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法國黃背心運動難解 成民粹勢力滋長沃土

2019-03-08 16:30全球中央

【文／曾依璇 （中央社駐巴黎記者）】

一個人的憤怒無濟於事，數十萬人同時憤怒就足以形成與政府談判的籌碼。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）執政不滿兩年，就面臨「黃背心」運動這個棘手的改革障礙。

政壇金童不接地氣 菁英領導難取信於民

「黃背心」運動起於群眾反對政府調漲燃油稅，2018年11月中旬，群眾開始自發上街抗議，少數人當街焚燒汽車及垃圾桶、砸毀商家及銀行櫥窗，情勢失控，一度於12月初演變成法國數十年來最嚴重的街頭暴力。

社會動蕩及每個週末不間斷的抗議行動，造成零售業及觀光餐飲業可觀損失，向來堅持改革的馬克宏也罕見讓步，宣布取消調漲燃油稅。

法國「黃背心」與多數民意希望恢復課徵象徵公平的富人稅，但政府無此打算，僵局難解。...
法國「黃背心」與多數民意希望恢復課徵象徵公平的富人稅，但政府無此打算，僵局難解。圖為第八波街頭行動，抗議者在奧塞美術館旁與警力對峙。
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然而，上街抗議的人雖逐漸減少，怒火卻未平息，訴求也從表象的燃油稅，轉為更深層的癥結，例如社會階層差距、賦稅不公及購買力長期不振等問題。

馬克宏打著改革旗號當選總統，就任以來也一步步推行，連反對者都坦言他算是沒有違背自己的競選承諾。

這些改革中，有些措施看似微不足道，卻與人民荷包直接相關，最能激起反應。燃油稅就是一例，其他還有調高退休族群的綜合社會安全稅、無中隔島的雙向道限制時速80公里、取消富人稅等。

這些措施各有理由，但在「黃背心」眼中，處處充滿不公。例如限速本意是為減少交通意外，卻被解讀為想趁機開罰單撈錢；開徵燃油稅是為鼓勵民眾多利用大眾運輸、並為對抗氣候變遷增加財源，也被批評是拿市井小民荷包下手。

馬克宏執意取消富人稅，原也是為了阻止富人為避稅而遷居他處，想藉此鼓勵他們把資產留在法國，但對抗議者來說，政府就是替資產階級減稅、向普羅大眾加稅，對比之下，怒火更熾。富人稅在「黃背心」運動中成了賦稅不公的象徵，也是政府與抗議群眾之間溝通的最大障礙之一。

稅制涉及的不僅是國庫收入，還包含人民對政府的信賴。人民放到口袋裡的錢，政府以徵稅之名要他們再掏出來，已不容易，但為了國家發展及公眾福祉的大義，絕大多數人還是願意盡納稅義務。

而當人民對稅制深深反感且不信任，繳稅繳得愈來愈不甘願，無異於動搖國本，政府難再取信於人民，這也是為什麼「黃背心」的訴求最後轉為爭取由公民發起公民投票的權利：他們想要更直接的民主，由人民，而非政府拍板。

黃背心蔓延歐陸各國 民粹主義敲響警鐘

類似民怨不只法國獨有，「黃背心」怒氣逐漸擴散到其他國家。與法國最接近的比利時，響應「黃背心」也最迅速，自去年11月中旬，幾乎與法國同步，比利時法語區就有人封鎖燃油存放庫，導致有些加油站無油可加。

比利時「黃背心」的訴求與法國人相去不遠，他們抗議柴油在一年內漲了15%，也不滿賦稅沉重、人民購買力不足，要總理米歇爾（Charles Michel）辭職；到了11月底，首都布魯塞爾也出現「黃背心」，有人向警方投擲雜物、焚燒警車，警方最後動用水柱驅散。

