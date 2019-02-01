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一生難忘的浪漫求婚 在倫敦眼見證愛情

2019-02-01 16:34全球中央

跨年夜的倫敦眼。（中央社戴雅真）
跨年夜的倫敦眼。（中央社戴雅真）
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【文／戴雅真 （中央社駐倫敦記者）】

近年來，不只情人節有利可圖，打造令人難忘的求婚也愈來愈受重視，重要性甚至不亞於婚禮，因此創造出許多求婚商機。

英國新人求婚預算高 豪奢排場令人咋舌

根據求婚策劃公司The Proposers，英國新人平均願意花2,500英鎊（約新台幣10萬元）策劃一場驚喜求婚。小型策劃可能1,000英鎊起跳，但也有人大手筆砸下80萬英鎊。

公司創辦人艾蒙迪歐（Daisy Amodio）幫哥哥策劃求婚之後，於2011年創辦The Proposers，迄今已策劃1,200起求婚，也因最近打造的一場浪漫求婚場面被上傳社群網站而聲名大噪。

她的客戶向女友單膝下跪求婚，竟同時拿出六只戒指供女友選擇，浪漫又豪奢的畫面在網路瘋傳。不過，對於艾蒙迪歐而言，豪奢的求婚場面她見慣了，她去年就接了一起80萬英鎊的大單子。

她表示，當時男方包下一架私人客機，把40名親友載到巴黎迪士尼，讓正在迪士尼樂園遊玩的女友嚇一跳，還將兩人的臉孔投影在迪士尼城堡上，接著施放煙火，但這還不是真正的求婚地點。男方決定整一下女方，他們接著飛到紐約，在時報廣場，由工作人員假扮成員警，告訴女方入境許可有問題，當她要被押上警車時，廣場周邊所有大螢幕突然同時放映她的照片，男方大喊「週年紀念日快樂」。

接著兩人前往加拿大，公司租下可以一覽尼加拉大瀑布景緻的會場，當女方走進房間時，就看到由玫瑰和蠟燭排出的「妳願意嫁給我嗎」字樣，橫跨三國的求婚策劃堪稱經典。

艾蒙迪歐表示，這場求婚聽起來雖然非常浮誇，但幾乎每天都有客戶要求在迪士尼樂園求婚，更有人要求在兩個小時內求婚，她時常得回絕一個又一個荒謬的要求，像是有人要求受過訓練的松鼠遞上求婚戒指，但預算只有1,000英鎊，根本不可能辦到。

即使排除這些光怪陸離的客戶，求婚商機仍舊龐大。她表示，光在倫敦，一個月就能接到10至25筆訂單，而最常見的求婚地點包括碎片大廈（The Shard）、倫敦塔橋（Tower Bridge）以及知名的倫敦眼（London Eye）摩天輪。

以倫敦天際線為背景 打造終身難忘的求婚

倫敦眼摩天輪坐落泰晤士河南岸，2000年開幕以來，每年吸引超過375萬名遊客，是英國最著名觀光景點之一。

倫敦眼高135公尺，直徑120公尺，曾是全世界最高的摩天輪，上頭有32個膠囊形狀的包廂，每個最多可搭乘28人，繞行一圈約30分鐘。

由於倫敦眼地理位置絕佳，建造在泰晤士河畔，附近就是大笨鐘，另一端還可以看到倫敦塔橋，氣氛浪漫，加上摩天輪包廂的隱密性，因此成為許多情侶約定終身的求婚地點。2013年，倫敦眼慶祝5,000對新人求婚成功的里程碑，截至當年，有512場婚禮與22場同性伴侶儀式在倫敦眼上舉辦。

不讓求婚策劃公司專美於前，倫敦眼也推出各式私人包廂服務，其中「求婚包廂」打出的口號就是「以倫敦天際線為背景，打造終身難忘的求婚」。

整套求婚計畫售價450英鎊，除了有兩人專屬的摩天輪包廂、香檳、松露巧克力之外，還有一名專屬攝影師替新人留下最珍貴的紀念。許多新人反應，在倫敦高空的求婚，令人驚喜又難忘。

除了求婚包廂之外，倫敦眼也有「香檳體驗」，情人可在倫敦夜景下啜飲香檳，也可花費470英鎊包下專屬兩人的「邱比特包廂」。

婚禮包廂更是不成問題，不僅可在包廂內舉行儀式，還有鮮花布置，只要2,890英鎊，若是購買3,710英鎊的升級服務，更可在結婚一週年時重回倫敦眼，在「邱比特包廂」慶祝週年紀念日。

倫敦眼推出的服務之多，可說是絞盡腦汁，要把占據的泰晤士河畔地利發揮到極致，而有著這一片河光美景，可以想見倫敦眼未來仍將靠著戀愛商機賺進滾滾白銀。（完）

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全球中央

《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。

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