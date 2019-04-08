時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

日皇明仁（圖）將於4月30日退位，皇太子德仁5月1日即位為新日皇，上一次日皇生前退位是1817年光格天皇讓位。圖／路透社 分享 facebook

【文／楊明珠 （中央社駐東京記者）】

日皇明仁4月30日退位後，稱謂改成「上皇」，公務活動由兒子與媳婦，也就是新日皇德仁及皇后雅子接棒，開啟新年號的新時代。德仁現年59歲，將是歷代日皇當中第二高齡即位者。

日皇明仁將於4月30日退位，皇太子德仁5月1日即位為新日皇，上一次日皇生前退位是1817年光格天皇讓位。一般認為，德仁即位日皇後，仍會繼承父親所追求的身為「象徵天皇」與民同甘共苦的作法，但也期待他能在新時代有新作為。

日本皇室被認為是世界上最古老的皇室，第一代天皇於西元前660年2月11日即位。目前日本皇室有18人，最高齡的是95歲的三笠宮妃百合子，最年少的是二皇子秋篠宮家的長男悠仁，現年12歲。

日皇明仁4月30日退位後，稱謂改成「上皇」，皇后美智子改稱「上皇后」，暫時移居位於東京都港區的高輪皇族寓所，公務活動由兒子與媳婦，也就是新日皇德仁及皇后雅子接棒，開啟新年號的新時代。德仁現年59歲，是歷代日皇當中第二高齡即位者。

「象徵天皇」意義抽象 明仁盼新日皇與民同在

日本國憲法1946年11月3日公布，隔年5月3日實施，憲法第一條明文規定，天皇是日本國的象徵，是日本國民整體的象徵，其地位以主權所在的全體日本國民的意志為依據。亦即天皇不具有干涉國政的權力。

1945年第二次世界大戰日本投降，日本皇室面臨危機。遠東國際軍事審判（東京大審判）之際，聯合國當中有人開始討論昭和天皇裕仁是否應被起訴，日本的皇族、政治人物也有些人公然指出裕仁應退位。裕仁與聯軍統帥麥克阿瑟會面11次，最後逃過一劫，未被起訴。戰後，日本人民忙著重建，裕仁到全國各地視察，廣受人民支持。

二戰結束時，現在的日皇明仁是學習院初等科的六年級學生，他因戰爭疏散到外地，從櫪木縣日光回到東京時，看到皇居慘遭戰火摧毀。

裕仁1989年1月7日去世，結束為期64年昭和時代。明仁即位為日皇，開啟平成時代。1990年11月12日，明仁接受即位禮正殿之儀（登基大典）時，身穿傳統服飾，在時任首相海部俊樹面前發誓，會繼承父親裕仁在位60多年與民同甘共苦的那份心意，也會時常祈禱人民幸福，遵守憲法，扮演好日本國及日本國民整體的象徵一職。

裕仁是唯一一位當過實質天皇與「象徵天皇」的人，明仁即位日皇後，與皇后美智子持續摸索身為「象徵天皇」該做的事。原本皇室人員到海外訪問大多是受邀的型態，但明仁與美智子比較主動規劃，譬如出席戰亡者慰靈儀式、到災區慰問災民。

明仁今年2月24日出席在位30年的典禮致詞表示，自即位為天皇以來，每天為了國家的安寧與人民的幸福，常在思考身為象徵天皇該怎麼做才好。他期待接班人能把象徵天皇該有的作為添補得更好。

德仁攜手雅子撐起皇室 關注水議題與親善交流

今年2月23日德仁過59歲生日，在這之前被媒體問到將即位新日皇的心境及展望。他表示，之前就一直認為應多與人民站在一起，多造訪各地，聆聽更多人的意見，以思考皇室應該做什麼事。此外，他認為國際親善與交流，也是皇室重要的公務之一。

德仁說，自從2016年8月8日父親明仁正式宣布想退位後，他就開始思考將來自己所該負起的重責。他將持續努力，參考過去日皇所為，與民同在，與民共悲喜，扮演好身為象徵天皇該盡的職務。

德仁被問到雅子的身體狀況時說，這一年來，雅子也注意身體狀況，盡可能執行公務，「一生懸命」持續努力。雅子的身體狀況還有些起伏，希望她不要心急。

德仁表示，今後立場將改變（夫妻倆是日皇與皇后），公務將變多，但不是一朝一夕能全部做得來的，希望大家都能持續給予溫馨關懷，他也會盡量支持雅子。

德仁長年關心水議題，經常思考防災與減災的重要性，他認為這攸關人民生活的穩定與發展。德仁夫妻去年在東宮聽取專家講課多達13次，許多議題都與現代社會有關。

德仁英語流利超親民 與多國王室領袖有交往

日本《產經新聞》曾報導，2017年4月德仁與馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）、同年6月與丹麥的男子用手機大玩自拍，讓許多人感到驚訝，認為德仁很親民。

2011年6月24日他在德國柏林郊外的一家餐廳與日本大使館人員共進午餐時，主動向一旁慶祝新人結婚的客人打招呼說「我們一起拍照吧」，讓當時日本駐德大使神余隆博印象深刻，稱讚德仁很親民。

曾留學英國牛津大學的德仁英文能力好，2011年6月，他訪問德國時，正值311東日本大地震發生約三個月後，德國總理梅克爾（Angela Merkel）問他是否能用英文交談，結果兩人聊了45分鐘，內容包括感謝德國對311震災的支援、災後重建的情況、再生能源等。

去年9月，德仁訪問法國，在凡爾賽宮面對首度見面來迎接他的法國總統馬克宏（EmmanuelMacron），他也用英文致意，兩人交談的模樣，讓不知道的人以為是多年好友似的。

知情人士透露，德仁平時就閱讀英文報章雜誌，他定期訂閱英國雜誌《經濟學人》，除了英文、法文，他2006年訪問墨西哥之前，還學習西班牙文。

德仁與多國王室人員、領袖有所交往。包括2008年10月英國查爾斯王子到日本出席英日建交150週年的活動、2014年10月荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）身為國賓訪日、2016年10月比利時國王菲力普（KingPhilippe）身為國賓訪日、2017年10月丹麥王儲佛瑞德里克（Prince Frederik）在丹麥與日本建交150週年訪日等。

新日皇德仁5月登基 首位接見國賓將是川普

日本掌管皇室事務的宮內廳長官山本信一郎1月31日在例行記者會上公布日皇明仁退位後，皇室成員的公務分擔，原本明仁與美智子所執行的公務改由新日皇德仁與雅子執行；皇太子與皇太子妃的公務，改由秋篠宮（5月1日頭銜是皇嗣）夫婦接棒執行。

明仁與美智子每年出席的包括全國體育大會、全國植樹節、全國豐饒之海大會，以及下鄉、在東京的活動共13項，其中12項由德仁和雅子接棒執行，例外的是「國際生物獎頒獎典禮」，因秋篠宮長年鑽研鳥類，因此明仁屬意由秋篠宮出席這項典禮。

誰將是即位為新日皇的德仁要接見的國賓呢？曾有一段時間有人說是美國總統川普，有人說是中國國家主席習近平。2月20日，日本首相安倍晉三與川普進行電話會談時告訴川普，德仁將於5月1日即位為新日皇，日本政府期盼川普早日訪日。對此，川普有正面回應，計畫5月26、27日訪日，川普可望成為新日皇第一位接見的國賓。（完）

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