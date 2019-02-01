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巴黎蒙馬特愛牆 用250種語言說愛你

2019-02-01 16:35全球中央

巴黎蒙馬特愛牆。（中央社曾依璇）
巴黎蒙馬特愛牆。（中央社曾依璇）
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【文／羅苑韶 （中央社編譯）】

情人節源自天主教，一位名為瓦倫廷的神父為捍衛愛和婚姻而死，而後成聖人。1496年，聖瓦倫廷（Saint Valentin）正式成為情人的主保聖人，主保日2月14日。起初，節日的主要對象是還在尋找伴侶的單身男女，依不同地區發展出不同習俗，比如有些地方是玩躲迷藏，村裡的單身少女找地方躲起來，由單身男子把她們找出來後，兩人那一天就可以一起相處到晚上，或繼續發展到步入禮堂。

在浪漫之都讚頌愛 官方推情人節主題景點

在法國，2月14日聖瓦倫廷（情人節），一般情人多是寫張卡片、送花和巧克力。巴黎的甜點店這時妝點得可愛迷人，軟化人心的彩色馬卡龍也不斷地對挑選禮物的情人送出飛吻。當然，在一片商業氣氛中，送禮物、約吃情人餐也變得普遍。

除了送鮮花、巧克力等典型的禮物，每年到這個日子，該怎麼送禮，該出怎樣的新點子一起過節不免成了考驗。

巴黎自從和浪漫劃上等號，連官方觀光局也把介紹情人節景點當成宣傳主題，招徠有意到巴黎過節的各國情人。巴黎限定的情人節活動，如羅丹美術館的LOVE之夜，自2017年起連兩年舉辦，讓情人沉浸在羅丹富感官的人體雕塑之間。

參觀動線以雕塑家羅丹與女弟子卡蜜爾間傳頌後世的一段情為故事主軸，戴上美術館的語音導覽，兩人的書信往來化作聲音在你耳中呢喃，情人還可一同親近羅丹的代表作之一《吻》。大理石雕像《吻》的人物原型來自但丁《地獄》長詩，創作年代約在1882年，雕塑造型是坐著親吻的一男一女，女子俯身向前、一隻手臂環繞男子頭頸，兩人纏綿的永恆一吻，給情人節做了最好註腳。

位在巴黎10區的巧克力博物館Choco Story，讓傳統的情人節禮物巧克力做出個人化表現。平日常態展介紹巧克力歷史發展，這座私人展覽館可預約工作坊活動，讓民眾製作自己喜歡的造型巧克力、棒棒糖。

另外，要全觀感受巴黎，登上凱旋門或艾菲爾鐵塔還不夠的話，那就搭上直升機繞一圈巴黎，除了飽覽巴黎歷史景點，還能順道看凡爾賽宮周圍花園，這樣對情人夠有說服力吧，甚至有《格雷的五十道陰影》的味道。這部由情色羅曼史小說改編的電影，有個約會場景就是搭乘直升機。

愛，不總是容易說出口。巴黎蒙馬特捷運站阿貝斯（Abbesses）出口一個小公園裡有面牆，由巴隆（Frédéric Baron）和琪托（Claire Kito）兩位藝術家共同發想，在40平方公尺的牆面貼上612片磁磚，以250種語言寫了311次「我愛你」，就是幫不知如何開口的情人代言。全年免費參觀的愛牆，曾出現在電影《艾蜜莉的異想世界》裡，符合眾人對巴黎的想像，路邊有人彈奏手風琴，處處有藝術味，經常可見情人流連，在牆前接吻留念。

不想被閃？抗拒過節？ 情人節可以這樣過

情人節不全然是兩人卿卿我我的節日，法國女人認為沒有情人的時候，看到周圍一片節日宣傳特別礙眼，為轉換心情，開始興起揪好友一起過情人節。不僅無負擔，且兩人用餐或旅行有折扣的話，何樂而不為？

另也總有鐵齒的情人不喜歡過節，或以太商業化為由抗拒情人節。專家提出教戰守則─不必正面拂逆，直接順應他的邏輯說：「親愛的，好吧，那讓我們挑2月15日或16日慶祝，如何？只有我們這麼做，很有創意呢。」

雖說全年都能表達愛意，無須刻意挑選一天。但有多少人一年到頭，不時送花給伴侶呢？情人節作為提醒，給身邊情人多點關注、多表達愛意，實在不應該有藉口繞過不理會。（完）

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《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。

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