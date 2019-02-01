無人商店拚普及 亞馬遜的下個挑戰

美國電商巨擘亞馬遜。路透(聯合報資料照) 分享 facebook 【文／尹俊傑 (中央社駐紐約記者)】

從無人機送貨到自助結帳的無人商店，亞馬遜（Amazon.com）推陳出新的商業點子總是能吸引目光，但構想歸構想，大規模實踐仍需時間醞釀。無人機送貨離廣泛應用還有一段距離，以無人商店跨足實體零售，也要克服將相關技術推廣到大型店面的挑戰。

20 多年來，從沒沒無聞的線上書店，逐步發展成產品包羅萬象的網路零售巨擘，以加值服務AmazonPrime 讓顧客享受快速到貨及影音串流後，亞馬遜這幾年著力發展實體零售事業，在全美多地開書店及快閃店，拉近與顧客的距離。

亞馬遜以實體店讓購物更有人味，只是拓展事業觸角的一環，創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）另一面的實驗則冰冷許多。

無人機送貨構想受阻 五年還在測試階段

貝佐斯2013年底提出以無人機送貨的構想，示範「八旋翼直升機」（octocopter）原型機遞送小型包裹，號稱不到半小時，就能將書籍、食品等小型商品直飛送到顧客家門口。

這個新奇點子當時立即引發主管機關和快遞業者質疑，五年下來，無人機送貨仍停留在測試階段，除了美國聯邦航空總署（FAA）規範尚未鬆綁，無人機製造的噪音可能破壞社區寧靜，也成為大規模應用的一大障礙，使得亞馬遜Prime Air 服務始終難以振翅高飛。

這項挫折並未阻礙貝佐斯的無人實驗。亞馬遜首家無人商店Amazon Go 2018年初於總部所在的西雅圖開張，一年來，Amazon Go版圖已擴張到芝加哥與舊金山。

商品拿了就走 新穎結帳技術引關注

無人商店並非亞馬遜首創，在北京、上海早有實例，但亞馬遜挾著全美電子商務半片江山的雄厚實力，以免排隊結帳、商品拿了就走的新穎概念搶攻求方便的消費族群，仍讓外界高度關注。

Amazon Go 有如被電子感測器團團包圍，顧客下載專屬應用程式後，店內監視器等各種電子儀器能自動辨識選購的商品，顧客走出商店就完成扣款，省時又省力。西雅圖的店面以賣三明治、沙拉等熟食、飲料和點心為主，有點像英國起家的快餐店Pret A Manger；舊金山的店面走差異化路線，雜貨選擇更多。

雖然號稱無人商店，Amazon Go實際上只是少了收銀員，並非完全不需要店員。首次造訪Amazon Go的顧客往往搞不清楚狀況，需要店員在場指引，補貨、維持店面整潔、排除突發狀況等電子設備做不來的工作，也要仰賴人力。

傳三年內將拓店千家 挑戰應用技術到大店面

截至2019 年初，Amazon Go在全美三座城市有九家分店，但亞馬遜充滿企圖心，傳聞計劃未來幾年將無人店技術應用到3,000家店，並拓展到規模更大的店面。

亞馬遜2017年斥資137億美元收購主打天然有機產品的全食超市公司（Whole Foods Market），成為全美400家實體商店的大老闆，也有了測試無人結帳技術的現成場地。

《華爾街日報》報導，亞馬遜無人結帳技術目前只適用像Amazon Go 的小型店面，尚未克服天花板更高、品項更複雜的考驗，但亞馬遜正在更大的店面測試相關技術，一旦成功推廣到大型店面，將對實體零售業構成更大挑戰。美國許多大型量販店都有自助結帳櫃檯，顧客只要掃描商品條碼並付款就能離開商店。亞馬遜的無人結帳技術更便利，店內系統自動辨識商品並扣款，商品拿了就走，但亞馬遜曾多次表明，無意在全食超市使用無人結帳技術。

無人結帳技術目前大多應用在不到70坪的店面，而全食超市動輒超過1,000坪，販賣的品項超過3萬種，而且大小不一，和販售商品相對單純的Amazon Go 形成強烈對比，自然無法一體適用。

不過，亞馬遜在更大店面測試無人結帳技術，意味Amazon Go未來店面可能擴大，亞馬遜藉此琢磨相關技術，假以時日應用到量販店，也不是不可能，畢竟亞馬遜收購全食超市後，已整合雜貨到店取貨、一小時送貨到府等服務，並提供Amazon Prime會員降價優惠。

對亞馬遜來說，能否如傳聞所言，在2021年前於全美開多達3,000家的Amazon Go，則是另一個挑戰。亞馬遜據傳已在紐約物色地點，但兩、三年內開上千家分店仍不容易，特別是在店租高昂的大都會地區。

亞馬遜一向勇於挑戰傳統，貝佐斯編織的無人商店美夢短期內要普及是困難重重，但這項實驗不會就此結束，至少就現階段而言，普及化進程已超越無人機送貨。無人結帳技術一旦成熟，原本就在勞動市場屬於低進入門檻、容易被取代的收銀員，恐怕將面臨更大的淘汰壓力，被迫尋找新的出路。（完）

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