12月初，荷蘭海牙有上百人穿著黃背心抗議購買力持續下降，也有人在馬斯垂克（Maastricht）封鎖公路。

德國極右派的「歐洲愛國者抵制西方伊斯蘭化」（PEGIDA）等三個組織聯合於12月初在柏林發起黃背心集會，有上千人參加；慕尼黑也有類似行動。

德國黃背心的訴求已與法國有別，他們抗議的是當時德國剛同意的聯合國《全球移民契約》。但德國黃背心認為，說到底，他們的訴求與法國本是同根生，都是要政府把更多權利還給人民。在塞爾維亞，黃背心的身分比較特殊，國會議員歐布拉多維契（Bosko Obradovic）在議場內穿著黃背心，痛陳燃油價格太高；台灣也有人穿黃背心上街要求稅制改革。

這些國家都有人穿上黃背心，訴求不全相同，共同點之一是不滿政治菁英享有特權，卻無力提升百姓購買力。

巴黎街頭抗議者的論點，不約而同且反覆凸顯他們的相對剝奪感，從他們手裡舉的牌子、背心後面的手寫標語，就可看出種種對立，「官員吃好住好，用的都是我們的錢」、「公民要從政府手上獲得更多權力」、「富人總統與被削弱的退休族」。

這場運動，與其說是人民對抗政府，更像是底層法國與「高高在上的法國」、或平民與菁英的對立，而對菁英階層的懷疑及憤恨，剛好形成民粹主義的培養皿。

自2008年經濟危機以來，歐洲多國並未真正恢復景氣，法國近年的經濟成長率只在1%~2%之間游移，群眾已習慣把荷包看得更緊；大批難民及非法移民進入歐洲後，加劇政府財政負擔，更加深人們對資源分配的恐慌，這些因素在在為民粹主義提供養料。這或許是法國「黃背心」運動逐漸走向荒腔走板的一部分原因。

「黃背心」抗議數週後，開始有人在集會時高唱有反猶意涵的《La Quenelle》一曲，歌詞出自脫口秀諧星狄爾多尼（Dieudonne），他曾因反猶言行多次引起爭議並被判刑；還有「黃背心」在地鐵月台上做出反猶手勢。

另一項在這股運動中可觀察到的威脅民主隱憂，是「黃背心」對媒體的敵意，有些人寧可相信社群網站的消息，也不信任媒體。

在好幾個週末的抗議行動中，法國各地都有記者被毆打、攝影器材被砸及採訪受干擾的消息，到後來，記者竟要在採訪活動中戴起頭盔自保，還有媒體替記者聘僱隨身保鑣，卻連保鑣也在混亂中受傷。

抗議者抨擊媒體報導偏頗，只露出對政府有利的消息。類似指責向來不少，但以往群眾頂多嘲諷或怒罵記者，極少直接對工作中的記者採取暴力或包圍。全國記者工會（SNJ）表示，確實存在一種壞風向，威脅到新聞自由。

黃背心重挫威信 馬克宏國際雄心展翅難

「黃背心」運動對歐洲的長期影響，或可從歐洲議會議員選舉看出端倪。

馬克宏在2017年總統大選中，與極右派領袖瑪琳‧雷朋（Marine Le Pen）對決，在美國總統川普（Donald Trump）掌權及歐洲民粹主義正興之時，這場對決多多少少被視為一次占卜，看世界將走向全球化或者分裂，政治將傾向菁英或者民粹。

馬克宏最終勝出，有些人期待他成為歐洲民粹浪潮的解藥。但隨著「黃背心」運動發展，民怨讓極右派士氣大振，針對今年5月將舉行的歐洲議會議員選舉所做的數項民調顯示，極右派的支持率正超越馬克宏創設的「共和前進」（LREM），由此來看，馬克宏引起的民怨，反而助長了民粹主義。

馬克宏若失民心、輸掉5月的選戰，在歐洲版圖上，意味法國發言立場弱化，對民粹主義和極右勢力來說有利無弊，義大利極右派的內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）就說，「馬克宏對我來說已經不是問題了，他現在是法國人的問題」。（完）

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