一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

【文／黃名璽 （中央社編譯）】

從自己的婚姻到成為象徵天皇，明仁敢於擺脫傳統束縛，即位30年戮力從公，讓多數日本民眾給予正面評價與觀感；他愛好和平、體恤災民、勇於突破，為「象徵天皇」應有的面貌下了定義。

日皇明仁可說是相當特別的一位天皇，他的戀愛開風氣之先，他的婚姻迎娶庶民，他的即位大典在東京舉行，他重視和平與撫慰戰爭亡靈，也在每一次的天災選擇與災民站在一起。

從婚姻到成為象徵天皇 明仁一次次打破傳統

明仁出生於1933年，是昭和天皇與香淳皇后的長子，1952年被立為皇太子。

明仁喜歡打網球，也在網球場上結識未來的妻子正田美智子，這段戀情也被稱為「網球場之戀」。明仁與美智子的自由戀愛，有別過去的皇太子通常都迎娶皇族等統治階級出身的對象。兩人的婚事1958年獲皇室會議同意，翌年正式成婚，美智子成為日本第一位平民出身的皇后。 明仁（左）打破歷史慣例，與平民女子美智子（右）結婚。 分享 facebook

昭和天皇1989年病逝，即位後的明仁1990年選擇在東京皇居舉行即位大典，成了首次不在京都舉行儀式的天皇。

一生追求國家和平 致力修補戰爭傷痕

日本二次大戰後的憲法被稱為和平憲法，明訂象徵天皇制，作為國家與國民的總體象徵，天皇沒有太多實權，這讓明仁從即位後，經常思考如何扮演好天皇的象徵性角色。

身為依和平憲法即位的首位天皇，明仁小時候曾為避免受二戰戰火波及，疏散到日本鄉間。他之所以這麼重視和平，也許跟擁有類似的經驗有關。對明仁來說，和平是他終其一生追求的職志；撫慰戰爭亡靈及祈求和平，成了一體的兩面。

明仁曾說，身為日本人不能忘記的四個重要日子，分別是沖繩慰靈日、廣島原爆日、長崎原爆日及二戰結束日。

1975年是沖繩回歸日本的第三年，明仁以皇太子身分首度訪問沖繩，車隊所到之處不僅沿路被丟牛奶瓶，甚至被激進人士丟擲汽油彈。日本沖繩本島在二次大戰末期發生沖繩戰役，是日本唯一發生陸上戰役的地區，死傷慘重，不少沖繩民眾曾對皇室不諒解，這也讓明仁前後多次造訪沖繩。

明仁今年在即位30年紀念儀式上說，過去30年來，日本在全體國民期盼和平的強烈意志支撐下，可以在近代與現代擁有首度沒有戰爭的時代。在他即將卸下天皇身分前，和平還是他致詞的重點之一。

明仁重視和平的想法，還體現在與周邊國家的互動上。二戰結束60週年的2005年，明仁選擇到許多百姓喪生的塞班島慰靈；戰後70年的2015年，則前往當年帛琉激戰區的裴里琉島慰靈。

隨著日本與菲律賓邦交正常化進入60週年，明仁2016年前往二次大戰激戰區的菲律賓訪問，為雙方在戰時喪生的犧牲者慰靈。

特別是跟中國改善關係，他也為中日友好奠下基礎。

明仁與美智子應中國邀請，在1992年10月踏上中國土地正式訪問，是歷史上第一位訪問中國的日皇，象徵日中關係朝大幅改善方向前進。

去年5月，中國國務院總理李克強訪日並前往皇居會見明仁，是繼前總理溫家寶後，時隔八年再有中國總理會見日皇。明仁說，回想起1992年訪問中國時，受到中國人民熱情歡迎；李克強表示，明仁與皇后美智子訪問中國，對兩國關係是極為重要的事情，中國人民到現在都還記得。

從庶民角度出發 日皇伉儷與民同苦樂

作為象徵國民的天皇，明仁在位期間每當發生天災，總能見到他與美智子前往災區撫慰災民的畫面，這種與災民同在的舉止，也獲得多數日本民眾好評。

2011年東日本大地震（台灣稱311大地震），明仁在五天後錄製約六分鐘的影像鼓勵災民，並慰勞不眠不休投入救災的人員。

這場震撼日本及全球的大地震，明仁連續七週前往福島縣、宮城縣及岩手縣等重災區，也前往位於千葉縣和茨城縣的避難所探視。他站在一般民眾的立場，盡力做到「與國民同苦樂，為國民盡心力」。

明仁與美智子去年6月前往福島縣，最後一次以天皇及皇后身分出席全國植樹節活動，這是兩人在東日本大地震後第六次造訪福島縣。

明仁將於今年4月30日退位，作為即位30年的紀念，明仁與美智子2月前往宮城縣出席一場攝影展，這些作品都以明仁與美智子過去探視災區時被拍下的照片為主。

明仁從自己的婚姻到成為象徵天皇，一路上敢於擺脫傳統束縛，並開創一條自己每天在思考的道路；他即位30年戮力從公，讓多數日本民眾給予正面評價與觀感；他愛好和平、體恤災民、勇於突破，為「象徵天皇」應有的面貌下了定義。（完）

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