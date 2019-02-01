愛情不只是親吻 巴西6月情人節絕無僅有

圖為巴西嘉年華。 美聯社(聯合報資料照) 分享 facebook 【文／唐雅陵 （中央社駐聖保羅記者）】

巴西是世界上唯一在6月12日慶祝情人節的國家。無論在西方還是東方，大部分的國家都在2月14日「瓦倫廷日」（Valentine’s Day）這天慶祝愛情，只有少數幾個國家在其他日子慶祝情人節。

巴西月老撮合好姻緣 吃塊特製蛋糕招桃花

那麼，為什麼巴西會選定6月12日為情人節？

有人說，「瓦倫廷日」之所以沒能在巴西流行起來，是因為嘉年華會通常在2、3月舉行，而狂歡節的喜慶熱鬧與情人節的浪漫氣氛完全搭不上邊。也有人說，6月的南半球氣候較冷，適合情人們擠在一起取暖，喝杯紅酒，增添羅曼蒂克的情調。

儘管 6月1 2日剛好是天主教聖安東尼日（Dia de Santo Antônio）前夕，而聖安東尼有「月老」之稱，多數信奉天主教的巴西人相信祂有撮合姻緣的神力，所以希望求好姻緣的人都會在這天前往聖安東尼教堂禱告；而吃一塊教友們特別製作的「聖安東尼蛋糕」，據說更可帶來桃花運。

不過，巴西會選定6月12日作為情人節，還是與商業有關。

1948年，已故巴西廣告大師多利亞（João Dória，聖保羅新當選州長小多利亞的父親）在替連鎖百貨商店執行促銷計畫時發現，5月母親節過後到8月父親節中間有一段很大的「商業空窗期」，於是與聖保羅商業總會合作，將6月12日訂為情人節，並創出經典廣告詞：「愛情不只是親吻。」目的與其他國家的情人節一樣，鼓勵情人之間交換禮物，表達愛意。

除了交換禮物和燭光晚餐等傳統形式，熱情開放的巴西人更喜歡前往汽車旅館享受兩人世界；而汽車旅館業當然也不會放過此商機，推出特別的浪漫包裹，並受理刷卡分期付款。

汽旅業搶搭浪漫商機 打造專屬瓊特斯愛情週

巴西汽車旅館協會主席黎貝里亞（Eusébio Ribeirinha）指出，近年來，汽車旅館業不斷展現創新能力，尋求新意和新趨勢，尤其是在質量、設施與設備的現代化方面，並在全國各地的汽車旅館套房中使用最先進的技術。

根據協會數據，巴西約有5,000家汽車旅館，情人節是該行業一年中最重要的節日。四年前，巴西汽車旅館協會更推出「瓊特斯愛情週」（Jontex Love Week），鼓勵消費者不只在6月12日這一天慶祝情人節，而是利用一整週享受兩人世界，讓感情升溫。

2017年，巴西汽車旅館業的營業額達巴西幣38億元（約新台幣315億元），2018年成長率預估為5%至10%。黎貝里亞表示，汽車旅館市場一直在求新求變和投資改善，不斷吸引新顧客，所以儘管國家經濟和政治形勢不利，仍趨於活躍。

巴西汽車旅館業共約23萬名直接雇員，平均每家旅館有50名雇員，其中80%是女性；另外還有提供外包服務或受僱於供應商公司的間接雇員逾30萬人。

為配合現代都市人的生活需求，聖保羅汽車旅館業也引入「都市SPA」概念，不只在情人節這一天才特別營造浪漫氣氛，平時亦提供整套讓都市情侶全身心達到舒展、放鬆，且經濟又實惠的休閒娛樂選擇，讓情人們在寧靜、舒適且獨立的空間享受由名師料理的24小時浪漫餐點服務，搭配高級餐酒，通過個性化的點播系統觀看一部經典電影，然後在溫水游泳池、水力按摩熱水浴缸和桑拿浴室放鬆身心。

誠然，愛需要每天、每時、每刻經營，對天生浪漫、熱情的巴西人而言，每一天都可以是情人節，但如何讓對方感受到被愛，還需要用行動來表達；不一定要花很多錢買禮物，有時只要一個真誠的擁抱，一句貼心的話語，在餐巾紙上寫Eu Te Amo（我愛你），甚至蜻蜓點水式的輕吻，都是傳達愛意的方式。（完）

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