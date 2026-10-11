研華夯什麼 今年股價翻倍？北美總經理牛文中專訪談展望

【文·曾子軒】

自今年3月底至今，工業電腦龍頭研華（2395）股價已漲110%！截自9/23收盤價為701元。原來是在北美發展有好消息：2026年第2季北美接單出貨比達1.92，上半年營收4.32億美元，原訂2028年達成的10億美元目標有望提前達陣。今年10月加州塔斯汀（Tustin）新總部啟用，《遠見》專訪掌舵北美逾25年的總經理牛文中，解析研華北美營收暴漲背後市場需求、未來展望。

倘若走在加州橙縣塔斯汀市（Tustin）街頭，一座紅磚外觀的大型建築顯得格外搶眼，它是研華北美的新總部。

因緊鄰機場航道限高100英呎，主建物高度精準落在99.5英呎，成了方圓數公里內最醒目的地標。

「搬過來之前，（研華）兩個辦公室合起來約35000平方英呎，現在這個園區（塔斯汀）超過11萬平方英呎，」談起新園區，研華北美總經理牛文中語氣中帶著自信。

今年上半年，研華北美營收達4.32億美元，年增逾三成，占集團營收29%；第2季訂單出貨比（B/B值）更衝上1.92。去年研華北美年營收為7.02億美元，原訂2028年達成10億美元年營收目標，有望提前在今年達陣。

「這10億美元是研華北美的『新地板』，絕不是天花板，而是未來營運的全新底線，」掌舵北美逾25年的牛文中說道。

為何研華北美能提前跨越營收新標竿？牛文中的自信從何而來？新據點又將如何承接下一階段擴張？

市場需求回流美國，半導體、醫療與資安業務旺

強勁動能背後，與美國在地產業保護政策，以及供應鏈重組的趨勢有關。

「在美國本土製造，本質上是美國推行在地產業保護主義的產物，關稅則是主要工具，」牛文中分析，各個產業都在探討「China for China」、「USA for USA」，意即追求本土生產的可能性。

在政策氛圍下，有些產業如半導體設備商明確要求在地製造，或者嚴格要求「Non-China（非中國製造）」，產品或許可以在台灣生產，但絕不能在中國生產；有些產業如醫療設備商，雖然沒有一致規定，但也會基於資安考量跟進。

牛文中表示，塔斯汀新園區兼具推動業務的「商務中心」，以及與在地大學產學合作的「活動中心」，還有設有球場與健身房的員工「家庭中心」等多元功能。研華提供

牛文中表示，推動研華北美成長的三大核心引擎為半導體、醫療設備以及網路安全。

其中，美國前三大半導體設備製造商總部都在北加州，根據研華掌握的訂單，「三大客戶明年的業績預估比今年成長100%以上，今年的業績又比去年成長70%以上，明年的營業額將達到去年的三倍之多。」

以醫療設備來說，則是牛文中在2000年景氣低迷時確立的方向。他回憶，當時判斷醫療需求永不退流行、認證週期長對硬體極限的要求相對沒那麼嚴苛，客戶又有願付價格高且能夠對抗環境衰退等特點，因此從當時投入至今。

二十多年深耕下，全美前30大醫療設備製造商中，已有28家是研華客戶，涵蓋生命科學與體外診斷設備等五個次垂直領域。

第三個支柱則是因應資安威脅加劇，跟著成長的網路安全廠商。

牛文中透露，去年北美最大客戶是影音應用大廠，占總營收近10%，今年第一大轉為網路安全客戶，預計明年將由半導體業者奪得。

塔斯汀新基地衝刺產能，大客戶專案單純化

新落成的塔斯汀園區，首要任務是承接既有廠區無法負擔的產能。

牛文中指出，新園區核心策略聚焦於DMS（大客戶專案製造服務），希望落實「單純化」。

「新廠剛起步時只有20幾位產線員工，為了快速衝大產能與產值，必須優先承接訂單量大、產值高的客製化大單。」目前，北加既有客戶維持不動，美東等其他區域的大客戶則逐步轉往南加生產。

而且，塔斯汀才剛落成，便有望繼續擴張。牛文中表示，原本預估園區可支撐到2032年，但以目前速度來看，預計2029年就會飽和，已開始洽談周邊擴建。

他分享，塔斯汀常駐約150至160人，其中產線組裝20多人，工程研發已有40人，計畫三年內擴充75%研發人力，因應國防軍工、政府標案與醫療等法規要求「設計與製造不得出境」，讓北美工程設計中心能夠做到在地產品開發。

但牛文中也澄清，在地製造並非取代台灣，因為量體上有著不小差距。他解釋，即使未來在美國推動更多在地製造，預估到2029年，在地製造占北美整體營收仍可能不到10%，超過90%以上的產品依然需要台灣總部的奧援。

牛文中指出，總部具備性價比與強大工程資源，美國製造則是以支援法規限制與特定客戶的重點專案為主。蘇義傑攝

產品服務都要提升附加價值，在手訂單支撐未來兩年

除了擴大產能，研華在北美拉高營收的另一關鍵，在於提升專案的附加價值。

牛文中在北美推動「進階製造服務（AMS，Advanced Manufacturing Service）」，為客戶提供整座機櫃系統的客製代工。

「原本單台價值1200美元的嵌入式系統，經過整座機櫃的機電、電源供應器、高階顯卡整合代工後，單價可提升至8500甚至13000美元，代工毛利率始終維持在20%以上。」牛文中說。

此外，研華提供全方位交付服務（fulfillment），為純軟體客戶包辦組裝、測試、代出貨至全球終端用戶與售後維修，深化客戶黏著度。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙補充，針對提供完整解決方案的客戶，研華會協助將客戶的專業軟體移植至硬體平台上，並代為執行完整驗證測試。

他以資安領域的防火牆廠商為例，「客戶會將其核心資安軟體交由研華代為整合移植，並由研華直接將成品配送至全球各地的終端用戶手中。」這也是研華加值服務的一環。

推升服務的附加價值，最終反映在生產力上。牛文中笑著表示，北美研華員工平均年人均產值突破200萬美元，因此，他不擔心聘僱人力會造成成本飆升。

「開源節流四個字，我的重心永遠放在開源，只要能把市場做開、把高附加價值建立起來，人力成本從來不是發展的阻礙。」

牛文中指出，研華在美國市場的定位是銷售高附加價值（Value-added）的整合服務。研華提供

展望未來營運，牛文中表示，評估工業電腦動能主要看兩項客觀指標：一是「積壓訂單金額（Backlog）」，二是「新案導入金額（Design-win）」。

從在手訂單來看，北美未來的成長能見度相當高。截至目前為止，北美預計於明年交付的積壓訂單金額，已達到今年整體營收的60%以上；而在新案導入指標上，今年僅上半年的新案斬獲金額，便已超越去年全年的總和。

「基於這兩項具體指標，我們對2027年與2028年的持續成長具備高度把握，」牛文中樂觀表示，研華北美的業務多元化，深耕半導體設備、智慧醫療、網路安全等眾多垂直市場，就算單一產業面臨景氣波動，其他板塊亦能適時補位，營運表現不會大起大落。

手握高能見度的積壓訂單，加上塔斯汀新園區就緒，研華北美跨越10億美元的營運新基準後，正持續朝下一個兩到三年的高成長週期穩步邁進。

詳細內容請見遠見雜誌2026年10月號：研華夯什麼，今年股價翻倍？北美總經理牛文中專訪談展望



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【本文摘自遠見雜誌10月號：單棲時代來了】