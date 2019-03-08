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英國蔬食尚當道 選擇豐富的素食天堂

2019-03-08 16:30全球中央

【文、攝影／戴雅真（中央社駐倫敦記者）】

英國的素食主義興盛，吃素的人上餐廳幾乎不需要擔心，因為幾乎每家餐廳都會標示素食餐點，也有豐富的素食菜色可供選擇，簡直可說是素食者的天堂。

1月吃素潮敲邊鼓 八人就有一名素食者

首先要了解，素食分為純素主義（vegan）以及素食主義（vegetarian）。純素主義一如字面意義，就是完全不碰葷食；素食主義依據個人選擇，有些會攝取奶製品或蛋製品。這兩種飲食模式近年來在英國都極為風行。

還有一些人選擇根據環境、心情而吃素，被稱為彈性素食主義（flexitarianism），人數也是逐年上升。

素食在英國究竟有多普遍？凱度消費者指數（Kantar Worldpanel）去年針對3萬個英國家庭統計發現，有超過四分之一的家庭，晚餐桌上擺的是奉行純素或素食主義的餐點。在三個月期間，29%的家庭晚餐桌上沒有任何的魚或肉。

目前英國大約每八人就有一人是素食或純素主義者，另有21%的人是彈性素食主義者。素食風潮的興起，又受到近年來流行的「1月吃素」（Veganuary, Vegan和January的合體字）影響。

經歷12月分大啖肉食的耶誕節大餐，加上1月是一年的開端，容易立下決心，因此有組織鼓勵人嘗試在1月開始吃素。民眾在1月嘗試改變飲食習慣，若出現好結果，可能一整年的飲食習慣都因此改變，甚至長久下來完全改變。

連鎖咖啡廳Preta Manger在倫敦的素食分店。
連鎖咖啡廳Preta Manger在倫敦的素食分店。
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「1月吃素」組織2017年曾在英國鋪天蓋地廣告。組織官網指出，嘗試吃素一個月的人，有超過75%表示健康情況好轉。他們睡得更好，體重平均下降約三公斤。根據統計，在1月分，菠菜、茄子等蔬菜的銷售量上升，連鎖比薩店必勝客（Pizza Hut）也特別在1月推出多款素食比薩，爭取素食商機。

素食商機勃發 餐點多元推陳出新

許多餐廳看到素食商機，特別推出素食餐點，而素食餐點的方便取得，也讓更多人加入吃素行列。

連鎖咖啡廳Preta Manger在2016年以實驗性質，在倫敦開了第一家純素快閃店。原本的紅色招牌改為綠色，紅色的內部裝潢也改為綠色。由於顧客反應良好，快閃店變成長久店面，更逐年在英國各地增加分店。

瞄準素食消費群，連鎖烘焙坊Greggs也在今年1月推出了素食香腸卷。Greggs的傳統香腸卷每星期可以賣出150萬份，他們表示，最新產品就是這款招牌產品的素食對照版。

有趣的是，這項新產品是2萬人請願的結果。善待動物組織PETA去年號召民眾連署請願，希望Greggs推出素食香腸卷，獲得2萬人響應。

民眾的飲食改變，連鎖超市最有感。連鎖超市Wait rose表示，約有三分之一消費者特意減少肉類的攝取，改為少吃肉甚至完全不吃肉。

精品超市業者Marks &Spencer在今年新推出「植物廚房」（Plant Kitchen）系列，提供超過60款素食餐點，產品包括素食比薩、花椰菜雞米花、素咖哩、素香腸等，選擇豐富，搶攻素食市場。

不僅關乎動物福利 素食能救命還能救地球

無論是為了自身健康還是動物福利而選擇吃素，素食主義確實愈來愈風行。素食可以救命，一半原因是減少了紅肉的攝取，一半則是因為多吃蔬果，降低了卡路里攝取，避免肥胖。

牛津大學馬丁學院（Oxford Martin School）在2016年的一份研究指出，如果全球的人都依據膳食指南的建議攝取食物，到了2050年，每年可以拯救510萬人的性命；若是全部的人都改為素食主義，可以避免730萬人早逝；吃純素的效果最佳，可以挽救810萬人的性命。

研究還發現，素食甚至可以拯救地球。如果全球人類都成為嚴格的素食者，到了2050年，畜牧業等食物生產相關過程所製造的溫室氣體將可減少70%。（完）

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《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。

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