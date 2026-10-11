【文·賴昀】

《遠見》在今年5月策畫「消失的老師」封面專題後，至今仍持續追蹤國內教師荒議題。928教師節下週一到來，全台校園卻面臨嚴峻的缺師潮。根據最新調查，雖然近七成國小教師即使有重新選擇的機會，仍願意走上教職，顯示教師並未失去教育熱情；然而，偏鄉等高需求地區教師留校意願僅有四成多，加上行政負擔、生活支持不足，以及學生情緒與學習問題增加，讓第一線教師承受沉重壓力。當教師「進得來」卻未必「留得住」，如何從補足缺額進一步建立完整的生活、專業與情緒支持系統，正成為台灣教育不能迴避的課題。

隨著115學年開學，全台國中小開出將近6000多個正式教師缺額，各縣市教甄結束、加上徵聘代理教師之後，到了開學，全台仍有超過600位公立國中小代理教師懸缺。缺師問題使得教育局處、各級學校和家長頭痛，也喚起大眾對於教育現場第一線教師處境的關心。

偏鄉老師雖然保有教育熱情，留任意願卻低

為深入了解第一線情況，長期關注偏鄉等高需求地區的非營利組織「為台灣而教」（TFT）進行「全台國小教師留任與支持環境調查」，結果發現，在接受調查的1199名教師中，近七成表示若能重新選擇，仍會選擇當老師。若分為一般地區教師，及偏鄉、非山非市等高需求地區的教師，這項數字的差異也不大，分別為74.5％與67.8％，顯示第一線教師仍普遍有高度職業認同

然而，這份熱情卻難以抵擋現實環境的衝擊。調查揭露嚴重的區域落差：一般地區教師留原校意願為62.8％，但在高需求地區，留校意願卻驟降至41.9％。值得注意的是，高需求地區教師若選擇離開原校，多數仍傾向轉往其他學校任教而非完全離開教育體系。

為何如此？TFT提供進一步分析指出，影響留任的主因在於生活支持與專業發展支持不足。此外，在高需求地區，因學校教師人數遠少於市區學校，老師須負擔行政工作的比例也高得多，而在兼任行政職務的偏鄉教師中，高達46.4％經常或完全感到正常工作時間不足，近四成認為行政參與嚴重影響教學，使教師在教學與行政雙重重壓下陷入耗竭。

隱形的情緒勞動：逾六成高中職教師自評高壓，下班持續思考學生問題

除了國小現場的留任考驗，高中職教師同樣承擔著沉重的心理負荷。104人力銀行與國教署生涯規劃學科中心針對近百位高中職教師進行調查，發現高達63％的教師自評工作壓力大，在0-10分的量表中，自評壓力達7分以上，更有72％認為近五年整體情緒壓力顯著增加。

造成教師壓力增加的因素，也與社會環境變遷有關，如今的教師角色早已跨越傳統的知識傳授。接受104人力銀行調查的高中職教師中，有93％表示，相比過去，現在教育現場需要投入更多心力支持與陪伴學生的情緒。

而教師們自認工作中最主要的壓力來源，分別為學生學習動機下降（61％）與學生情緒問題增加（58％）。這種情緒勞動往往無法反映於課表或工時，超過六成教師坦言下班後仍會反覆思考學生問題或感到身心疲憊，超過五成情緒受學生或家長牽動，甚至有37％的教師曾思考過離開教職。

教師們自認工作中最主要的壓力來源。104人力銀行提供

104人力銀行職涯永續長王榮春指出，對學生的擔心與親師溝通壓力不會隨下課鐘聲停止，若缺乏合理的校內分工，極易演變為長期的心理耗竭。

教師渴望SEL社會情緒學習支援

面對全台師資流失與高壓困境，焦點需從單點式補貼轉向打造健全的支持環境。104調查顯示，近六成教師渴望獲得「社會情緒學習」（SEL）的教材與工具，王榮春亦建議學校建立清晰的諮詢、分工與轉介機制，避免將學生複雜的需求與衝突全數集中由第一線教師承接。

在留任支持方面，TFT推估若能提升高需求地區的生活與專業支持至接近一般地區水準，教師留校意願有機會提升約17%。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，該調查以數據證實是否融入在地生活是留任關鍵，能作為公部門制訂政策的重要依據。

為喚起大眾更加關注缺師潮的衝擊，TFT於2026年9月24日至28日在華山文創園區舉辦「如果這世界老師消失了」展覽，並推出「老師消失的第一天」沉浸式體驗，以模擬教學現場的教室，邀請社會大眾走進教師第一視角，體會教學、行政與生活壓力，共同探討解方。

TFT執行長施惠文強調，唯有好老師進得來、留得住，才有機會帶給孩子優質的教育。唯有提供充足的生活照顧、專業研習與情緒備援，讓老師在工作與生活中都能被妥善「接住」，教師才能在講台上安心扎根，陪伴每一個孩子健康成長。而這，需要政府、校園與社會共同營造健全的支持環境，才能讓進入教育現場的老師們，延續教學熱情。

TFT於2026年9月24日至28日在華山文創園區舉辦「如果這世界老師消失了」展覽。TFT提供

詳細內容請見遠見雜誌2026年10月號：情緒勞動壓過頭：37%高中職老師想離職，破五成情緒受學生家長牽動



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【本文摘自遠見雜誌10月號：單棲時代來了】