示，34%受訪者打算移民或移居外地，與一年前進行的同類調查相當。調查顯示，最多人提及的移民或移居原因是不滿香港政治爭議太多、社會撕裂嚴重，以及對居住和生活環境不滿。

在有意移民或移居者中，想移民到加拿大的人最多，占18.8%，其次是澳洲的18.0%，台灣排名第三，占11.3%。

80年代香港問題移民湧現 占中運動後來台人數增

從歷史角度看，香港既是外來人口移居的地方，本身也有大批人口外移。早年大批中國民眾為逃避戰火、貧窮或共產統治而奔逃至港；香港富裕起來後，也開始有人移居海外，尋找更安居樂業的地方。

上世紀80年代，當中國和英國開始商討香港前途問題時，香港進入歷史上非常不穩定的時期，港人因為政治問題而憂心忡忡，觸發起一次大規模的移民潮。

從1980年至1986年左右，每年大概有2萬人移民；1989年北京爆發「六四」天安門事件之後，移民人數進一步急增，從1990年至1994年之間，估計每年移居外地的人數陡增至5、6萬人；香港主權轉移後，移民人數急降並維持穩定，大概每年約有1萬人，且有大批移民回流香港。自此之後，移民問題似乎就沉寂了下來。

不過，2014年底「占領中環運動」爆發後，個別媒體大篇幅報導移民潮重現，並認為是政治問題所觸發，包括不滿社會撕裂、民主自由「倒退」等，尤其是年輕人，他們有些人受訪時都說對香港失去信心，想移民海外。

香港首次出現移民潮時，加拿大、美國、英國和澳洲等西方國家是港人移民的首選，台灣並未位列其中。而在這次的「移民潮」中，台灣一躍成為港人的熱門選擇。根據香港一家移民顧問公司於2015年提供的數字，2014年底申請移民台灣的個案大概比2013年底增加一倍，這確實可能受「占中」影響。

移民成本低、文化相近 磁吸港人來台

對於香港近幾年出現的移民問題，寰宇移民顧問有限公司資深顧問黃偉康接受《全球中央》訪問指出，「占中」之後確實移民台灣的港人變多，且近幾年人數一直保持穩定。

對於政治因素是否是促使港人移民台灣的主因，黃偉康認為，初期可以說「占中」這個政治因素是觸發移民的主因，但近幾年來，從他們接觸的客戶感受到，港人移民台灣的主因是成本較低，以及生活環境和醫療制度較好等。

就成本而言，港人移民美國或加拿大的門檻費用一般是港幣500萬元（約新台幣1,985萬），但台灣只要160萬元左右（約新台幣635萬）。再者，台灣較接近香港，又有相同文化，且台灣相對地方較大，生活環境好，醫療制度也比香港好，這也是吸引港人移民的主因。

黃偉康說，要說港人真的因為政治問題而選擇移民的話，大概只占公司處理移民個案的5%，因此他認為，個別媒體大篇幅報導港人因政治因素而移民，似乎「有點誇張」。

根據寰宇提供的數字，近三年來港人移民台灣的人數保持穩定，2016年確定移民台灣並取得護照的有1,086人，2017年是1,074人，去年是1,090人。這些港人主要選擇新北市、台中或高雄等遠離台北的地方，因為這些地方較便宜和有更好的空間。不過，寰宇也發現，約有一半港人在移民台灣後回流香港，當中又以夫妻兩人家庭為主，相信這與他們移民後不適應當地生活有關。

回顧近40年來，整體而言，香港的移民高峰期已過，每年移民人數目前處於歷史上的低點且保持穩定，不過其中移民台灣的人數在「占中」之後倍增。（完）

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