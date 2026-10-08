2026《遠見》縣市總體暨永續競爭力出爐！從治理、經濟到永續看19縣市變化

【文·林仕祥】

2026年《遠見》縣市總體暨永續競爭力調查出爐，以客觀統計資料，衡量全台19縣市（考量外島的澎湖、金門、連江三縣市數據不全，調查範圍僅涵蓋本島）12大面向、119項細指標（部分指標合併計算，實際計分項目為72項），來看各縣市的治理成效。特別是今年適逢年底地方選戰，除了多位首長任滿兩屆即將交棒，更有多位首長尚在爭取連任，距離投票日不到60天，他們今天交出的這張「期末考」成績，也勢必是選民檢視縣市治理成果的關鍵依據。

綜觀今年總榜的排名變化，領先集團仍然獨占鰲頭，前三名是台北市、高雄市、台中市，北中南各一座城市擠入前三，區域發展頗為均衡；但若將評比尺度延長至四年，來觀察全台各縣市的治理績效，中南部縣市的進步幅度可說有目共睹。

像是高雄市，2022年僅是中段班的11名，但後面幾年開始倒吃甘蔗，從2024年的第三，隔年的2025年再前進一名，摘下全台榜眼。嘉義縣2022年的名次甚至是全國墊底，但隨後幾年整體排名持續爬升，到了今年已座落中段班的12名，較2022年大幅成長七個名次。南投縣的表現也相當不易，2022年排名第16名，位列後段班，結果隔一年就擠入前十，後續幾年都持續穩住陣腳。

《遠見》縣市總體競爭力

台北多榜稱雄全台，高雄連兩年穩居亞軍

今年六度蟬聯總榜冠軍寶座的台北市，在市長蔣萬安的帶領下，於「教育與文化」「醫療衛生」及「社會永續」等分榜皆拿下第一，而「社會福利」分榜更較蔣萬安上任前的2022年（蔣萬安雖在2022年底入主台北市，但當年《遠見》榜單在就職之前即已公布，因而2022年呈現的是柯市府成績）大幅進步11名，從第13名衝刺到亞軍，是全台進步最多的城市。

已連兩年奪下榜眼的高雄市，堪稱城市轉骨成功的典範，其在「公共安全與消防」「地方財政」及「治理永續」等面向都拿下六都第一，不讓台北市專美於前。高雄較上屆任期最後一年的第11名，大幅前進九名，榮登今年的「競爭力爆發之城」。

值得一提的是，以往被譏為「產業空洞化」的高雄，今年失業率反而拿下全台最低，更是難得。

台東領跑一般縣市，雲林首進前十寫新高

在一般縣市方面，台東縣於總榜位居全台第六，卻為一般縣市龍頭。分榜部分，「地方財政」「治理永續」稱雄全台，「教育與文化」及「社會永續」兩大面向則雙雙前進五個名次，為全台進步王。

雲林縣則在今年首度躋身為總體競爭力前十強城市，位列全台第九，一般縣市第三，更以年進四個名次的成績，抱走今年全台最佳進步獎。若將觀察縱深延長至四年，雲林在「治安」「生活品質與現代化」更是前進12及10名，成果十分驚人，亦是進步幅度全台最大的。

嘉縣治安居冠，新北社福穩居第一

南邊的嘉義縣，這些年陸續引進半導體、無人機、Outlet等重點產業，使得對比2022年，排名還是全台最後一名，鴨子划水下，逐步游至中段班行列，位列全台第12名，等於四年前進七個名次，進步爆發力為一般縣市第一，同時還拿下全台治安王。

至於新北市，除在「環保與環境品質」「環境永續」兩大面向奪下年度六都王外，在新北市長侯友宜的多元托育服務方案、打造高齡友善城市等多項社福政策奏效下，也讓新北市在「社會福利」榜，再次榮登全台第一。

宜蘭經濟走強，花蓮雙榜翻升

今年「經濟與就業」榜的進步獎，由東部的宜蘭縣奪下，其於該榜進步四個名次來到全台第11名。而同在東部的花蓮縣，則在「環保與環境品質」「地方財政」拿下全台進步獎，分別前進12、8個名次，雙雙來到全台第二，追平歷史最佳成績。

從北到南、由西至東，各縣市治理各有亮點，也呈現不同轉型路徑；面對年底選戰，這張「期末考」成績單，也成為檢視地方治理的重要依據。