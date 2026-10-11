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台灣家庭新常態！當41％戶數僅剩「一個人」 265萬單棲族如何自在獨活？

聯合新聞網／ 遠見
單棲時代全面來臨，想要自在獨活，每個人都該為自己擬定一份未來生存備忘錄。蘇義傑攝
單棲時代全面來臨，想要自在獨活，每個人都該為自己擬定一份未來生存備忘錄。蘇義傑攝

【文·林讓均、吳婉瑜、黃健誠】

台灣一人戶已突破400萬，占全台家戶四成，一人宅十年暴增六成二，「單棲」早已不是邊緣選擇，而是取代傳統家庭型態的人口新主流。單棲不等於孤單，但要一個人好好活到老，需要及早規劃財務。50到65歲的黃金期，正是把「自由」轉化為「安穩」的關鍵時刻。當社會結構改變，每個人都該為自己，也為身邊的單棲者，預備一份從容的生存備忘錄。

根據內政部戶政司截至2025年底最新統計，台灣平均每戶人口數跌至新低，僅2.37人。從戶籍數來看，去年全台灣的「一人戶」正式叩關400萬，占全台總家戶數比例首度突破四成、近41％，近20年來一人戶數量翻漲一倍，已是最常見的家戶型態。

一人戶當道，也使得「一人宅」竄升。根據內政部不動產資訊平台資料，一人宅數量在十年內爆增62.5％，數量來到264.56萬宅，已占整體的三成。進一步解讀，一人宅占全國新增設有戶籍宅數的比重將近96％，亦即每新增1.04宅就有1宅為一人宅。近十年全國設籍住宅數量增逾120萬宅，其中一人宅占比將近八成。

若以一人宅定義來保守估算，暫不計入租屋族，全台灣住宅設籍一個人生活（solo living）的單棲族數量將近265萬人，占人口數11.5％。這顯示，一個人生活不僅成為新常態，也成為取代傳統家庭型態的新主流。

單身不等於獨居？兩者定義大不同

台灣的單棲時代來了！但定義上應該如何界定？

「單身不等同於獨居，」東方線上研究總監施惠民指出，單身者指的是沒有結婚、沒有伴侶，但可能與父母同住，並非自己一個人居住。相對地，非單身者也可能因求學或工作外派而獨居。

同時，他進一步將獨居劃分為兩種形式，一種是「自願獨居」，是個人自主選擇的理想狀態，以及對生活主張的展現；另一種則是「非自願獨居」，因離開家鄉工作或求學，在尚未建立家庭前暫時成為獨居者，是一種邁向下一階段的過度狀態。

但不論自願或非自願，都顯現出一個人生活的「單棲」樣貌。有趣的是，單身雖不等於獨居，但兩者卻高度連動。

根據內政部統計，十年前、2016年台灣的結婚對數首次跌破15萬大關，去年勉強維持在10.4萬對；但今年至8月卻只有6萬對，全年對數恐難保10萬。

再看結婚年齡，去年男性平均初婚年齡為33.4歲，女性則是31.4歲，十年間都平均延後1.4歲結婚。晚婚也導致生育率下降，去年出生率來到歷史低點、0.695，全球最低，新生兒人數則下探至10.7萬，今年恐怕難保十萬大關。

高比例的晚婚、不婚與不生族群，都加大了單棲現象。「台灣已經能包容婚育的多種選擇，連多數父母都放手，不催婚也不催生了！」施惠民笑說，單身、單棲加劇少子化問題，是一個國安議題，但卻不是民生議題，因為台灣對單棲族算友善，「走進餐廳一個人用餐多半不會被另眼相待。」極低的生活摩擦力與寬容的社會文化，讓個人能舒適地脫離家庭體系獨自生存。

事實上，這也是因為市場已觀察到一個人生活的龐大需求，早就逐步小單位化、單身化與小家庭化，像是量販店的日常用品分量變小，電鍋與果汁機也設計一人份尺寸。

備妥未來生存備忘錄， 「一個人」自在安老

七年前，《民法》增訂的「意定監護」，打破了「家庭共同體」的綑綁，允許當事人在意識清楚時，自行指定「非親非故、自己信任的任何人」（如伴侶、朋友或專業機構）作為監護人，等於承認了「個人自主」優先於「傳統親屬網絡」。

而今年7月底也三讀通過《民法》「刪除兄弟姊妹特留分」，只要當事人預立有效遺囑，就能自由處分自己一生打拚積累的財產。單身者或單棲族可以完全依照個人意志，將遺產留給伴侶、摯友、生前實際照顧自己的看護或捐贈公益，手足無法再以「特留分」為由對簿公堂。

單棲時代已全面來臨，面對「小單位化」的結構轉型，政府與社會已沒有逃避的空間。而現在，也是你為自己擬定一份未來生存備忘錄的時候，唯有備妥了財務、法律與心理的底氣，單棲生活才不會是一場如履薄冰的冒險。

詳細內容請見遠見雜誌2026年10月號：台灣家庭新常態！當41％戶數僅剩「一個人」，265萬單棲族如何自在獨活？

延伸閱讀：

台灣家庭新常態！全台「一人戶」占41％，265萬單棲族找出獨活新解方

獨家調查》單棲時代來了！7成「非獨居者」預期未來單棲，77.6%最怕意外無人助

專訪／一人戶成主流，精神科醫師三大教戰守則：一個人更需要「非血緣部落」

【本文摘自遠見雜誌10月號：單棲時代來了

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