創奕能源董事長黃振聲。創奕能源提供

【文·林仕祥】

台灣前三大電動巴士供應商創奕能源今年上半年繳出16.64億元營收成績，看好國際市場潛力，創奕能源已將版圖延伸至印度、印尼、馬來西亞、帛琉與加勒比海等國家，預計明年登錄興櫃。

本土電動巴士打入國際盃！台灣前三大電動巴士供應商創奕能源，今年上半年營收達16.64億元新台幣，相當於去年全年營收的八成。董事長黃振聲自豪的表示，創奕能源不只穩坐國內三大電動巴士供應商之列，業務版圖也擴展到印度、印尼、馬來西亞、帛琉與加勒比海等市場，預計明年登錄興櫃。

根據交通部資統計，截至2026年8月，全台電動大客車普及率已達41.6％，目標年底可以達成50％。受惠於國內外車輛電動化發展趨勢，創奕能源在2016年投入台灣電動巴士市場後，便逐漸站穩腳步，目前累計銷售電動巴士逾900輛，車隊累計行駛里程超過5,500萬公里，平均妥善率高達逾99％，獲首都客運、臺北客運、漢程客運及中鹿客運採購，穩居國內前三大供應商地位。

從賣巴士到蓋生態鏈：底盤製造、充電、雲端車隊管理一手包

2011年成立的創奕能源，多年來致力於打造串聯電動巴士底盤與整車製造、智慧充電、雲端車隊管理及售後維運服務，至今已經串連起涵蓋車輛導入、營運管理與能源服務的電動巴士生態鏈。

黃振聲說明，創奕能源已將核心電池技術與軟硬體整合，延伸業務至電池儲能系統(BESS)、智慧充電與能源管理(EMS)領域，憑藉自主研發的專利液冷電池系統、與電池管理系統(BMS)整合優勢，創奕能源已開發涵蓋大型貨櫃式儲能系統(5 MWh/6.25 MWh)，及中小型商用整合式機櫃的產品線，可應用於太陽光電儲能、尖峰負載管理、電動車充電站、需量反應及自動頻率控制(AFC)等情境，並提供緊急備援電力方案。

他舉例，這套系統的相關應用包括台灣高鐵板橋、南港及台南車站的不斷電系統(UPS)、中華電信基地台備援電力等等，是創奕能源由交通電動化，跨足儲能與電力韌性領域的技術實力展現。未來公司將持續整合設備建置、系統整合與能源管理能力，逐步打造一站式綠能與備援電力服務。

把台灣電動巴士技術帶出去的路線圖

黃振聲表示，創奕能源將以台灣為核心，持續深化電池系統、車輛製造、智慧充電、車隊管理及售後維運等服務，完善本土電動巴士生態鏈。海外市場方面，將以現有的技術與營運經驗為基礎，配合各地市場需求，逐步發展在地製造、銷售與售後服務，目前公司已於印度、馬來西亞、新加坡、印尼及杜拜等地布局，未來將持續拓展中東與非洲市場，隨著海外業務布局效益的逐步顯現，有望帶動創奕能源的營收大幅成長。

詳細內容請見遠見雜誌2026年11月號：已跑了5500萬公里！台灣電動巴士普及率即將破5成，如何還賣到加勒比海去？



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【本文摘自遠見雜誌11月號：寒冬或盛夏？雙面房市真相背後】