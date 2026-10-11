全台「好野縣市」有誰？台南首度擠入家庭所得百萬俱樂部

【文·林仕祥】

全球AI浪潮持續拉動台灣科技產業，也逐步反映在國內家庭的所得表現。根據最新資料，2024年全台19縣市中，已有10個縣市的「平均每戶可支配所得」突破百萬元，其中台南市2024年平均每戶可支配所得達100萬9768元，首度跨過百萬元門檻，成為全台第10個加入「百萬俱樂部」的縣市。

從全台排名來看，2024年家庭所得最高的城市並非首都台北，而是竹科所在的新竹市，平均每戶可支配所得達150萬3646元；台北市以148萬5461元居次，新竹縣則以148萬1536元排名第三。科技產業聚落所帶來的高薪就業與產業外溢效應，在這份榜單中相當明顯。

科技聚落帶動多個縣市家庭所得破百萬

2024年全台19縣市平均每戶可支配所得，若採各縣市數值的簡單平均計算，約為108萬7999元，共有9個縣市高於這項平均值。台南則在2024年首度跨過百萬元大關，正式躋身全台10個百萬縣市之列。全台19縣市排名為下表：

資料來源：各縣市主計處 資料整理：林仕祥

從排名來看，前幾名縣市具有一個相當明顯的共同點，就是科技產業聚落。新竹市平均每戶可支配所得達150萬3646元，排名全台第一；台北市148萬5461元居第二，新竹縣148萬1536元排名第三。桃園市124萬719元、新北市121萬9151元、台中市117萬1877元、苗栗縣116萬3673元，以及高雄市114萬3840元，也都突破110萬元。

各縣市「首富」新竹市，台南靠南科富起來

值得注意的是，新竹市與台北市的差距其實相當有限，兩者僅相差約1萬8000元；新竹市、新竹縣與台北市則形成相當接近的高所得群聚。這也顯示，台灣家庭所得的分布，除了受到首都經濟與金融產業影響之外，半導體、電子、AI等高薪科技產業聚落所帶來的薪資與就業效應，同樣成為推升地方家庭所得的重要力量。

尤其新竹科學園區長期形成完整的半導體與電子產業供應鏈，從企業總部、研發、IC設計到製造及相關服務業，都集中在新竹及周邊地區，除了直接創造高薪工作，也透過上下游供應鏈與就業人口，形成明顯的產業外溢效應。

這樣的現象也出現在台南。隨著南部科學園區持續擴張，台南逐漸成為台灣另一個重要的半導體產業聚落，家庭所得也開始出現明顯成長。2024年台南平均每戶可支配所得達100萬9768元，較前一年明顯增加，正式跨過百萬元門檻，排名全台第10。

嘉義市家庭所得年增率破7，增幅冠全台

若從近年的成長趨勢來看，台南家庭所得呈現逐步加速的情況。2021年年增率為2.29%，2022年為1.84%，到了2023年回升至3.11%，2024年進一步提高至3.97%，連續兩年維持3%以上的成長幅度。從全台排名來看，台南目前仍處於中段位置，但與其他縣市相比，近年所得增幅已逐漸擴大。2024年台南年增率達3.97%，也高於新竹市與台北市，顯示高所得縣市與高成長縣市並不完全相同。

如果不只看「誰最有錢」，而是觀察「誰成長最快」，排名又會出現不同結果。2024年全台19縣市中，嘉義市平均每戶可支配所得年增率逾7.49%，為全台唯一突破7%的縣市；台中市、高雄市則分別以逾4.9%、4.8%的年增率居前段。新竹市、台北市及新竹縣目前擁有較高的家庭所得基礎，但部分中南部城市近年的所得增幅同樣相當明顯。尤其AI、半導體及相關製造業持續擴張後，產業投資與就業機會逐漸向中南部延伸，也使地方家庭所得的成長受到關注。

台南此次家庭所得突破百萬元，與南科近年持續擴張的產業發展背景高度重疊。台南市指出，南科台南園區2025年全年營業額約2.86兆元，年成長34.6%，已連續兩年成長率突破30%，營業規模甚至超越竹科與中科營業額總和。隨著半導體、先進製程及AI相關產業持續投資，設備、材料、零組件、物流及相關服務業也跟著聚集，科技產業鏈逐步在台南形成更完整的生態系。從企業投資、產業聚落到就業與家庭所得，南科的經濟外溢效應，正逐步成為台南城市經濟成長的重要觀察指標。

家戶所得提高，但貧富差距也拉大

不過，平均所得突破百萬元，也不代表所有家庭都同步感受到相同程度的財富成長。根據南市府主計處資料，2024年台南市最高所得20%家庭平均每戶可支配所得為206萬6379元，最低所得20%家庭則為31萬450元，兩者相差6.66倍，較2023年的5.93倍增加0.73倍，6.66倍也是近5年的相對高點。這也顯示，台南整體家庭所得雖持續成長，不同所得階層的成長幅度仍存在差異。

對台南而言，平均每戶可支配所得正式突破百萬元，不僅是家庭所得成長的重要里程碑，也反映近年科技產業投資逐步轉化為地方經濟動能。隨著南科持續擴張，以及半導體、AI等產業聚落持續成形，台南能否延續所得成長趨勢，將成為觀察南部科技產業發展的重要指標。

詳細內容請見遠見雜誌2026年10月號：全台「好野縣市」有誰？台南首度擠入家庭所得百萬俱樂部



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【本文摘自遠見雜誌10月號：單棲時代來了】