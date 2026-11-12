【文·吳婉瑜】

繼萬豪與洲際集團在台擴點，又有國際酒店跟進！看準中南部半導體S廊帶商機，溫德姆酒店集團宣布，將在台灣拓展四家酒店，更一口氣引進旗下兩大品牌。這家在全球擁有1.2億會員的國際酒店什麼來頭？

「台灣具備世界級科技產業生態系、蓬勃國際商務往來及多元文化景觀，集團將台灣視為亞太區重要潛力市場，」溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安指出。

截至目前溫德姆集團在台簽約四家酒店與開展雙品牌，包括旗下中高端花園商務品牌「溫德姆花園（Wyndham Garden）」與美式潮旅品牌「速8（Super 8 by Wyndham）」首度進駐台灣，並結合「戴斯精選（Days Inn by Wyndham）」新據點，分別插旗台中、台南與高雄市中心。同時，瞄準半導體S廊帶以及商務休閒（Bleisure）旅遊型態崛起，集團串聯新北林口、中科、嘉義高鐵特區、台南南科與高雄亞灣，在台布局擴展至八家酒店、五大品牌。

溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安。吳婉瑜攝

事實上，溫德姆酒店集團（紐約證券交易所股票代碼：WH）成立於1981年，是美國最大的酒店連鎖之一，酒店遍佈全球約100個國家和地區，擁有超過8500家酒店，憑藉溫德姆獎賞計畫 (Wyndham Rewards) 吸引全球約1.29億會員加入，在集團旗下數萬家酒店、俱樂部度假村等據點兌換積分獎賞。

溫德姆酒店集團8據點

採訪整理／吳婉瑜

針對台灣市場策略，溫德姆酒店集團亞太區首席發展官王磊指出，首先是著重在存量改造市場，也就是不蓋新飯店，而是將現有營運中的飯店或物業進行改造升級，利用集團在供應鏈、設計及產業鏈上的優勢，幫助業主以最合理的時間與成本，提升品質與商業價值；再者是透過集團於全球營運、培訓與銷售系統及1.29億會員體系，讓業主快速取得品牌紅利。

王磊也分享這次在台灣一口氣開的四家酒店據點的考量，其中如嘉義、台南南科與高雄皆精準聚焦台灣半導體高科技產業鏈的中高端商務與住宿需求；而「戴斯精選」身為溫德姆集團內知名度最高、最具性價比的品牌之一，在全球擁有1500家據點，最能契合南台灣科技廊帶的業主需求。

溫德姆酒店集團亞太區首席發展官王磊。吳婉瑜攝

台中格萊溫德姆花園酒店業主、洽維餐飲股份有限公司董事長陳士元指出，此座位於北台中的中型量體飯店結合了公部門中華郵政的土地合作，規劃140多間客房，並鎖定北台中長期缺乏國際品牌飯店的商機，主打兼具都市型與休閒型的定位。

陳士元提到，花園酒店未來的四大發展核心將聚焦於會展、會議、餐飲以及城市花園婚禮，其中餐飲涵蓋兩間宴會廳、全日西餐廳、鐵板燒餐廳及中餐廳等，期望憑藉過去在大型宴會與餐飲經驗，讓該據點成為引領北台中餐飲與旅宿的新指標。

溫德姆酒店集團亞太區總裁黃俊安（右）與台中格萊溫德姆花園酒店業主陳士元（左）等業主共同完成四家酒店簽約儀式。吳婉瑜攝

詳細內容請見遠見雜誌2026年11月號：瞄準半導體S廊帶商機！擁1.2億會員，溫德姆酒店集團在台一口氣「掛牌4間飯店」



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【本文摘自遠見雜誌11月號：寒冬或盛夏？雙面房市真相背後】