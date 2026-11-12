跨海進擊三大現場 台廠機器人供應鏈如何卡位？

【文·邱莉燕】

今年上半年全球人形機器人出貨近2.5萬台，陸廠占78％。《遠見》走訪上海工博會、無錫數據採集中心、嘉興未來工廠，發現台廠不在大陸拚整機，改卡位數據採集、零組件與控制器；業界估計汽車與機器人供應鏈重疊六到七成，整機則在大陸以外布局。機器人爆發前或將先洗牌，入場券得趁現在備妥。

看機器人已經不必去科學展覽館。

虹橋火車站的候車室，很難不撞見巡邏的機器人；寸土寸金的南京西路商圈，機器人揮舞著靈巧手做著冰淇淋；社區藥局裡，機器人接到訂單，立即穿梭在藥櫃之間揀藥並打包。機器人，愈來愈貼近生活。

宇樹在靜安區的百貨公司裡，機器人和名牌包、手機擺在同一層樓，入門款人形機器人R1標價2.95萬人民幣（約14萬新台幣），刷卡就能打包帶走。機器人，正在引領新一輪商業革命。

「十一長假期間，去到任何樂園和商場，都有機器人歌舞表演。」聚集了600位機器人公司董總的社群、火星加速器創辦人陳亮說。

錢潮亦正在湧入，機器人市場進入高速成長期。根據IDC最新數據，今年（2026）上半年，全球人形機器人出貨近2.5萬台，已超過去年全年。其中，中國大陸占78％，並預測2030年將超過75萬台。

另據市調機構預估，全球機器人市場將從今年的882.7億美元，成長至2031年的2185.6億美元（約7兆新台幣），年複合成長率近兩成。

其中，亞太地區占全球機器人市場近四成，是最大的區域市場。中國大陸勢強，協作機器人品牌在本土的市占，從2017年的35％，一路攀升到2024年的73％，全球機器人專利授權也有約2／3出自中國大陸。

對機器人陸企如數家珍的陳亮則觀察到，近三年內在大陸成立的具身機器人公司，當下估值超過百億人民幣者：「有15到20家。」

西方媒體不禁驚呼，大陸在太陽能和電動車領域後來居上的劇本，是否又將重演？「中國正在人形機器人競賽中超越美國。」《彭博社》深度報導《The Big Take》節目指出。

摩根史丹利並直接拿陸企電動車如今已「彎道超車」歐美日來比喻。該行首席亞洲經濟學家阿希亞（Chetan Ahya）領軍團隊在報告中道：「中國向來擅長及早看準下一個成長引擎，並提前布局。」

報告還預估，官方大力扶持的人形機器人，將是未來五到十年大陸出口貿易的下一個引擎，推動大陸占全球出口的比重，從目前的15％升至2030年的16.5％。

大陸走向「機器人帝國」，機器人走進千家萬戶，是具身智能這輛雲霄飛車的終點站之一。

無錫現場〉從汽車製造到具身智能，供應鏈加速成形

鏡頭再轉到有「小上海」之稱的無錫，大陸汽車物流輸送裝備龍頭天奇，現積極跨足具身智能領域，為機器人應用先行者，首度對台灣媒體敞開數據採集中心的大門。

中心裡，共有100名數據採集員和100台機器人，一位數據採集員配一台機器人，真人穿戴上機採設備，一遍遍示範摺衣服、搬箱子、開抽屜，電腦把每個動作記錄成數據，再拿去教機器人，業界戲稱「機器人托兒所」。

同一個動作重複上千次，只是為了讓機器人學會一件人類不假思索就能完成的小事。

嘉興現場〉從造車到造人，搶先卡位機器人商機

鏡頭切換到嘉興，大陸最大汽車零配件台廠，敏實集團的未來工廠裡，原本壓鑄、噴塗、射出、鍍模等技術，可直接轉用於製造機器人。

從造車到造人，在14國有80座工廠的敏實，是機器人出貨量世界第一大、智元的合作伙伴，替智元製造手部、腿部關節零件和面罩、減速器、電子皮膚等，自稱「中國最好的面罩供應商之一」。

汽車零組件出身的台廠，當前跨界轉進機器人，走的是技術遷移最短的路徑，同一套技術，換個尺寸或設備換個治具即可，幾乎不必從頭學起。

上海現場〉不拚削價拚技術，搶攻機器人關鍵零件

鏡頭再特寫到今年上海工博會，全球裝備製造業的B2B大展，老外臉孔處處可見。機器人專展裡，鈞興精密工業是8號館唯一參展台商，7號館則有上銀、銀泰作伴。

「我敢說，我們的『漸開線少齒差齒輪箱』，效率高於這個展會裡任何一家的諧波減速機。」鈞興財務長張朝文望著櫥窗裡的展品說。原來，用諧波減速機做機器人關節，動30分鐘就燙手。客戶找到鈞興解決了痛點，沒想到重量還比諧波版輕一成多。

新技術樣品，已送進大陸工業機器人龍頭的驗證室。只不過，這張入場券，花了鈞興十年光陰、近4億新台幣自研。

美國禁令牽動版圖，台廠如何突圍？

正當大陸的機器人行業百家爭鳴之際，美國的禁令管制來了。

今年7月下旬，美國聯邦通訊委員會禁止新型外國製人形與四足機器人在美上市，名義上不分國別，首當其衝卻是包辦全球九成以上出貨的大陸，自然也為機器人台鏈的前途帶來變數。

敏實創辦人秦敏華判斷，機器人的商業化前景在於「走進千家萬戶」，五到八年後一定迎來爆發。林茂昌押寶的俯衝點更早，2028年。張家瑞同樣看好長線紅利：「AI一定不會後退，但是會有短暫的停頓。」

詳細內容請見遠見雜誌2026年11月號：跨海進擊三大現場，台廠機器人供應鏈如何卡位？



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【本文摘自遠見雜誌11月號：寒冬或盛夏？雙面房市真相背後】