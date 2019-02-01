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AI合體物聯網 百家爭鳴的新零售革命

2019-02-01 16:35全球中央

統一超商第二家無人商店（X-STORE）去年開幕，店內自助結帳系統可自動掃描辨別...
統一超商第二家無人商店（X-STORE）去年開幕，店內自助結帳系統可自動掃描辨別商品。
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【文／韋　樞　(中央社記者)】

「無人商店」相關報導近期常躍上媒體版面，消費者進入無人商店「拿了就走」，自動結帳、自動從帳戶扣款，完全不用排隊，這種最先進的消費模式背後牽涉極龐大複雜的人工智慧演算和設備，而無人商店僅是無人經濟當中一個適用的場域而已。

無人機送貨、無人車、無人銀行、無人酒店、無人倉儲，乃至無人工廠、無人商店等都是無人經濟的應用平台，只是無人商店最貼近人們的生活。

技術導向布局 搭配消費習慣搶商機

工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心產業分析師陳右怡表示，無人經濟的重點不是「無人化」，而是用技術導向布局。

她指出，無人經濟有三個必備的技術層次：第一層是AIoT，即大量運用人工智慧結合物聯網硬體，掌握顧客使用行為與狀態；其次是人工智慧搭配大數據，掌握顧客即時需求；第三則是人工智慧加上雲端，企業能提供高彈性且快速客製化雲端解決方案，提供無所不在的服務。無人經濟可說是以人工智慧應用平台串聯物聯網、數據分析和雲端解決方案。

陳右怡指出，要發展無人經濟，首先要選擇應用場域是在商店或其他地方，再來是這些場域中要有可運用人工智慧演算法的無人載具或服務型機器人等硬體設備。

她以無人商店為例，店內必須包含三種技術，包括人工智慧視覺（光學膜組）、顯示技術（互動看板、電子標籤）以及服務型機器人（例如日本的結帳機器人、中國的智慧貨架、台灣全家便利商店會倒咖啡的機器人、亞尼克自動販賣機）。

因應這些必備的技術所產生的硬體設備，如智慧結帳機、電子顯示看板、智慧貨架等，都是在場域內會存在的設備。另外還要有一些解決方案，包括身分辨識（臉部、指紋、虹膜）、金流服務（支付應用）以及室內導航、環境分析（溫度、濕度、空氣品質等）、語音助理分析等。

陳右怡強調，台灣便利商店密集度全球第二，每2,200 人就有一家便利店，僅次於南韓每1,452 人有一家店，便利超商對台灣民眾生活非常重要。台灣超商業者對於無人商店的布建各有各的想法，甚至還因為不同縣市的民眾消費習慣產生不同需求，而有相異的無人商店布建，如此才能因應消費者快速變化的口味，例如，7-ELEVEn 結合健身中心、麵包店做展店風格變化，就是希望使用者有新鮮感，能一再地來店。

無人商店技術多樣化 前景看俏

她分析，以技術上看，市場上常見的無人商店技術大致分成三大類，包括人工智慧類、物聯網類，以及綜合人工智慧和物聯網的混合類。人工智慧類是利用視覺感測、人臉或生物識別、生物支付、深度學習等人工智慧技術擔任機器的眼睛及大腦來驗證消費者身分並且自動結帳、自動從消費者帳戶扣款的智慧解決方案。

物聯網類則以無線射頻識別（RFID）的標籤、感應器、傳感器、掃碼槍等技術，消費者選完貨品後在商品識別區上自助感應結帳，並完成收款。日本非常普及的LAWSON 超商系統的無人商店使用這類科技。

綜合人工智慧和物聯網類的技術則主要是以結合能辨識人與物品的智能辨識系統，不需太過複雜計算與裝置數量龐大的感測器，便能簡單串聯人、物品與消費流程，完成購物管理，以7-ELEVEn 的X-STORE 為主要使用者。

陳右怡認為，台灣的便利商店目前採用不同的技術發展無人商店，而它們還要面對大潤發、全聯、家樂福、美廉社等傳統零售業跨足無人商店的競爭，代表未來無人商店的發展百家爭鳴，且產值可望飛躍成長。

根據市場分析機構艾媒諮詢（iiMedia Research），2017 年中國無人零售商店交易額預計可達人民幣389.4 億元（約新台幣1,794 億元），未來五年為高速成長期，2020年預計成長率可達281.3%，至2022 年市場交易額將超過1.8 兆元，成長超快速。

「無人經濟」應用物聯網連結各種終端設備、數據分析和人工智慧演算，推展出無限商機，而大量的新興智慧化設備正是台灣優質科技產業得以盡情揮灑的領域。

陳右怡強調，不論無人商店或其他無人應用場域，最終還是會回歸到人工智慧搭配物聯網、大數據和雲端等核心技術，再結合各種解決方案，因此以台灣最擅長、最優質的科技產業來說，必須掌握以人工智慧核心技術所需的設備機制，以及因各地消費習慣不同而產生的不同解決方案，兼顧軟硬體之下，無人經濟將與台灣優質的科技產品互相幫襯，成為最佳舞台。

（完）

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《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。

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