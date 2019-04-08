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加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20全球中央

【文、攝影／胡玉立 （中央社駐多倫多記者）】

再過10幾年，加拿大移民人口就要超過全國人口三分之一，因此各種移民福利可不只是政府想對移民表示「友善」而已，因為在加拿大，移民，就是廣大的普通老百姓，每項措施都是為了讓移民成為國家生力軍。

加拿大是個不折不扣的移民國家。調查統計顯示，93%的移民對加拿大有強烈的歸屬感。

加拿大聯邦政府去年10月31日正式宣布未來三年（2019-2021年）跨年度移民計畫，不但再次肯定了移民對加拿大經濟的貢獻，更強調加拿大要吸收「全世界最優秀和最聰明的人才」。

提高經濟類配額 各式移民計畫遍地開花

加拿大未來三年接收的移民配額，將逐年穩步增長，2019年33.08萬人，2020年34.1萬人，2021年35萬人，單是2021年新接收移民的人數就幾乎是加拿大目前總人口的1%。

加拿大聯邦移民部長胡珊（Ahmed Hussen）在宣布移民配額時，特別強調「經濟類移民」刺激加拿大經濟的重要性，表示2021年增加的大部分移民配額，會分配給高技能經濟類移民。

加拿大統計局預估，全國逾250個少數族裔人口總和，到2036年會占總人口34.4...
加拿大統計局預估，全國逾250個少數族裔人口總和，到2036年會占總人口34.4%。
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胡珊並表示，加拿大歡迎移民，移民將才能帶到全國各地成為當地不可或缺的一部分，既能刺激經濟增長，還可以因應加拿大人口老化的挑戰。

縱觀加拿大移民政策，近年不斷有新移民計畫推出，各省提名計畫也遍地開花，吸引不同類別的移民來加的計畫，超過80多種。

有適合高學歷與高技能的聯邦技術移民、適合經商人士的投資移民、適合特定職業需求的省提名移民，也有一邊創業一邊移民，讓全家提前享受加拿大福利的創業移民，還有近年來越來越受歡迎的留學移民。

今年2月23日，加拿大移民部更宣布了新「居家看護（保母）移民」試行計畫，居家看護獲得工作許可後，可以帶家人一起隨行到加拿大，在看護擁有兩年工作經驗後，可直接取得加拿大永久居留權，也難怪有人大讚「這就是老牌移民國家的好處」。

移民攸關國家發展 眾多措施協助融入社會

根據加拿大2017年10月公布的最新人口普查（2016年）結果，加拿大移民人口占全國總人口21.9%。人口普查數據更顯示，移民正在改變加拿大人口結構。統計局預估，來自超過250個不同少數族裔人口的總和，到2036年會占總人口34.4%。

加拿大移民人口逐年增加，再過10幾年就會超過全國總人口三分之一，各種移民政策措施的設計推動與執行，可絕不只是政府想對移民表示「友善」而已，因為在加拿大，移民，就是廣大的普通老百姓。每一項移民措施，都是為了讓移民融入社會、成為國家生力軍，每一項移民政策，都與國家未來發展息息相關。

自新移民踏進加拿大國門那一天起，聯邦和各省市地方政府就透過各種社會福利機構、圖

書館、學校、社區中心，向新移民雙手奉上眾多福祉。

從一對一安家服務、免費學習英語外加免費托兒、提供就業資訊外加磨練找工作技巧、協助有國際專業技能經驗者獲得特別培訓加強英語和職場技能等等，凡此種種，不怕新移民搶著用，只怕新移民資訊不足，不知善用。

而以上這些新移民福利，還不包括全體民眾一體適用的眾多好康，包括給兒童的牛奶金、低收入家庭按季度退稅、助學貨款等。

免費課程讓她獲益良多 加強英語又找到工作

台灣移民王怡文九年前以依親身分移民到多倫多，談起自己的加拿大經驗，她說自己受惠良多，也非常幸運。

王怡文一到多倫多，就聽說有各式免費英語課程可上，包括「加拿大新移民語言訓練課程」（LINC）、「英語為第二語言英語課程」（ESL）以及「加強英語培訓課程」（ELT）。

她選擇參加既可以加強英語、還能獲得建教合作（Co-op）機會的ELT課程 ，結果不但很快找到第一份工作，也在公司主管及同事的友善包容下，讓語言基礎仍待鞏固的她，很快吃下了定心丸。

第一份工作後來因公司經營不善，必須將員工資遣，王怡文得到充足資訊，到約克大學（YorkUniversity）參加了專門讓具有國外大學以上學歷專業人士參加的學分認證搭橋計畫（IEPs），不僅取得加拿大大學經驗、拿到結業證書、結識眾多好同學，更順利找到現在的工作。

王怡文說，她非常感激加拿大對新移民的照顧。儘管有時仍會聽到有人抱怨受到歧視，但她自己並沒有任何被歧視的感受，也一直認為加拿大是個很友善、很開放、歡迎新移民的國家。一路走來，她也曾經歷過沒工作收入、覺得孤單煎熬的日子，但她相信，「敞開心胸」很重要。

她說，「加拿大努力尊重新移民文化背景，我們身為外來移民，理當努力遵守加拿大法律制度、了解和尊重當地風俗民情，抱持友善、有禮貌的態度，好好融入這個強調多元與包容的國家」。（完）

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